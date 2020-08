Brigitte Macron et Emmanuel: Grosse crise en plein été, la Première dame a tenu à distance ses enfants

Depuis qu’Emmanuel Macron a été élu président, lui et son épouse Brigitte Macron ont l’habitude de prendre leurs quartiers d’été au fort de Brégançon. Pour autant tout n’a pas été facile en 2018. Explications.

Emmanuel Macron avait besoin de se ressourcer

Si depuis le début de l’année 2020 est plutôt difficile pour Emmanuel Macron, ce dernier avait également vécu un été particulier en 2018. En effet, après l’éclatement de l’affaire Benalla, le président de la République avait besoin d’aller se ressourcer au fort de Brégançon avec Brigitte. C’est dans le livre d’Ava Djamshidi et Nathalie Schuck : “Madame la présidente” qu’on apprend comment le couple Macron a vécu ce moment : “Dix-huit jours loin de tout, dont douze en quasi tête-à-tête. Elle a notamment demandé à ses enfants de ne venir qu’après le 15 août pour que son mari puisse se reposer” peut-on lire.

Voir cette publication sur Instagram 💙 #EmmanuelMacron #BrigitteMacron #Mars2019 Une publication partagée par Emmanuel et Brigitte Macron (@emmanueletbrigittemacron) le 12 Août 2020 à 9 :07 PDT

Vivant presque reclus, Emmanuel Macron cherche à se faire oublier et “devient l’homme invisible” pendant quelques jours : “De ces vacances, les Français ne sauront rien, si ce n’est via quelques images de bains de foule ou encore de la visite des Britanniques Theresa et Philip May“. Son épouse Brigitte, qui est toujours d’un grand soutien, parvient à lui changer les idées en l’occupant comme elle le peut : “Les Macron empruntent un bateau à destination des îles d’Or, loin des ennuis et des regards curieux“, confient Ava Djamshidi et Nathalie Schuck dans le livre. Le couple se retrouve donc plus soudé que jamais : “Là, ils ont été heureux“.

Angela Merkel rendra visite à Emmanuel Macron au Fort de Brégançon

Comme chaque année, Emmanuel Macron et sa compagne sont au Fort de Brégançon depuis le 29 juillet dernier. Même s’il a du écourter ses vacances après la double explosion survenue au port de Beyrouth, le 4 août, il en profite tout de même pour s’octroyer quelques moments de détente. Ainsi, il y a quelques jours, il s’est adonné à l’un de ses sports préférés : le jet-ski, en compagnie de Brigitte, et de ses deux belles-filles. Sur les photos dans le magazine Voici, on peut notamment voir le président français et son épouse tous deux vêtus de maillots bleus sur un bateau au large de l’île de Porquerolles.

Voir cette publication sur Instagram 😄💜 #EmmanuelMacron #BrigitteMacron #13Juillet #Brienne Une publication partagée par Emmanuel et Brigitte Macron (@emmanueletbrigittemacron) le 25 Juil. 2020 à 8 :15 PDT

Mais s’ils tentent de prendre du bon temps, la fonction de Président de la République ne le quitte jamais. À distance, Emmanuel Macron devait à la fois superviser l’évolution de la crise sanitaire et préparer le plan de relance économique de 100 milliards d’euros. Voilà que maintenant on apprend, via les informations du Parisien, que la chancelière allemande devrait faire son arrivée au fort de Brégançon le jeudi 20 août. Cette visite est l’occasion pour le président français de montrer, une nouvelle fois, l’image d'”un couple franco-allemand soudé à la manoeuvre” et de pourrait être une grande bouffée d’air pour le chef de l’état : “la relation entre Emmanuel Macron et Angela Merkel serait “extrêmement forte et quotidienne”.