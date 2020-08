Brigitte Macron et Emmanuel : l’incroyable et colossale budget dédié à leur coiffeur-maquilleur !

La fameuse Cour des comptes a publié son rapport annuel au sujet des dépenses de Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Un sujet qui intéresse de nombreux Français. Ce rapport renferme des données très intéressantes. On peut, par exemple, savoir combien le couple Macron paye le personnel dédié aux coiffures et au maquillage.

La France est toujours au cœur d’une grave crise sanitaire qui a des conséquences économiques terribles. Le PIB est en chute libre, le chômage grimpe et les faillites d’entreprises se multiplient. Dans ce contexte particulier, les dépenses de Brigitte Macron et Emmanuel Macron sont regardées à la loupe. D’autant plus que beaucoup de contribuables ont du mal à joindre les deux bouts. L’exécutif doit donc faire très attention aux dépenses inutiles. Ces derniers temps, le mouvement des Gilets Jaunes a dénoncé le train de vie des élites et veut que les dirigeants politiques fassent aussi des efforts et réduisent les dépenses.

Le souvenir du salaire exorbitant du coiffeur de François Hollande

Durant la présidence de François Hollande, les revenus de son coiffeur ont marqué les esprits. En 2016, en pleine séparation avec sa compagne, François Hollande doit affronter un scandale. En effet, le journal satirique Le Canard enchaîné indique que la personne chargée de le coiffer perçoit 10.000€ chaque mois pour Brigitte Macron et Emmanuel Macron.

Le journal sort très régulièrement des scandales. On se souvient aussi de l’affaire Fillon durant la dernière campagne présidentielle. Les journalistes sont bien informés. Une fois que la Cour des comptes a rendu public son rapport annuel, le 29 juillet dernier, un grand nombre de personnes en ont profité pour scruter les frais du couple présidentiel actuel dans ce domaine. Emmanuel Macron habite le Palais de l’Elysée en compagnie de sa femme Brigitte et il a trouvé un moyen de faire baisser le budget dédié à ce poste.

Un seul coiffeur et maquilleur pour Brigitte Macron et Emmanuel Macron

Le président de la République, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte emploient, depuis 2017, date de l’arrivée au pouvoir, une seule personne comme coiffeur et maquilleur. Une option intéressante, puisque le budget beauté du couple présidentiel atteint les 5.200 euros par mois. « La convention passée, en mai 2017, avec une même personne, pour un montant forfaitaire mensuel de 5.200 euros TTC relative aux prestations de coiffure et de maquillage pour le compte de la présidence de la République a été reconduite en 2019 », a indiqué la cour des comptes à l’intérieur de son rapport annuel sur les finances de l’Élysée durant l’exercice 2019 signé par Pierre Moscovici, président de l’institution de contrôle.

Ces dernières années, les Français souhaitent toujours plus de transparence en matière de dépense de l’Etat. C’est aussi le cas pour le Président de la République qui se doit d’être exemplaire. Avec le contexte économique de crise, réduire les dépenses est bien vu. Emmanuel Macron avait fait buzz durant sa campagne en achetant ses costumes, chez un grossiste du sentier qui pratiquait des prix abordables.