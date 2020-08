Brigitte Macron et Emmanuel: Cette énorme erreur incroyable de leurs 1ère vacances présidentielles

Brigitte Macron et Emmanuel Macron sont le couple présidentiel de la France depuis le 14 mai 2017. Comme chaque année, la tradition veut que le Président de la République prenne ses quartiers au fort de Brégançon durant l’été. Brigitte Macron et son mari étaient évidemment charmés par cette idée. Mais pour leur premier séjour, ils vont commettre une erreur qu’ils vont regretter amèrement. En effet, Brigitte Macron et le Président de la République vont enfreindre un arrêté préfectoral. Ce dernier visait à “protéger l’environnement et préserver la biodiversité”.

Brigitte Macron et son époux enfreignaient la loi sans le savoir

Chaque année donc, Brigitte Macron et son époux se rendent à Bormes-les-Mimosas. Ils profitent de l’été autant que possible malgré les responsabilités qui incombent au Président de la République. Mais ils n’oublient jamais de trouver le temps de se détendre ensemble. Cette année encore, la traditionnelle sortie en bateau du couple présidentielle s’est faite au large des côtes Varoises. Et le mari de Brigitte Macron parvient à trouver un moment pour s’adonner à une de ses activités aquatiques favorites : le jet ski.

Cependant, la première année de leur séjour au fort de Brégançon, le couple présidentiel a enfreint la loi. Car le jet ski ne peut se pratiquer n’importe où et sans considération de la flore et de la faune marine des lieux. Les zones réglementées n’étaient pas encore connues par le mari de Brigitte Macron. Mais après cette erreur, le couple présidentiel tient plus que jamais à montrer l’exemple. Ainsi, ils ne se promènent hors du fort de Brégançon que de rares fois. Parmi elles, la traditionnelle sortie en bateau en famille. Durant lequel l’époux de Brigitte Macron peut de nouveau faire du jet ski. Et une autre fois durant laquelle ils rencontrent un éminent sculpteur, Bernar Venet.

Un règle qui n’échappera plus ni à Emmanuel, ni à Brigitte

Comme le précisait Valeurs Actuelles, Brigitte Macron et son époux enfreignaient la loi sans le savoir. Et on ne les y reprendra plus. Eux qui n’échappent pas aux appareils photos une seule seconde en extérieur, ils n’ont effectivement pas intérêt à reproduire une telle erreur. En tant que couple présidentiel, ils doivent montrer l’exemple aux citoyens. Garant de la France et de son État de droit, le mari de Brigitte Macron se renseigne certainement plus consciencieusement maintenant et à chaque fois qu’il souhaite s’adonner à son activité nautique favorite. Les amateurs de sports nautiques savent en effet que certaines zones sont interdites aux engins à moteurs pour protéger l’environnement. Des règles particulières s’appliquent en fonction des endroits. Et dans le Var, ce sont “les eaux du parc national” qui sont soumises à de strictes réglementations.