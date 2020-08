Brigitte Macron et Emmanuel: Une photo très intime du couple dévoilée sur web !

Brigitte Macron: Comme chaque année, le président Emmanuel Macron a assisté aux festivités du 14 juillet. Mais certaines traditions ont été obligées d’être adaptées. Car pour cette édition 2020, Covid-19 oblige, exit la fameuse parade militaire sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Elysées. A la place, les Français ont eu droit à des cérémonies militaires minimales et cantonnées place de la Concorde. Heureusement pour les amateurs de spectacle, le défilé aérien a lui été maintenu. Mais pour Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, tout ne va pas se passer comme prévu….

Dans cette ca cérémonie inédite, en format réduit, le chef de l’Etat est apparu vers 10h45 à bord d’un command-car. A ce moment-là, il n’est pas accompagné de Brigitte mais seulement de militaires. Il rejoint les tribunes et c’est ensuite qu’il retrouvera son épouse Brigitte qui assiste avec lui aux festivités. Brigitte Macron, Première Dame de France, apparaît dans un magnifique ensemble jupe tailleur et manteau long de couleur rose dragée. Remarquée pour son élégance par les journalistes, Brigitte a prévu ce jour-là une sortie publique avec son mari mais rien ne va se passer comme prévu.

Un 14 juillet plein de rebondissements

Quand le chef de l’Etat fait son apparition à bord d’un command-car, il est environ 10h45. Mais devant les tribunes qui sont montées place de la Concorde, il y a deux fois moins de militaire que d’habitude à cause de la crise sanitaire. C’est sous un ciel nuageux que se regroupent donc quelque 2000 militaires. Pour profiter d’un moment seul à seul avec le Chef de l’Etat, Brigitte doit encore patienter. Car cette année, les festivités officielles du 14-Juillet rendent hommage au général Charles de Gaulle à l’occasion d’un triple anniversaire en sa mémoire : le 130e de sa naissance, le 50e de sa mort, et le 80e de l’appel du 18 juin 1940, symbole de la Résistance. Si la question s’était posée pour Brigitte, la réponse aurait été automatique : impossible de faire l’impasse sur cette importante célébration. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que cette journée sera loin d’être la plus reposante pour le couple présidentiel depuis leur mariage, il y a 13 ans.

Une complicité à toute épreuve

Une fois les cérémonies militaires effectuées, le président doit répondre à une interview télévisée et c’est seulement ensuite qu’il s’offre un moment de répit aux bras de sa femme Brigitte. La photographe officielle de l’Elysée, Soazig de la Moissonnière, suit le couple pour immortaliser le moment. Mais ce qui devait être une balade en amoureux se transforme vite en cauchemar puisque des manifestants perturbent leur intimité. Ce n’est que plus tard que Soazig de la Moissonnière partage un cliché très touchant des deux époux. De dos, Brigitte apparaît en look monochrome rose dragé, enlaçant délicatement de son bras son mari. Cette photo en dit long sur la force qui unit le couple présidentiel, comme d’ailleurs de nombreux autres photos que Soazig de la Moissonnière publie régulièrement sur son compte Instagram.

