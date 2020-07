Brigitte Macron est l’épouse du Président de la République Française, Emmanuel Macron. Le couple présidentiel fait face aux retombées d’une nouvelle tragique. Ils viennent d’apprendre que l’évêque d’Amiens, Monseigneur Jacques Noyer, a quitté ce monde le 2 juin dernier. La nouvelle bouleverse le couple présidentiel car ils ont une maison à Amiens et connaissaient bien l’évêque de la ville.

Brigitte et Emmanuel Macron sont très secoués par cette nouvelle

Amiens est une ville qui est très chère au cœur de Brigitte et de son mari Emmanuel Macron. C’est d’abord la ville où ils se sont rencontrés. Ensuite c’est aussi la ville où ils sont tous les deux nés. Brigitte partageait avec l’évêque d’Amiens les avancées en politique de son mari. Sur les demandes de son épouse, Emmanuel Macron aurait alors reçu les prières de cet évêque. La cérémonie a eu lieu le 11 juin dernier et le couple présidentiel serait encore sous le choc de son départ.

Un deuil n’est jamais une chose aisée. Que l’on soit Président de la République ou non, nous sommes tous vulnérables face à la mort. Et nous sommes tous également touchés d’apprendre la disparition d’une personne de notre entourage. Ensuite, chacun gère son deuil à sa manière. Il n’y a pas vraiment de règles à suivre si ce n’est que c’est une période de tristesse qui demande du temps. Impossible de faire autrement que de laisser passer du temps pour accepter la perte d’un être cher. Mais là encore, il est question de temps et non pas de durée. Cette dernière sera relative à chacun encore une fois.

Les tragédies appellent la dignité pour les représentants du pouvoir

Brigitte et Emmanuel Macron représentent le couple à la tête de l’Etat Français. Ils ne peuvent donc pas se permettre de montrer des signes de faiblesses. Malgré la peine que leur procure le décès de l’évêque d’Amiens, ils doivent rester dignes en toutes circonstances. Car la politique implique une dimension de pouvoir non négligeable. Montrer que nos sentiments peuvent parfois nous faire perdre le contrôle de nous-même suppose alors une faille dans la maîtrise du pouvoir.

Quelques soient les sentiments que traversent donc le couple présidentiels, ils restent forts dans cette épreuve. Et surtout soudés, comme face à toutes les autres. Monseigneur Jacques Noyer aura été une confident pour Brigitte et Emmanuel Macron. Il emporte avec lui peut-être quelques secrets de ses derniers. Un hommage lui a été rendu le 11 juin dernier. Pourtant depuis 2017, Emmanuel Macron avait indiqué avoir pris ses distances avec la religion. En effet, pour être le Président de la République Française, un pays qui se veut laïque et républicain, la religion pouvait constituer un frein pour ses électeurs.