Brigitte Macron et Jill Biden: les deux Premières dames ont ce point commun capital!

Brigitte Macron et Jill Biden partagent en effet un point commun important. Une chose qui saura les rassembler bien davantage que leurs rôles de Premières dames. Pas de doutes que l’épouse d’Emmanuel Macron saura faire bon usage de ce point commun entre elle et l’épouse de Joe Biden pour développer une entente amicale. Ce fameux point commun qui existe entre Brigitte Macron et l’épouse du nouveau Président élu des États-Unis c’est une passion qui n’est pas un hobby. Et il y a fort à parier qu’elles en arrivent rapidement à évoquer le sujet lorsqu’elles se rencontreront lors de visites officielles.

Brigitte Macron et Jill Biden ont un point commun qui les rassemble

L’élection du Président des États-Unis d’Amérique est officiellement Joe Biden. Donald Trump n’accepte pas sa défaite et, comme à son habitude, tente de manipuler l’opinion publique. Le Président sortant lance également des actions en justice pour gagner du temps mais l’investiture de son adversaire aura bien lieu le 20 janvier prochain. Sans quoi, les lois démocratiques qui encadrent les élections voleraient en éclat. Emmanuel Macron a d’ailleurs déjà féliciter Joe Biden pour sa victoire, comme de nombreux chefs d’Etats. Brigitte Macron sait donc pertinemment qu’elle sera amenée à rencontrer Joe Biden en compagnie de son épouse.

L’éducation : une passion commune aux deux Premières dames

Jill Biden est la seconde femme de Joe Biden. Il perdait sa première épouse dans un accident de voiture qui emportait également sa fille âgée de 13 mois. Joe Biden élève alors seul ses deux fils puis épouse Jill Tracy Jacobs en 1977. Ensemble ils ont une fille prénommée Ashley. Mais mariage et enfants ne sont pas les points communs que Jill Biden partagent avec Brigitte Macron. Il s’agit en effet de leurs études respectives. Car Brigitte Macron était professeure de lettres et Jill Biden était professeure d’anglais. Une passion pour l’éducation les unit alors et leur donnera des sujets de discussion inépuisables lors de leurs entrevues.

Une différence en revanche risque de faire débat entre les deux Premières dames. En effet, Jill Biden continue d’exercer son métier et n’a jamais vraiment arrêté d’ailleurs. Tandis que Brigitte Macron continue quant à elle de s’engager et de travailler pour rendre accessible l’éducation mais n’exerce plus en tant que professeure depuis 2015. La Première dame de la République Française a choisi de se consacrer à la carrière de son mari, Emmanuel Macron. Mais Jill Biden n’a jamais jugé nécessaire de s’investir dans les affaires de son époux. Elle déclarait “être prof ce n’est pas ce que je fais, c’est ce que je suis”. Brigitte Macron n’enseigne plus directement mais elle poursuit des actions qui restent dans son domaine de compétences et en lien avec sa vocation. Et son rôle de Première dame doit forcément l’y aider.