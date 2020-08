Brigitte Macron et le Président à la plage : ils évitent la parution d’une photo osée

Brigitte Macron est une mère impliquée auprès de ses enfants. Ils sont au nombre de trois et la dernière, Tiphaine Auzière, se lance dans un projet qui va réclamer l’attention de sa mère. En effet, Brigitte Macron va prendre une place importante en tant que soutien dans le projet en cours de sa benjamine. Tiphaine Auzière est avocate de formation. Mais elle a l’ambition d’ouvrir une école dans laquelle tous les étudiants pourront accéder à un enseignement d’excellence. Un projet qui ne pouvait que susciter l’intérêt de Brigitte Macron car elle a été professeur de lettres.

Brigitte Macron est enthousiaste et confiante pour le projet de sa fille Tiphaine

Brigitte Macron a donc plusieurs enfants. Plus précisément, un garçon et deux filles. Mais à 67 ans, les enfants de l’épouse d’Emmanuel Macron ne sont plus tout à fait des enfants. En effet, Brigitte Macron était mariée une première fois avant d’épouser Emmanuel Macron. Elle se mariait alors avec André-Louis Auzière, le 22 juin 1974. Ensemble, ils auront donc trois enfants. Sébastien en 1975, Laurence en 1977 et Tiphaine en 1984. Et c’est aujourd’hui le projet ambitieux de Tiphaine Auzière qui attire l’attention de LDPeople. Car dans les journaux Point de Vue ou encore Le Parisien, la couverture médiatique du projet de la fille de Brigitte Macron est assurée.

La Première dame est passionnée par l’éducation depuis longtemps

Brigitte Macron était professeur de lettres dans le temps. Et elle animait également un atelier théâtre. C’est d’ailleurs au cours de cet atelier qu’elle rencontre Emmanuel Macron, alors âgé de 15 ans. Nous étions alors en 1993, au lycée de la Providence. Dès l’année suivante, Emmanuel et Brigitte Macron se rapprochent puis tombent amoureux. Ils font alors preuve d’une grande discrétion pour ne pas s’attirer les foudres de la morale. Car ils ont effectivement 24 ans d’écart d’âge, Brigitte Macron aurait pu être la mère de son mari. Mais leur amour est fort et leur relation solide. C’est donc en 2006 que Brigitte Macron divorce officiellement et l’année suivante, elle pousse celui qui est aujourd’hui notre Président de la République.

Les enfants de Brigitte Macron s’inspirent forcément de la passion de leur maman

Mais ses fonctions et son titre de Première dame ne l’empêchent pas de continuer de s’impliquer dans la vie de ses enfants. Ainsi, lorsque Tiphaine évoque son projet, Brigitte Macron est très intéressée. Car sa fille souhaite ouvrir une école prestigieuse qui permettra à tous de recevoir une éducation frôlant la perfection. En effet, Tiphaine souhaite ouvrir ce lycée particulier dans le 6ème arrondissement de Paris. Et l’expérience de sa mère en tant que professeur pourra l’aider à concrétiser son projet. Ce lycée portera le nom de “Autrement”. Afin de souligner le caractère inédit d’un tel concept.

Tiphaine va ouvrir un établissement d’un nouveau genre à la rentrée

Tiphaine Auzière, la dernière des filles de Brigitte Macron, sera la présidente de ce lycée d’un nouveau genre. Elle est associée à Christophe Cadet, qui sera nommé secrétaire général de l’établissement. Dès la rentrée de septembre, ce lieu serait dans la capacité d’accueillir les élèves. Et malgré le caractère d’excellence de ce lieu, ce sont autant d’élèves boursiers que non-boursiers qui pourront accéder aux cours proposés. Les frais de scolarité sont élevés mais le prestige va avec. En effet, il faudra débourser près de 9500 par an pour se voir diplômer du baccalauréat à “Autrement”. Mais la fille de Brigitte Macron précise que le travail engendré permettra d’encourager les élèves à se présenter au diplôme en seulement deux ans au lieu de trois.

Le soutien de Brigitte Macron est sans failles

Brigitte Macron n’est pas étrangère aux ambitions de sa fille. En effet, elle indique que la passion pour l’enseignement de Brigitte Macron a été un moteur pour elle dans la création de ce projet. Brigitte Macron et sa fille discutent alors régulièrement des tenants et des aboutissants de la création de ce lycée. Les conseils qui lui donne sa mère sont excellents et elle fait en sorte de se rendre disponible à chaque fois que sa fille le lui demande. Un engagement maternel indispensable d’autant qu’elle est aussi une ancienne professeure aguerrie. En effet, ce sont des paroles précieuses que Brigitte Macron délivre à sa fille. Et Tiphaine Auzière en a parfaitement conscience.

Le lycée autrement c’est maintenant.. avec une équipe pédagogique sur motivée, des méthodes innovantes au service des lycéens. L’excellence à la portée de toutes et tous à Paris et en Province.#Le lycée autrement https://t.co/k3XzkuHDwp — Tiphaine Auzière (@TAuziere) June 18, 2020

Portée par l’enthousiasme de son entourage et sa confiance dans ce projet, Tiphaine Auzière envisage déjà d’ouvrir d’autres écoles de ce genre. Pour elle, il n’y a aucune raison que le projet ne rencontre pas le succès qu’il mérite. Mais elle doit prendre le temps d’envisager toutes les options. Pas de précipitations donc mais un engagement à toute épreuve. Qui va se voir encourager par Brigitte Macron et ses compétences en la matière. La France ne tardera pas à découvrir cette nouvelle école prometteuse, imaginée par la fille de Brigitte Macron. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que la pandémie ne vienne pas contrarier les plans de Tiphaine Auzière et de ses équipes pour la rentrée de septembre.