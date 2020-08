Brigitte Macron et le Président: les traditions pour lesquelles ils n’ont pas dérogé pendant leurs vacances !

Brigitte Macron et son mari sont, comme chaque année, installés à Bormes-les-Mimosas. Dans le fort de Brégançon, la tradition veut que le couple présidentiel y prenne ses quartiers d’été. Cependant, ce n’est pas al seule tradition que Brigitte Macron et son mari ont tenu à honorer. En effet, le 17 août dernier, ils ont participé à la commémoration de la libération de la ville par les alliés. Une fête quelque peu changée du fait de la pandémie. Mais Brigitte Macron et Emmanuel Macron tenaient évidement à montrer l’exemple.

Brigitte Macron et son mari résident encore au fort de Brégançon pour l’été

Brigitte Macron fait de ce séjour au fort de Brégançon de véritables vacances pour elle et son époux. Car les fonctions du chef de l’État ne peuvent pas lui permettre de se détendre de trop. Heureusement, Emmanuel Macron peut compter sur son épouse pour faire en sorte de programmer des sorties ressourçantes. Comme chaque année alors, depuis la dernière élection du Président de la République, Brigitte Macron et son mari participe également à la commémoration de la libération de la ville par les alliés. Une tradition qu’il convenait de respecter en tant que couple présidentiel présent sur les lieux. Leur visite était évidemment très attendue par les habitants.

De drôles de vacances pour le chef de l’État et sa femme

Brigitte Macron tente aussi de faire en sorte de trouver des moments où elle peut se retrouver en tête à tête avec son époux. Mais ses moments sont rares par les temps qui courent. En effet, entre les crises sociales et la crise sanitaire, l’économie qui bat de l’aile et les désastres écologiques, impossible pour Emmanuel Macron de ne déconnecter le temps d’un séjour estival. Pourtant, Brigitte Macron et sont mari parviennent à faire une visite culturelle et à déjeuner dans un restaurant. Des instants précieux du fait de leur rareté. Ils sont aussi sortis en mer et le mari de Brigitte Macron aura pu s’adonner à son sport nautique favori, une tradition elle aussi qu’ils respectent chaque année, le jet ski.

Un événement officiel appelle les service du mari de Brigitte Macron

Malgré le poids des traditions, Brigitte Macron et son mari se promènent donc dans la ville de Bormes-les-Mimosas pour participer à l’événement du 17 août. Port de masques obligatoire et distanciation physique de rigueur, tout s’est déroulé dans le calme et le respect des règles sanitaires. En effet, la sécurité autour de la santé est impérative. Brigitte Macron a reporté, le temps d’une journée, des vêtements moins casuels que lors de ses sorties non-officielles. Il fallait marquer le coup pour le 76ème anniversaire de la libération de la commune varoise.

L’histoire des héros de la France ne doit pas être oubliée

Le mari de Brigitte Macron a également tenu un discours fort en émotion. Saluant les héros du passé, il ne s’est pas contenté de devoir de mémoire. En effet, il était important de dire quelques mots sur les circonstances exceptionnelle de cette commémoration. La pandémie qui reprend de plus belle nous contraint tous et toutes à assumer nos responsabilités. L’époux de Brigitte Macron ne pouvait donc pas taire les événements récents. Car tout laisse penser qu’un nouveau pic de la crise sanitaire arrive inéluctablement en France. Plus que jamais, les discours d’unité du Président de la République sont importants. Ils garantissent le caractère primordial de la solidarité citoyenne.

Brigitte Macron et son mari n’oublient pas que la pandémie bat son plein

Un discours lourd de sens et d’histoire dans un décor de carte postale. Brigitte Macron peut toutefois vouloir encore profiter de ses vacances avec mari. Mais elle a bien à l’esprit que son rôle et ses fonctions restent prioritaires pour le bien-être du pays. Nombreux sont les fans de la Première dame qui saluent alors son courage et sa prestance aux détours de situations si exceptionnelles. Brigitte Macron épaule son mari dans ses fonctions avec fierté et discrétion. Mais elle est toujours là lorsqu’il a besoin de son soutien, de ses conseils ou simplement de sa présence. Depuis 1993, Brigitte Macron et Emmanuel Macron avancent main dans la main. Leur couple survit aux critiques, à l’écart d’âge et aux pressions de toutes sortes. Et ce n’est donc pas aujourd’hui que tout va craquer.

En effet, Brigitte Macron devient l’épouse de l’actuel Président de la République le 20 octobre 2007. L’officialisation fera taire quelques médisants. Mais elle statut important du couple aujourd’hui le place dans une position parfois inconfortable. Heureusement, Brigitte Macron sait prendre du recul et se concentrer sur ce qui est important. Et finalement, les avis et les opinions sur son couple ne sont rien à côtés des missions de son mari et du soutien qu’il attend de sa part. C’est pourquoi, dès que possible, Brigitte Macron se tient fièrement aux côté d’Emmanuel Macron. Tout comme pour la commémoration du 17 août, Brigitte Macron accompagne son mari et ajoute de la dignité et de la prestance à ses interventions, en toute discrétion et simplicité.