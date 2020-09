Brigitte Macron et le président, un geste très tendre tout de suite immortalisé crée polémique

Brigitte Macron: Le couple présidentiel a récemment partagé un moment de tendresse immortalisé par l’appareil photo de Soazig de la Moissonnière, la photographe officielle du président de la République.

Depuis 1993 et leur rencontre, Emmanuel et Brigitte Macron semblent partager un lien très particulier et vivre une histoire d’amour totalement atypique.

24 ans les séparent, et ils continuent de former un duo unique et fusionnel et lorsqu’il s’agit d’évoquer son mari, Brigitte Macron ne manque pas de faire des éloges sur ce dernier :

“C’est un homme solide, extrêmement rassurant et extrêmement gentil. On a beaucoup de chance. J’ai beaucoup de chance d’être mariée avec un homme comme lui et j’en ai tous les jours la certitude depuis plus de vingt ans”, avait-elle confié dans une interview accordée à Franceinfo.

La première dame est plutôt pudique sur sa vie privée, mais se laisse parfois aller à quelques marques d’affection pour son époux comme lors des journées du patrimoine.

Soazig de la Moissonnière, la photographe officielle de l’Elysée, a dévoilé ce lundi 21 septembre sur Instagram un cliché sur lequel le couple pose ensemble.

Emmanuel Macron serre dans ses bras l’ex-professeure de lettres. “De retour de voyage officiel”, a mentionné la photographe en guise de légende. Les internautes ont commenté le cliché en évoquant la complicité adorable du chef de l’Etat et de son épouse : “Superbe moment de vie de couple”, “Ils sont vraiment incroyables ces deux là”, “magnifique ! Amour, complicité, tendresse et respect”, est-il écrit.

D’autres internautes ont, en revanche, été moins agréable, comme souvent.

Brigitte Macron a d’ailleurs été très critiquée sur sa différence d’âge avec le président.

“C’est beau l’amour entre un petit-fils et sa grand-mère”, a ainsi ironisé un détracteur.

Soazig de la Moissonnière, a décidé de mettre en avant se message dans sa story Instagram pour mieux le dénoncer. “Les gens…”, a-t-elle commenté, certainement fatiguée de toujours lire ce genre d’attaques sur le couple présidentiel.

C’est lorsqu’il avait 16 ans, et alors lycéen, qu’Emmanuel Macron a rencontré Brigitte Trogneux. Il était en classe de première.

Elle était alors professeure de lettres et de théâtre, mariée et mère de trois enfants.

Dans le livre Les Macron (fayard), de Caro­line Derrien et Candice Nede­lec, elle a même révélé avoir été interpellée par son intellect, à cette époque.

Sa fille, Laurence Auzière, a raconté qu’elle aurait dit un jour : “Il y a un fou dans ma classe qui sait tout sur tout !”.

Le coup de foudre fut réciproque, et il faudra attendre 2006 pour que Brigitte Macron divorce du père de ses 3 enfants, André-Louis Auzière.

Et l’année suivante, c’est lors d’une cérémonie très intimiste au Touquet-Paris-Plage, en 2007, qu’elle épousera enfin Emmanuel Macron.

Le couple semble garder une intacte complicité et Brigitte Macron est beaucoup admirée et impressionne pour son physique si galbé et sportif, passé la soixantaine. « Je ne me sens pas Première dame, c’est la traduction d’une expression américaine, une périphrase dans laquelle rien ne me plaît. » s’exprime-t-elle aussi avec modestie.