Brigitte Macron et le Président, une balade très insolite dans le sud, surprend les Français !

Brigitte Macron et son époux, le Président de la République, profitent de vacances dans le Sud de la France. Certes, les vacances ne sont pas de tout repos pour le couple présidentiel. Mais Brigitte Macron parvient à sortir son mari de ses dossiers pour le temps d’une promenade. Cette dernière n’est pas passée inaperçue car ce n’est pas tous les jours que nous pouvons admirer Brigitte Macron et son mari en tenue de ville. Au placard les tailleurs et les costumes, et bonjour les vêtements d’été les plus classiques. Des photos présentent Brigitte Macron en compagnie de son mari en train de se promener comme s’ils étaient vraiment en vacances.

Brigitte Macron et Emmanuel Macron sont dans le Var pour les “vacances”

Chaque année, il est de coutume que le Président de la République prenne ses quartiers d’été à Bormes-les-Mimosas, au fort de Brégançon. Brigitte Macron et Emmanuel Macron sont alors heureux de respecter la tradition et se rendent au fort de Brégançon dès le 29 juillet au soir. Cependant, les vacances ne seront pas de tout repos pour les couple présidentiel. En effet, la pandémie bat son plein, un remaniement ministériel a eu lieu et un grave incident à Beyrouth a demandé le déplacement urgent du mari de Brigitte Macron. Mais malgré les urgences, le couple présidentiel parvient à passer des moments de détentes rares.

Des vacances relatives pour le couple présidentiel

Le porte-parole du gouvernement signalait que les vacances du Président de la République seraient studieuses. Effectivement, l’époux de Brigitte Macron reste connecté avec ses ministres. Il n’est pas présent physiquement à l’Elysée mais sa fonction implique de rester en alerte. Alors, il faut croire que, grâce à Brigitte Macron, Emmanuel Macron réussit à trouver du temps pour profiter de l’été. En effet, elle organisera une balade en bateau durant laquelle son mari pourra s’adonner à son rituel de l’été : le jet ski.

Brigitte Macron met tout en œuvre pour permettre à son mari de profiter de l’été

Brigitte Macron a fait en sorte de pouvoir recevoir enfants et petits-enfants au fort de Brégançon. D’après l’office du tourisme de Bormes-les-Mimosas, des travaux de rénovations ont été menés par la Première dame afin de sécuriser les lieux. Ainsi, même le mobilier est adapté aux éventuels chahuts des enfants. Mais Brigitte Macron ne comptait pas sur ces vacances simplement pour retrouver ses proches. C’était évidement un des buts essentiels de l’épouse d’Emmanuel Macron. Car la pandémie aura empêché les familles de toutes la France de se voir autant qu’elles l’auraient souhaité. Mais Brigitte Macron voulait également passer des moments privilégiés avec son époux. Une sortie était alors de rigueur pour que les amoureux profitent ensemble d’une belle journée d’été.

Une sortie culturelle pour le 6 août dernier

Impossible de laisser dernière soi tous les problèmes. Mais il faut savoir prendre du recel afin de se ressourcer et revenir encore plus en forme. Brigitte Macron sait que son mari en avait grand besoin. Ils vont alors être aperçu se promenant dans la ville de Borme-les-Mimosas. Loin du fort de Brégançon, ils se promènent en vêtements civils pour rencontrer un couple peu ordinaire. En effet, ils vont se rendre dans le Muy, à 60 kilomètres de leur villégiature, pour faire la connaissance de Bernar Venet et de son épouse, Diane. Des informations révélées par le journal Nice Matin. Bernar Venet est un sculpteur et c’est donc une sortie culturelle pour le couple présidentiel. Brigitte Macron et son mari en profitent pour découvrir les œuvres de la collection de la Fondation du sculpteur.

La reprise sera plus douce grâce aux échappées organisées par Brigitte Macron

Les Français et le monde découvrent alors le mari de Brigitte Macron dans une tenue peu habituelle. En effet, ce n’est pas tous les jours que le Président de la République s’affiche en jeans et polo. De quoi susciter des réactions. Des positives d’abord, car les Français peuvent constater que Brigitte Macron et son époux parviennent à penser à eux. Et des négatives forcément, puisque le chef de l’État ne devrait, pour beaucoup, pas être à même de prendre du repos. En revanche, Brigitte Macron et son mari semblent ravis de leur excursion. Le sculpteur, Bernar Venet est lui aussi ravi de cette visite. Il indique qu’ils étaient tous les deux de fins connaisseurs d’art contemporains et des amateurs de son travail. Discuter avec eux a donc été une joie car ils étaient tous animés par la même passion pour l’art.

Brigitte Macron et son mari se sont donc “échappés” du fort de Brégançon durant quelques heures. Le temps de se détendre et de rencontrer un artiste, de voir des œuvres et de discuter d’art. Un moment qui leur aura permis de souffler un peu mais également de passer du temps ensemble sans pour autant représenter la France de façon officielle. Même si tout le temps du mandat, le mari de Brigitte Macron doit assumer ses fonctions de chef de l’État, elle n’abandonne pas l’idée de profiter des vacances avec son mari. De quoi redonner un souffle de fraîcheur à leur couple et leur redonner de l’énergie pour la suite.