Brigitte Macron et son mari le Président: un Noël “secret”, “jalousement gardé”: Pour rester loin des polémiques

Brigitte Macron et son mari n’ont pas souhaité révéler leur destination pour les fêtes de Noël. Un secret donc qui leur permet de rester loin des polémiques. Pas question que le public connaisse le contenu de leurs repas de fêtes ou qu’ils apprennent la nature de leurs cadeaux. De plus, il n’était pas dit qu’ils puissent le passer ensemble cette année car le Président de la République a récemment été testé positif à la Covid-19. Heureusement, juste à temps avant les fêtes il ne présentait plus de symptômes. Il a donc pu rejoindre Brigitte Macron et LDPeople vous raconte tout ce qu’il sait à ce sujet.

Brigitte Macron et son époux quittent l’Élysée pour les fêtes de fin d’année

Brigitte Macron n’a pas souhaité communiquer sur le lieu où le couple présidentiel passerait les fêtes de fin d’année. Toutes les hypothèses sont alors ouvertes. Le Fort de Brégançon peut-être ? Lieu de villégiature du couple cet été. Ou bien direction la station de ski favorite d’Emmanuel Macron ? La Mongie ? Impossible d’avoir la moindre confirmation du côté de l’Elysée. Alors, il est possible d’envisager qu’ils puissent séjourner dans un lieu de prestige. En effet, il y a trois ans de cela, Brigitte Macron et son mari louait le château de Chambord pour célébrer les 40 ans du Président de la République. Et les polémiques avaient été vives à ce sujet, bien qu’il ait tenu à préciser que les frais avaient tous été réglés de sa poche.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @brigittemacron.officiel

Le secret demeure autour de la destination du couple présidentiel

Brigitte Macron et son époux ont certainement retenu la leçon. Pour passer un bon moment loin des polémique, ils vont devoir garder le secret sur leur escapade. Si ils jouent la transparence, ils vont devoir se justifier de manger tel ou tel plat hors de prix ou bien être contraints de préciser tant qu’autres détails qui les feront passer pour les personnes à part. Ce n’est pas dans l’intérêt du Président de la République d’apparaître loin des préoccupations de ses concitoyens. Brigitte Macron le sait pertinemment et elle saura donc garder le secret quant à leur destination pour les fêtes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brigitte Macron (@brigittemacron20201)

Quoi qu’il en soit, les rumeurs voudraient qu’Emmanuel et Brigitte Macron soient au Fort de Brégançon, en famille. C’est là-bas qu’ils auraient été les deux années précédentes. Et étant donné que cet endroit est le lieux de villégiature du Président de la République de façon officielle et traditionnelle, ils sont certains d’y profiter d’une tranquillité complète. Et ainsi, les questions des dépenses ne se posent pas et ne risquent pas de faire les gros titres dans les médias. LDPeople ne manquera évidemment pas de vous signaler la moindre nouveauté sur le sujet. Mais en attendant, voilà donc tout ce que nous avons pu apprendre sur les fêtes de fin d’année d’Emmanuel et de Brigitte Macron.