Brigitte Macron et son style frappe encore : cet accessoire hivernal au top

Brigitte Macron n’en fini plus d’attirer les regards. À chacune de ses sorties, son look est décrypté au millimètre. Et pour cause, elle ne manque jamais de classe ni d’élégance. Mais c’est un détail précis qui a sauté aux yeux des adeptes de la mode lors de cette apparition publique. Présente aux obsèques de Pierre Cardin, Brigitte Macron portait une paire de gant désormais incontournable. LDPeople vous dit tout !

Brigitte Macron ne passe jamais inaperçue

Brigitte Macron se rendait, ce 9 février, à l’église Saint-Sulpice de Paris. Elle se déplaçait pour rendre un dernier hommage au grand homme de cinéma qu’était Robert Hossein. La Première dame portait là encore une tenue impeccable. Mais le détail qui a sauté aux yeux des aficionados de la mode c’est sa fameuse paire de gants. Aperçu pour la première fois lors des obsèques de Pierre Cardin, le 29 janvier dernier, Brigitte Macron ne semble plus les quitter.

La paire de gant de l’épouse du Président de la République fait l’unanimité. D’un bleu électrique, ils font ressortir la couleur de ses yeux d’un bleu océan. Un atout indéniable, surtout lorsque l’hiver nous encombre de lourdes couches de vêtements. Et d’autant plus quand les habits sont sombres, obsèques oblige.

Evidemment, ce n’était pas là l’idée de Brigitte Macron que de faire parler d’elle. Comme d’habitude, elle tente de rester discrète et de faire son devoir mais son élégance la rattrape. Comme tous les médias, LDPeople ne pouvait passer à côté du phénomène. Toujours à la pointe des tendances, malgré les occasions funestes, Brigitte Macron reste l’ambassadrice de la mode à la française en toute circonstances.

La mode n’a pas de secrets pour la Première dame

Jouer avec les couleurs et les contrastes tout en finesse n’est effectivement pas donné à tout le monde. Certains iront jusqu’à dire que la mode est une science qui demande un savoir-faire particulier et très précis. Pas de doutes que Brigitte Macron maîtrise cet art à la perfection. En effet, qu’elle adopte un look décontracté ou plus protocolaire, jamais elle ne commet de fautes de goût.

Son accessoire du moment, ce sont donc ses gants bleus qui interpellent de part leurs couleurs vives. Car le bleu est généralement une couleur dite froide. Mais cela va très bien aux blondes et encore mieux à la Première dame qui a des yeux bleus. Vous remarquerez d’ailleurs que le bleu est l’une des couleurs fétiches de Brigitte Macron pour cet hiver. En effet, lors de la grande soirée destinée à récolter des fonds pour l’opération Pièces Jaunes c’est encore le bleu qui est à l’honneur dans la tenue de l’épouse du Président de la République.

Mais cette fois-ci, pas de gants en intérieur pour Brigitte Macron. En revanche, il y a fort à parier qu’elle les porte de nouveau en extérieur pour ses prochaines apparitions publiques.