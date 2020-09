Brigitte Macron était une professeure hors norme, comment elle a marqué ses étudiants?

Brigitte Macron a longtemps été professeure de lettres. Elle est aujourd’hui la Première dame de France mais ne perd pas son goût pour l’éducation, la pédagogie et les classiques de la littérature. Ses anciens élèves et ses anciens collègues ne peuvent pas oublier sa prestance et sa passion pour l’enseignement. En effet, nous allons parcourir des interviews de Brigitte Macron et des récits à son propos qui dresse le portrait de la professeure qu’elle était. L’occasion pour Brigitte Macron et nos lecteurs de se lettre à la page de la rentrée 2020.

Brigitte Macron reste concernée par la rentrée

L’heure de la rentrée vient de sonner et les élèves sont en classe, en face de leurs professeurs. Brigitte Macron ne fera pas partie de l’effectif de cette rentrée mais c’est l’occasion de se souvenir de ses années dans l’Education Nationale. En effet, personne n’ignore que c’est en exerçant sa fonction de professeur qu’elle rencontre Emmanuel Macron. Il n’avait que 16 ans lorsqu’il s’inscrit à la classe de théâtre de celle qui sera plus tard son épouse. Ceux qui l’ont connu à cette période la décrivent comme une professeure unique. À travers des interview données à Elle ou encore à Gala, le portrait de Brigitte Macron en tant que professeure est parfaitement peint par ceux qui l’ont côtoyé.

Brigitte Macron était d’abord mariée au père de ses enfants avant de rencontrer Emmanuel Macron. Et c’est après la naissance de son troisième, qu’elle décide de se lancer dans l’éducation. Détentrice d’une maîtrise en lettres, elle passe son CAPES en 1986. Brigitte Macron enseignera le français et la littérature dans plusieurs établissements privés. Et toujours, ses élèves et ses collègues verront en elle une personne passionnée. Elle était capable d’une autorité naturelle car elle dénotait tout de même du corps enseignant. En effet, elle était connue pour aimer porter “les jupes courtes et les escarpins”. Mais par dessus tout, Brigitte Macron était franche et directe.

Une professeure qui réalisait une véritable vocation

L’épouse d’Emmanuel Macron savait transmettre sa passion des auteurs classiques à ses élèves. Elle était connue pour être capable d’animer les mots de ces grands écrivains. Et c’est alors qu’elle tente toujours d’intéresser davantage ses élèves qu’elle crée son atelier de théâtre en 1993. Lors de ces faux cours, assistera Emmanuel Macron et Brigitte et lui ne cesseront de se rapprocher. La vocation de Brigitte Macron aura certainement passionné plus d’un de ses élèves pour les lettres classiques.

En 2006, Brigitte Macron divorce et rejoint Paris. Car c’est à Paris qu’Emmanuel Macron poursuit ses études. L’année suivante, ils se marient pour ne plus se quitter. Brigitte Macron n’aurait peut-être jamais connu Emmanuel Macron si elle n’avait pas été professeure. De quoi sans doute ajouter à son amour de la littérature et à sa passion pour l’éducation. Et aujourd’hui elle a l’honneur de présider le comité pédagogique de L’Institut des Vocations pour l’Emploi à Clichy-sous-Bois. C’est dire que sa passion pour l’éducation l’anime toujours.