Brigitte Macron fait le buzz avec un pas de danse incroyable !

Brigitte Macron brille par son élégance à chaque occasion. Certains diront même qu’elle vole la vedette à son mari. En effet, lorsqu’elle est en compagnie du Président de la République, Emmanuel Macron, les médias parlent davantage d’elle et de son style superbe, toujours tiré à quatre épingles. LDPeople vous en dit plus sur ce pas de danse qui la met de nouveau en vedette.

Brigitte Macron attire la lumière des projecteurs malgré elle

Brigitte Macron succède à Bernadette Chirac en tant que Présidente de la Fondation Hôpitaux de France – Hôpitaux de Paris. En tant que telle, elle s’occupe notamment de la campagne de récolte de dons pour les enfants et adolescents hospitalisés. Campagne plus connue sous le nom de l’opération Pièces Jaunes. Cette année, la pandémie a forcé la Fondation a adapter sa campagne de récolte de dons. Fini les tirelires et place à la digitalisation des dons.

Une grande soirée dédiées aux Pièces Jaunes, le 10 février dernier s’est donc déroulée sur France 3. « Symphonie pour la Vie spécial Pièces Jaunes » a ainsi permis de récolter 300 000 euros. Un franc succès pour cette édition 2.0.

#SymphoniePourLaVie 🎼

Un concert exceptionnel pour une mobilisation exceptionnelle ✨

Grâce à vos dons en ligne et par SMS, nous avons collecté 300 000€ hier soir pour aider les enfants & les ados à l’hôpital 💛

Merci de votre générosité 🙏 pic.twitter.com/zHYbnC0rPi — Pièces Jaunes (@piecesjaunes) February 11, 2021

Mais ce n’est pas que cette somme que retiennent les internautes. Encore une fois, l’attention a été largement portée sur Brigitte Macron. Sa tenue notamment a fait beaucoup parler d’elle. Les looks de la Première dame sont effectivement toujours superbes. Dans sa veste très stylée d’un bleu électrique, elle recevait de nombreux compliments sur les réseaux sociaux. Mais quel ne fut pas le buzz qui suivi alors lorsqu’elle s’est adonné à quelques pas de danse discret !

Un pas de danse qui devient viral

Anne-Elisabeth Lemoine, l’animatrice de C à Vous était présente pour animer cette grande soirée. Lorsqu’elle accueille Brigitte Macron et Didier Deschamps, le parrain de la fondation, sur scène, l’orchestre entonne un hymne qui va rappeler des souvenirs aux fans du ballon rond. L’orchestre joue « I Will Survive » et c’est à ce moment que Brigitte Macron se laisse entraîner par le rythme endiablé de la musique. La vidéo de Brigitte Macron effectuant ce petit pas de danse fait depuis le tour de la Toile. Encore un véritable buzz pour l’épouse du Président de la République ! LDPeople s’est donc empressé de partir à la recherche d’une vidéo qui la montre en action. Le magazine Gala a coupé un extrait de la soirée qui est depuis partagé sans relâche sur les réseaux sociaux.

VIDÉO – Le pas de danse de Brigitte Macron sur « I will survive » https://t.co/B6dGbAAZGJ — Gala (@GALAfr) February 11, 2021

Brigitte Macron n’en finit plus de faire sourire les internautes. De quoi donner encore davantage de visibilité à son opération rondement menée pour la Fondation des Hôpitaux de France – Hôpitaux de Paris. Décidément, la Première dame attire la lumière sur elle à la moindre occasion, bien malgré elle.