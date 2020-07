Brigitte Macron: Frappe super fort, le 14 juillet encore un look incroyable pour la 1ère dame de France

Brigitte Macron est l’épouse du Président de la République française, Emmanuel Macron. Elle est alors considérée comme la Première dame de France. Brigitte Macron apparaît aux côté de son mari dans des événements nationaux notamment et elle a toujours le look idéal. En effet, quelques soient les circonstances, les Français ne peuvent que constater que Brigitte Macron a vraiment la classe. Ses tenues sont sobres, élégantes mais toujours à la pointe des tendances en matière de mode. Et son look du 14 juillet dernier ne fait pas exception à la règle ! Bien au contraire, les fans de mode valident son look à l’unanimité !

Brigitte Macron est une icône de la mode en France malgré elle

Brigitte Macron ne se laisse pas aller à porter des tenues austères et strictes. Elle est la touche de féminité qui va faire rayonner le pays. En tant que Première dame de France, elle tient à montrer au monde entier que c’est une classe naturelle qui attrait aux Français et aux Françaises. Et c’est là une super ambassadrice que nous avons. En effet, chacune de ses tenues fait le buzz sur internet. Brigitte Macron ne commet pas de fausses notes lorsqu’elle choisit ses looks. Elle sait pertinemment que les photographes du monde entier ont les yeux rivés sur elle et sur son mari lors des événements publics. Et plutôt que de se faire discrète, elle assume pleinement sa fonction et épate les foules.

Les photos de Brigitte Macron font le tour du web

La Première dame de France n’est pas présente sur les réseaux sociaux de façon officielle. Elle laisse ainsi la communication à son mari et au gouvernement. Brigitte Macron évite ainsi de laisser une porte ouverte aux interprétations en tout genre. Cependant, il existe de nombreux comptes de fan de la femme d’Emmanuel Macron. En effet, des milliers de personnes suivent ainsi les derniers looks de Brigitte Macron sur Instagram. Certains lui vouent une admiration sans limites. Et une de ses qualités les plus citée est bien sa capacité à arborer un look à la fois classe et élégant en toute sobriété. Elle sublime des pièces de créateurs sans entrer dans l’extravagance.

La fête nationale tant attendue permet à la Première dame de sortir le grand jeu

Le 14 juillet dernier, pour la fête nationale, Brigitte Macron a encore une fois attirée tous les regards. Malgré l’absence des festivités traditionnelles, en raison de la pandémie, le fête était au rendez-vous dans le cœur des Français. Tout le monde a profité de la fête depuis chez lui et les réseaux sociaux étaient le meilleur des alliés pour continuer à communiquer et à partager. Et c’est bien le look de Brigitte Macron qui a rapidement été commenté en masse. Les internautes n’ont eu de cesse de souligner son élégance et de féliciter ses choix vestimentaires.

Une tenue exceptionnelle encore une fois

Brigitte Macron portait un tailleur de la grande maison Louis Vuitton. Un ton rose pâle tout en dégradé venait s’accorder avec son teint de jeune fille. En effet, Brigitte Macron a beau avoir 67 ans, elle ne se laisse pas aller pour autant. Elle pourrait rivaliser avec de jeunes filles dont elle pourrait être la mère sans aucune difficulté. Sa taille fine et sa silhouette élancée lui confère une prestance digne des mannequins qui défilent sur les podiums. Elle a de longues jambes minces qui la rendent encore plus élégante. Toujours avec des talons hauts, elle reste cependant très à l’aise dans sa démarche. Le magnifique tailleur de la Première dame de France a donc rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Et à l’unanimité, c’est validé par la toile qui n’a de cesse de souligner son don pour la mode.

La dernière tenue de Brigitte Macron marque les internautes

Avec sa tenue du 14 juillet, Brigitte Macron portait un sac à main idéal. Son petit sac au format de pochette était couleur argent. Il était alors parfaitement assorti aux boutons de son tailleurs. De plus, cela soulignait encore le caractère doux et festif à la fois de la cérémonie du jour. La pochette était également en accord avec la pointe de ses chaussures. Des talons hauts, roses pastels assortis à son tailleur et la pointe en métal rappelait son sac à main.

Voici donc quelques photos de la cérémonie du 14 juillet. Vous pouvez ainsi constater par vous-même à quel point la Première dame de France a pu faire sensation.

Pour chaque situation, Brigitte Macron trouve la tenue adaptée. Elle est capable de toujours se renouveler sans jamais tomber dans l’excès. Mais elle met pourtant les moyens afin de se faire belle. Entre sa coupe de cheveux, sa couleur et ses looks, elle devient un icône de la mode sur les réseaux sociaux. La France peut donc se vanter de compter sur une Première dame qui sait faire sensation sans jamais voler la vedette à l’événement, ou à son mari. Elle ne manque jamais de style et sait créer la surprise. Les fans de mode attendent alors son apparition et tentent d’imaginer à l’avance comment elle aura pu s’habiller. Et c’est effectivement toujours un franc succès pour Brigitte Macron.