Brigitte Macron hospitalisée: À peine sortie, les révélations! on vous donne toutes les infos

Brigitte Macron, malgré l’opération qu’elle vient de subir, a néanmoins décidé de tenir une promesse qu’elle avait faite, et est apparue sous les objectifs des appareils photo, seulement quelques heures après sa sortie de l’hôpital.

Alors qu’elle ne s’était pas rendue à Londres avec son mari, le Président Emmanuel Macron, la Première Dame de France a fait une sortie remarquée. Pendant que le Chef de l’état se trouvait dans la capitale Anglaise pour la commémoration de l’appel du Général de Gaulle lancé le 18 juin 1940 au début de la Seconde Guerre mondiale, Brigitte Macron, elle, reprenait le chemin de ses nombreuses obligations.

Apparemment, il semble très difficile de l’empêcher de reprendre ses activités, même après une opération chirurgicale. Habillée d’un jean slim, d’un pardessus rouge et chaussée de bottes à talon, l’épouse du chef de l’État déambulait comme si rien ne s’était passé, alors qu’elle sortait, quelques heures auparavant, du bloc opératoire. Seul signe apparent de son passage par l’hôpital, une large paire de lunettes noires qui lui couvrait le visage afin de protéger ses yeux.

Elle ne semble donc avoir aucune séquelle de son opération pratiquée en ambulatoire et qui avait pour but une chirurgie maculaire. Bien qu’elle sera suivie durant plusieurs jours par les médecins, et plus particulièrement par celui de l’Élysée, il n’est visiblement pas question pour Brigitte Macron de mettre un terme à ses activités.

Afin de rassurer tout le monde, son chef de cabinet Tristan Bromet a posté sur Instagram des photos prouvant qu’elle se portait comme un charme, et qu’elle était en pleine forme, après ce passage par l’hôpital. Il faut avouer que son agenda est très chargé pour les prochains jours et pour les prochaines semaines, mais le déplacement qu’elle avait choisi d’honorer ce vendredi 19 juin, lui tenait particulièrement à cœur. En effet, il s’agissait d’inaugurer un scanner financé grâce aux dons versés à la Fondation hôpitaux de Paris et de France, qu’elle préside.

Du matériel médical très attendu qui a pour but de contribuer à soulager le travail du personnel hospitalier, et aidera à réaliser des diagnostics beaucoup plus rapides. En réalité, le scanner a déjà été mis en fonction, il y a quelque temps, pendant le confinement, et a largement contribué au travail des médecins. Comme le disait son chef de cabinet en légende des photos » Ce scanner a été installé en un temps record dans une structure provisoire pour répondre à l’afflux de patients post-covid « .

La Première Dame de France, après avoir inauguré le matériel, a rencontré de jeunes patients admis dans le département de cancérologie de l’enfant et de l’adolescent de Gustave Roussy. Brigitte Macron est très impliquée dans la recherche en oncologie, et sur tous les sujets qui ont pour but d’un jour vaincre le cancer. On l’avait vu notamment dans un dîner aux côtés de Nicolas Sarkozy dans une soirée caritative. Alors que son époux se trouvait à Londres afin de rendre hommage aux Britanniques sans qui le discours fondateur de la Résistance française n’aurait pu être prononcé, Brigitte Macron est, elle, engagée dans un autre combat.

Reconnue dans le monde entier comme une femme de Chef d’État d’exception, notamment, par les observateurs Anglais et Allemands qui ne tarissent pas d’éloges à son sujet, elle est très respectée par ses choix sans concession. Si son style vestimentaire dans les réunions internationales est très souvent complimenté, c’est aussi sa manière d’être, toujours un soutien sans faille de son mari, dans les bons comme dans les mauvais moments, qui forcent l’admiration par-delà les frontières. Son implication dans les œuvres caritatives est également reconnue par tous.

En juin 2019, elle succédait à Bernadette Chirac à la présidence de la Fondation des Hôpitaux de Paris de France et prend son rôle très au sérieux, comme elle le prouvait encore ce vendredi 19 juin, lorsque, malgré son opération, elle avait décidé de maintenir ce rendez-vous avec le personnel soignant qui l’attendait avec impatience.

Au plus fort de l’épidémie de coronavirus, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France indiquait que plus de 15 millions d’euros avaient été engagés pour répondre au besoin urgent des hôpitaux et des EHPAD. Dans ce cadre, Brigitte Macron avait lancé un appel aux dons qui était massivement entendu. » Elle se consacre désormais exclusivement à la Fondation et au recensement de ses besoins « annonçait un communiqué, que la Première Dame de France faisait passer par le biais du cabinet de l’Élysée. Elle souhaitait par cette déclaration expliquer quelle était réellement son action :

» Notre mission est d’être aux côtés des établissements de soins, auprès des soignants, en soutien aux malades, sur l’ensemble du territoire national, je salue de tout cœur, l’engagement de nos partenaires qui sont venus rejoindre cette grande armée solidaire et généreuse. Nous sommes mobilisés 7 jours sur 7. Nous allons encore plus loin en continuant à rassembler et soutenir toutes celles et tous ceux qui veulent aider les hôpitaux de France et les EHPAD et se rapprocher de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France « .

Et cette implication de Brigitte Macron, comme ce fut le cas aussi pour l’épouse de Jacques Chirac, Bernadette Chirac, a évidemment des retombées financières. Par son intermédiaire et grâce à l’impulsion de son action, les donateurs anonymes ou célèbres sont heureux de contribuer au projet caritatif sous la bienveillance de l’épouse du président de la République.

Il semble qu’il n’y ait pas de temps à perdre pour la résidente de l’Élysée. Dès sa sortie de l’hôpital où elle avait subi cette intervention, elle est repartie en campagne dans ce rôle qui lui tient à cœur. Mais il semblerait qu’elle n’ait pas le temps de se reposer dans les prochains jours puisque des rendez-vous d’importance sont à l’agenda. Dès lundi, c’est une visite officielle du chef d’État Tunisien qui sera à l’ordre du jour, et dès la fin de la semaine prochaine, ce sera direction Le Touquet pour le deuxième tour des élections municipales. Des jours et des semaines qui s’annoncent donc encore d’une grande intensité.

Malgré son petit passage par la clinique, mais sous surveillance rapprochée de ses médecins, l’épouse du président de la République ne laisse paraître aucun signe de faiblesse ou de fatigue. Depuis qu’elle a posé ses bagages dans le palais de l’Élysée, Brigitte Macron étonne l’entourage du Président et les observateurs avertis, par sa manière d’être, sans jamais commettre le moindre faux pas et se trouvant toujours, au bon endroit au bon moment.