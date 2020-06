Brigitte Macron hospitalisée en urgence. Que lui arrive-t-il? Des problèmes de santé?

Brigitte Macron, d’après le magazine Gala, doit subir une opération des yeux. Elle sera alors absente aux côtés de son mari, Le Président de la République, Emmanuel Macron, pour la célébration du 18 juin prochain. Car, comme chaque année, le Président de la République Française rejoint l’Angleterre pour fêter la date anniversaire de l’appel du 18 juin. L’anniversaire d’un discours du général de Gaulle diffusé sur les ondes de la radio de Londres le 18 juin 1940 dans lequel il appel les Français à la résistance avant le début de la seconde guerre mondiale.

Brigitte Macron manquera la commémoration de l’appel du 18 juin à cause d’une opération chirurgicale

Brigitte Macron ratera alors ce gens jour pour se faire opérer. Mais il convient de rassurer tout de suite les lecteurs. En effet, Brigitte Macron va se faire opérer de la rétine mais son opération n’implique rien de grave. Sa seule contrainte sera de porter des verres pour protéger ses yeux des fortes lumières et du soleil durant quelques jours. le plus embêtant pour Brigitte Macron c’est qu’elle va de nouveau manquer l’occasion de rencontrer les membres de la famille Royale Britannique. Sa première rencontre avec eux aurait du se faire lors des Invictus Games. Une compétition de plusieurs sports créée pour les soldats et vétérans de guerre, blessé et parfois mutilés lors des combats. Les jeux auraient dû se tenir à La Haye, aux Pays-Bas cet été. Mais la pandémie contraint les Inivictus Games a se reporter à l’année prochaine.

Encore un rendez-vous manqué avec la famille Royale Britannique

Brigitte Macron devra donc une nouvelle fois renoncer à rencontrer la famille Royale Britannique. Mais dans les circonstances actuelles, il vaut mieux respecter ses obligations médicales. Bien que son opération ne suppose pas une lourde intervention, le protocole empêche Brigitte Macron ne rencontrer les membres de la famille Royale Britannique en gardant ses lunettes. D’après le magazine Gala, Brigitte Macron ne devrait pas souffrir encore bien longtemps de devoir les garder au nez. De plus, soulignons à nouveau le caractère bénin de cette intervention. En effet, Emmanuel Macron devra se rendre en Angleterre le 18 juin, mais il n’abandonne pas son épouse dans la difficulté pour autant. Brigitte Macron devrait très rapidement se remettre de cette opération chirurgicale.

Brigitte Macron a eu 67 ans le 13 avril dernier. Mais cela ne l’empêche pas de se faire coquette. Son intervention chirurgicale prouverait selon Gala que la Première dame de France souhaite éviter de porter des lunettes. Les fans de Brigitte Macron pourront d’ailleurs en apprendre davantage sur elle. Car elle accorde des entretiens pour plusieurs journaux et magazines à propos de sa position de Première dame. Mais aussi de sa relation avec le chef de l’État. Dans un ancien article de ELLE, Brigitte Macron disait même que le seul défaut de son mari était d’être plus jeune qu’elle. Il s’agissait du numéro de la troisième semaine d’août 2017.