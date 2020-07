Brigitte Macron hospitalisée: Retour sur sa récente intervention chirurgicale, on révèle tout

Brigitte Macron faisait la Une des magazines en lignes et autres magazines people. En effet, elle devait se faire opérer des yeux et les journalistes enquêtaient pour connaître les détails et les risques de l’intervention. Et il se trouve que la Première Dame de France est revenue elle-même sur le sujet pour couper court aux rumeurs et autres interprétations.

Brigitte Macron inquiétait les Français, elle devait se faire opérer des yeux

Brigitte Macron a dû se faire opérer en urgence de la rétine. L’épouse du Président de la République, Emmanuel Macron, a été contrainte de prendre le rendez-vous que l’hôpital lui donnait. En pleine pandémie, les places sont rares et l’organisation des hôpitaux était mise à rude épreuve. C’est malheureusement le 18 juin que Brigitte Macron doit alors se faire opérer de la rétine. Et cela a fait jaser dans la presse car elle n’était donc pas présente aux côtés de son époux pour la commémoration du 18 juin. L’appel du 18 juin est un moment important de l’histoire de la France. Il marque la date où le général de Gaulle fait son premier discours à la radio de Londres.

Nous étions en 1940 et ce discours était un appel à la résistance et au rassemblement des forces pour lutter contre l’envahisseur. Le général de Gaulle fait alors appel ce jour historique à tous les militaires, ingénieurs ou ouvriers français spécialisés dans l’armement qui se trouvent en territoire britannique. Il les invite à se mettre en rapport avec lui pour continuer le combat contre l’Allemagne. Il fait aussi savoir qu’il n’a pas de toute que cette guerre devienne mondiale. Et il ne s’était pas trompé, la seconde guerre mondiale durera jusqu’en 1945.

Une absence remarquée

Le mari de Brigitte Macron était donc invité en Angleterre pour célébrer cette date historique, le 18 juin dernier. Et son épouse aurait du se trouver à ses côtés. Pour justifier son absence, elle a alors parlé ouvertement de son intervention chirurgicale. Elle ne pouvait pas faire faux bond à un événement si important pour la France sans faire preuve de transparence sur le sujet. Et évidemment, les rumeurs sont allées bon train pour savoir sans quelles conditions cette opération allait se dérouler. Brigitte Macron prenait-elle de gros risques ? Allait-elle perdre la vue ? Aurait-elle besoin de beaucoup de repos ? Les Français étaient très inquiets.

Voir cette publication sur Instagram 💖💖 Une publication partagée par 💕 Emmanuel Macron Fanpage 💕 (@macroncestmapoule) le 26 Mars 2020 à 9 :32 PDT

L’opération de Brigitte Macron était sans gravité

Aujourd’hui, Brigitte Macron n’est plus un sujet d’inquiétude. En effet, son opération s’est très bien passée et n’était pas lourde du tout. Il s’agissait d’un passage éclair à l’hôpital. Pas d’hospitalisation requise pour la femme du Président de la République. Une intervention rapide qui lui a permis de rentrer se reposer trois jours. Opérée un jeudi, elle pouvait reprendre des activités normales dès le lundi suivant. En revanche, elle devait porter des lunettes de soleil pendant quelques jours. Car après une opération des yeux, le soleil peut être plus dangereux que d’habitude pour la rétine. Brigitte Macron n’a pas envisagé une seconde qu’il pourrait y avoir des complications. Malgré ce que certains journaux ont publié, la Première Dame de France n’était pas préoccupée par son intervention chirurgicale. Il s’agissait d’une opération bénigne pour laquelle elle ne prenait pas de risques.

Le principal soucis du couple présidentiel était donc de changer les plans de la famille Royale Britannique à la dernière minute. En effet, Brigitte Macron manquait encore une fois l’occasion de rencontrer la Reine d’Angleterre. C’est évidement à regrets qu’elle ne peut pas suivre Emmanuel Macron en Angleterre. Mais la santé reste la priorité ! Et elle ne pouvait absolument pas reculer davantage cette intervention nécessaire. C’est dans ce contexte que des suppositions ont été faites sur la gravité de l’intervention de Brigitte Macron. Les Français ne comprenaient pas qu’elle renonce à sa présence pour la commémoration annuelle de l’appel du 18 juin.

L’épouse du Président de la République s’exprime

Brigitte Macron aura alors bien fait de rassurer le public quant à cette intervention. En effet, il est facile de tomber dans le piège de l’exagération lorsque l’on s’inquiète. Ainsi, elle coupe court aux rumeurs ou autres suppositions concernant son état de santé. Brigitte Macron se porte aujourd’hui comme un charme. Et heureusement, parce que son mari va avoir besoin de son soutien plus que jamais. Car la pandémie battait son plein et elle faisait suite à des manifestations sans précédents. Pire encore, la pandémie n’est pas encore de l’histoire ancienne que les manifestations reprennent déjà de plus belle. La crise sociale et la crise sanitaire vont finir par se superposer et mettre Emmanuel Macron dans un état de stress important. Il faudra qu’il puisse compter sur le soutien et les encouragements de son épouse pour tenter de rester digne face aux épreuves.

Il faut dire que Brigitte Macron a toujours été présente pour son époux. Ils sont ensemble depuis de nombreuses années et n’ont jamais manqué de s’épauler. Il serait même logique de dire que Brigitte Macron aura permis à son mari d’être là où il est aujourd’hui. Depuis ses 17 ans, il côtoie Brigitte Macron et elle aura certainement su l’inspirer comme personne. L’ambition de notre Président de la République tient peut-être son secret dans sa relation sentimentale exceptionnelle avec son épouse. Officieusement ensemble depuis 1993, il se marient en 2007. Leur histoire peut faire couler de l’encre car leur différence d’âge est de 24 ans. Mais ils ont toujours su rester solides malgré les jugements. Leur couple est un modèle de stabilité et d’engagement.