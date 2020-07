Brigitte Macron: intrigue les Français, visage enflé, une étonnante transformation !

Brigitte Macron apparaît le visage gonflé et les rumeurs les plus folles courent sur les réseaux sociaux.

En effet, il semblerait que plusieurs commentaires circulent sur la toile notamment, après son hospitalisation au mois de juin dernier. Alors que son époux, le président de la République Emmanuel Macron se rendait en visite officielle à Londres pour commémorer le discours fondateur du Général de Gaulle depuis la capitale anglaise au début de la guerre mondiale, Brigitte Macron se trouvait, elle, à Paris pour subir une intervention chirurgicale.

Ce passage en clinique, avait été annoncé comme l’obligation pour la première Dame de France de subir une intervention ophtalmologique, mais sans plus grande précision, et certains donc d’imaginer que c’était donc pour d’autres raisons qu’elle n’avait pas pu accompagner son mari. Un recours à la chirurgie esthétique a même été évoqué, comme notamment dans Closer l’année dernière qui affirmait qu’elle aurait déjà eu recours au botox. Avéré ou pas, intervention esthétique ou médicale, Brigitte Macron semble dans tous les cas toujours aussi radieuse.

Il est vrai que l’épouse du Président fait très attention à son image en apparaissant toujours impeccable devant l’objectif des appareils photo et des caméras pour, comme elle le dit elle-même, » donner une belle image de la France » qu’elle représente dignement depuis l’arrivée de son époux au poste de président de la République. Si comme elle l’avoue elle-même, elle ne se permettrait en aucun cas d’intervenir dans les décisions que doit prendre Emmanuel Macron, Brigitte Macron prend son rôle très au sérieux et comprend l’importance de l’image qu’elle donne aux Français et au monde. Elle est donc toujours attentive pour apparaître au mieux de sa forme. Une sorte de respect pour la fonction non-officielle mais très importante qu’elle représente.

Très sollicitée, l’épouse du président de la République a néanmoins accordé à France Info une interview où elle raconte sa vie dans le palais de l’Élysée et son rôle de première Dame de France qui lui tient particulièrement à cœur. S’il est très rare de la voir se livrer au jeu des questions-réponses des journalistes, Brigitte Macron avait accepté de s’exprimer ce 10 juillet dernier dans la chronique Ils ont fait l’actu sur France Info, en évoquant notamment sa méfiance vis-à-vis des réseaux sociaux. Brigitte Macron avouait également préférer le titre d’épouse du chef de l’État à celui de première Dame de France, une précision qui lui tenait visiblement à cœur.

Elle revenait aussi sur ses engagements, notamment aux côtés des soignants et de leurs patients dans le cadre de sa présidence de la Fondation hôpitaux de France-Hôpitaux de Paris et son implication dans l’opération Pièces jaunes qui devrait bientôt recommencer. Lors de cet entretien, Brigitte Macron rappelait l’importance de ses collectes de fonds et se souvenait, comment, dès son arrivée à l’Élysée, elle a tout de suite été mise dans le vif du sujet. » Les premiers courriers, c’était presque exclusivement des problèmes de santé. Je me suis dit que j’ai le devoir, les 5 ans où je suis là, d’être utile. Parce que quand vous êtes chef de l’État, vous êtes élu, quand vous êtes le conjoint du chef de l’État, les gens ne vous ont pas voulu. Donc, il ne faut pas vous imposer à eux.

Et la seule manière pour moi de ne pas être importune, c’est d’aider « . Le journaliste lui avait alors demandé si comme première dame de France, il était important d’avoir une activité connue, reconnue aux yeux des Français et Brigitte Macron avait décidé de répondre sans détour » D’abord, je ne me sens pas première Dame. Je suis l’épouse du chef de l’État.

J’essaye au mieux d’honorer cette fonction qui m’est tombée dessus. Mais si j’avais voulu, j’aurais peut-être pu continuer mon métier d’enseignante. Mais c’est très, très compliqué parce que vous êtes sans cesse sous le regard des autres. Vous avez une sécurité qui vous accompagne partout. Vous avez une énorme responsabilité « .

L’intervieweur avait décidé de continuer en lui demandant si l’image qu’elle renvoyait auprès des Français comptait pour elle. » Bien sûr, que c’est important. Je sais que quelque part, je dis quelque chose de la France puisque je suis l’épouse du chef de l’État. C’est donc très important le regard qu’ils portent sur moi. Je veux simplement leur dire que j’essaie de faire au mieux, que je fais de mon mieux et que je les aime « .

Lors de cet entretien, Brigitte Macron s’étonnait aussi de la violence sur les réseaux sociaux : » Je ne la comprends pas. Pourquoi est-ce que systématiquement, on a recours à cette violence ? Pourquoi l’autre devient ce que Sartre disait » le trou de vidange de mon évier » ? Pour moi, l’autre, c’est mon alter ego, ce n’est pas l’ennemi. Je pense que les gens qui insultent sont profondément malheureux « . En avouant néanmoins de ne pas être très présente sur les réseaux sociaux, notamment à cause du fait qu’elle n’est pas à l’aise avec l’anonymat des gens qui insultent sans que l’on puisse découvrir leurs visages.

Quelles que soient les critiques, il faut bien avouer que Brigitte Macron sait se montrer discrète tout en assumant ses responsabilités imposées par les choix de son mari. Elle fait donc tout ce qu’elle peut pour l’aider au mieux et représenter avec le plus d’élégance possible son image d’épouse du chef de l’État. Et quand le journaliste lui demande si ces 5 ans passés à l’Élysée vont modifier ce qu’elle est vraiment, sa réponse est on ne peut plus claire : » Ça, je suis sûre que non. Pour une bonne raison : c’est que tous ceux qui m’ont quittée me retrouvent absolument intacte. Ils sont toujours un peu anxieux de dire » comment va-t-elle être ? » J’ai le même caractère. J’exerce ma liberté dans la contrainte, mais profondément, je reste celle que j’ai toujours été « .

Visiblement, Brigitte Macron semble parfaitement savoir où est sa place et être consciente de son rôle. Quelles que soient les rumeurs ou les attaques dont elle fait l’objet, elle continue à assurer sa fonction auprès de son mari qu’elle accompagne depuis plus de 20 ans dans son ascension politique qui l’a emmené jusqu’à être élu à la fonction suprême. Toujours impeccable et à la pointe de l’élégance, Brigitte Macron assume ce rôle de représentation, mais sans oublier de se rendre utile durant la période où elle a déposé ses bagages dans leur appartement privé de l’Élysée. Un espace qui ne serait réservé qu’au couple Macron qui souhaite garder malgré tout, une certaine intimité.