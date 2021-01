Brigitte Macron invitée sur RTL, ses confidences peu rassurantes sur un reconfinement

Décidément, Brigitte Macron est très présente dans les médias ces derniers jours. Après son intervention très remarquée sur TF1, la première dame de France était présente dans les studios de RTL ce mercredi 20 janvier. L’épouse du président de la République a accepté de parler de tous les sujets. Mais bien évidemment, la crise de la covid-19 était au centre de toutes les attentions. Ainsi, Brigitte Macron est loin d’être optimiste. LD People revient pour vous sur cette interview exceptionnelle.

Brigitte Macron : des interviews très suivies par le public

En télé, et en radio

Brigitte Macron a décidé de s’exposer un peu plus face aux médias ces derniers jours. En effet, l’épouse du président de la République a fait un passage très remarqué et jugé remarquable dans le journal télévisé de TF1 à 20 h dimanche dernier. Cette semaine, elle était présente face aux journalistes de RTL pour donner son sentiment sur l’actualité. Elle a notamment parlé des difficultés que les jeunes rencontrent en cette période très trouble. En effet, elle a pleine conscience qu’il existe ” une extrême précarité “ pour les moins âgés.

Brigitte Macron prend comme exemple l’arrêt total des ” petits jobs d’étudiant “. Dès lors, une certaine jeunesse se retrouve dans le désarroi le plus total. Elle se dit d’ailleurs très attentive à la question et espère de tout son cœur que la situation s’améliorera bientôt. Pourtant, l’épouse du chef de l’État ne fait pas preuve d’un optimisme débordant. Brigitte Macron a parfaitement conscience que de nouvelles mesures pourraient être envisagées. LD People vous explique pourquoi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RTL (@rtl_france)

Un nouveau confinement ?

Brigitte Macron a parlé de la covid-19 lors de ses interventions. Notamment parce qu’elle a été elle-même touchée par la maladie, tout comme son mari. Totalement remise sur pied aujourd’hui elle fait néanmoins confiance à la médecine pour trouver des solutions rapides. Sur TF1, elle avait d’ailleurs affirmé vouloir se faire vacciner dès que les médecins lui en donneront le feu vert. Mais malgré le confinement et toutes les mesures mises en place, la covid-19 continue de faire des ravages parmi la population française. Ainsi, les chiffres de contamination ne cessent d’augmenter. Dès lors, l’éventualité d’un nouveau confinement ressurgit dans les esprits. Plusieurs spécialistes de la question comme Axel Kahn, juge même cette mesure nécessaire. En direct sur BFM TV, le professeur parlait même d’une situation d’urgence

” Le couvre-feu sera insuffisant à faire baisser, car on est à un haut niveau de circulation virale. Plus on attend et plus la circulation virale est importante “. L’homme de science n’est pas le seul à penser la même chose. Dès lors, les membres du gouvernement se penchent aussi certainement sur la question. Brigitte Macron n’a pas parlé de l’éventualité d’un nouveau confinement. Pourtant, elle n’a pas démenti l’éventualité non plus. Alors va-t-on revivre une interdiction totale de sortie ? Et si oui, pour combien de temps ? Il semble aujourd’hui prématuré de trouver une réponse à cette question. Pourtant, l’échéance semble véritablement se rapprocher. À moins que d’ici là, les taux de contamination ne chutent pas de manière importante. En tout cas les interventions successives de Brigitte Macron ont été très suivies et visiblement appréciées. Certains ont même été véritablement surpris par son aplomb et son aisance face aux caméras.