Brigitte Macron: la jalousie s’empare d’Internet, bonheur brisé pendant les vacances !

Brigitte Macron: Profitant de ses quelques jours de vacances au Fort de Brégançon, Emmanuel Macron a pratiqué l’un de ses sports préférés : le jet-ski. Une virée qui a beaucoup fait réagir la Toile. Explications.

Le couple Macron s’éclate en faisant du Jet-Ski

Installé au Fort de Brégançon depuis le 29 juillet dernier, Emmanuel Macron a du écourter ses vacances après la double explosion survenue au port de Beyrouth, le 4 août. En effet, le chef de l’état s’est rapidement rendu sur place pour rendre hommage aux victimes et tenter de les aider un maximum. Directement après, il était de retour à la résidence d’été des présidents de la République et a réussi à s’octroyer quelques moments de détente. Ainsi, il s’est adonné à l’un de ses sports préférés : le jet-ski, en compagnie de son épouse, Brigitte, et de ses deux belles-filles. Sur les photos dans le magazine Voici, on peut voir le président français et son épouse tous deux vêtus de maillots bleus sur un bateau au large de l’île de Porquerolles.

L’avion c’est pas bien (si moins de 2h1/2 de train) mais le jet-ski c’est top ! (Pas d’utilité hors son plaisir perso, conso essence, emet CO2, agresse l’environnement sous marin et côtier..); #Macron et sa #moraleÉcoloBidon https://t.co/8VK0L1bmC9 — Vincent Kammerer (@vkammerer) August 7, 2020

D’après un témoin sur place qui a raconté sa version au magazine Voici : “Il avait l’air heureux. Il a même fait de superbes dérapages et arrosé ses gardes du corps les uns après les autres”. Evidemment, les photos de cette virée ont beaucoup fait réagir sur Twitter, les internautes dénonçant notamment le fait que le jet-ski soit un engin très polluant : “L’avion c’est pas bien (si moins de 2h1/2 de train) mais le jet-ski c’est top ! (Pas d’utilité hors son plaisir perso, conso essence, emet CO2, agresse l’environnement sous marin et côtier..Macron et sa morale écolo bidon” pouvait-on lire notamment.

Ne pas relâcher les efforts avec les gestes barrières

Si Emmanuel Macron et sa femme Brigitte tentent de profiter en maximum, notamment en allant déguster une pizza dans un restaurant bien connu du Lavandou, la fonction de Président de la République ne quitte jamais le couple. À distance, Emmanuel Macron devait à la fois superviser l’évolution de la crise sanitaire ainsi que préparer le plan de relance économique de 100 milliards d’euros. Ce mardi 11 août 2020, le président de la République a même organisé un conseil de défense en visioconférence depuis le Fort de Brégançon.

J’ai réuni ce matin un Conseil de défense pour faire le point sur l’évolution de la situation sanitaire. L’épidémie ne prend pas de vacances : la vigilance et le respect des gestes barrières restent indispensables. Restez prudents. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 11, 2020