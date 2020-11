Brigitte Macron : Les montants colossaux dépensés en coiffure et maquillage scandalises la France, elle dément..

Brigitte Macron faisait récemment l’objet de rumeurs concernant des dépenses inconsidérées au rayon beauté. Pourtant, le couple présidentiel succède à François Hollande et à eux deux, ils dépensent moitié moins que leur prédécesseur. Découvrez ce que dit vraiment le dernier rapport de la Cour des Comptes.

Chaque année, la Cour des Comptes rend son rapport annuel sur les dépenses de l’État. Tout est passé au peigne fin. Même la moindre dépense au Palais de l’Élysée. Les frais de coiffeur et de maquillage de Brigitte Macron ? Également. Tout est soigneusement consigné, noté, analysé.

View this post on Instagram A post shared by ©Soazig de la Moissonnière (@soazigdelamoissonniere)

Contrairement à François Hollande, Emmanuel Macron occupe le Palais présidentiel avec son épouse. Logiquement, on pourrait donc penser que les dépenses sont multipliées par deux. Mais il semblerait que l’ancien ministre de l’Economie ait trouvé une solution pour réduire ses factures.

Des dépenses en réalité divisées par deux !

D’après le dernier rapport de la Cour des Comptes publié le mercredi 29 juillet 2020, pour l’année 2018, “les frais mensuels pour le couple présidentiel représentait un forfait de 5 200 euros“. Il s’agit des frais de coiffure et de maquillage pour Emmanuel et Brigitte Macron. C’est donc deux fois moins que François Hollande qui lui coûtait à lui seul 9 895 euros par mois pour son seul coiffeur.

Depuis 2017, le couple présidentiel ont recours à un seul coiffeur-maquilleur. Cela leur permet ainsi de diviser la facture par deux. “La convention passée, en mai 2017, avec une même personne, pour un montant forfaitaire mensuel de 5.200 € TTC relative aux prestations de coiffure et de maquillage pour le compte de la présidence de la République a été reconduite en 2019″, a ainsi confirmé la cour des comptes dans son rapport annuel sur les finances de l’Elysée sur l’exercice 2019 paraphé par Pierre Moscovici, président de l’instance.

Line Renaud et Brigitte Macron, une relation forte depuis 2014

Le 17 novembre 2020, le magazine Closer est revenue sur la relation si particulière qui lie la chanteuse et ex-meneuse de revue Line Renaud à la Première Dame. Elle se souvient très bien de leur première rencontre, lors d’un dîner chez des amis communs, en 2014. “Je me suis retrouvée assise à table à ses côtés. Quelque chose s’est passé entre nous”, avait confié Line Renaud au magazine Nous Deux. “Cette femme est tout ce que j’aime : simple et naturelle, intelligente et chaleureuse, drôle”.

D’ailleurs, l’ancienne épouse de Loulou Gasté aurait été la première à pressentir l’élection d’Emmanuel Macron à la tête de l’Etat français. A l’époque, Emmanuel n’occupe pas encore le poste de ministre, il officie alors en tant que secrétaire générale adjoint de l’Elysée. “Emmanuel est assis en face de moi, je l’écoute parler, il a surtout des conversations avec les hommes et il m’épate”, confiait-elle dans les colonnes de M, le magazine du monde.

View this post on Instagram A post shared by Line Renaud (@linerenaudofficiel)

“Il m’épate. En partant, Brigitte m’embrasse. ‘On va se revoir Line ?’ ‘Plus vite que vous ne le pensez Brigitte’, etc. Et je dis à Emmanuel : ‘Vous serez le prochain président’, lui glisse Line Renaud, qui a soutenu l’actuel président pendant sa campagne. D’ailleurs, il dit toujours que c’est moi qui le lui ai dit la première.” Depuis ce dîner, Brigitte Macron et Line Renaud ont continué de se revoir très régulièrement.