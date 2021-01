Brigitte Macron “non négociable” dévoile comment elle s’est fait accepter de la grand-mère de D’Emmanuel

Commérages et critiques vont bon train concernant le couple de Brigitte Macron. Et Emmanuel Macron a trouvé du soutien auprès de sa grand-mère Manette, décédée aujourd’hui. La nouvelle compagne de son petit fils, elle a dû l’accepter, comme l’a expliqué notre confrère journaliste Corinne Lhaïk. LD People vous explique.



Brigitte Auzière n’est vraiment pas comme les autres femmes aux yeux d’Emmanuel Macron. Meme si 24 ans les séparaient, déjà à l’époque le jeune lycéen, savait que c’était la bonne et qu’il devait tout faire pour la garder.

C’est en 1990 qu’a débuté leur histoire d’amour, et dans leur quartier cossu d’Henriville à Amiens, leur idylle a beaucoup fait jaser notamment à cause de cette différence d’âge importante.

Emmanuel Macron est parvenu à trouver du soutien auprès d’une autre femme importante dans sa famille : sa grand-mère Manette, face à tous ces commérages.

Il a même décidé d’aller se réfugier un temps chez elle, car ils s’entendaient très bien.

Dans son livre Président cambrioleur (Éd. Fayard), Corinne Lhaïk

Décrit la grand mère d’Emmanuel comme ayant dû composer avec quelques “intruses”. La grand-mère d’Emmanuel Macron a donc fait la connaissance d’une certaine Brigitte Auzière, qui à cette époque, animait l’atelier théâtre au lycée de la Providence.

Manette a donc du comprendre et accepter la présence de cette blonde pétillante, dans la vie de son petit fils, et que cette présence dans sa propre vie également allait être “non négociable”.

“Les deux femmes (Manette et Brigitte, ndlr) ont d’ailleurs compris l’une et l’autre qu’elles étaient essentielles à Emmanuel Macron et qu’il fallait qu’elles s’entendent. Quoi qu’en dise le président, cela ne s’est pas fait tout de suite et sa grand-mère a mis un peu de temps à admettre Brigitte. Mais elle a compris que Brigitte n’était pas ‘négociable. Sa femme est essentielle’”,obsèreve la journaliste de L’Opinion et auteure de Président cambrioleur, Corinne Lhaïk, dans les colonnes de L’Union.