Brigitte Macron: on vous dit tout sur son superbe masque original à la valeur inestimable

Brigitte Macron ne manque jamais d’élégance lors de ses apparitions en public. Quand les photographes sont de la partie, la Première dame de France fait rayonner le pays avec son goût affirmé pour la mode. Malgré la pandémie et le port obligatoire des masques, Brigitte Macron ne perd rien de son talent. En effet, elle va utiliser le masque comme un accessoire de mode incontournable. Lors des Journées du Patrimoine, elle va même faire honneur à l’art grâce à ce dernier. Nous allons tout vous dire sur le superbe masque très original que portait Brigitte Macron lors de son apparition officielle.

Brigitte Macron attire encore une fois tous les regards

Brigitte Macron est une Première dame à la pointe des tendances. Elle attire les regards du monde entier et les journalistes font état, sans cesse, de son style sans fausses notes en toute circonstance. L’épouse d’Emmanuel Macron sait manier les codes de la mode comme personne. Et la pandémie, rendant obligatoire le port du masque, ne risque pas de causer du tord aux looks de Brigitte Macron. En effet, lors des Journées du Patrimoine, elle s’affiche avec un masque unique aux couleurs splendides. Mais personne n’avait vu ce masque auparavant. Alors tout le monde se demande d’où il vient et comment elle a réussi à se le procurer. Car Brigitte Macron fait de cet accessoire indispensable et peu glamour une pièce de mode incontournable.

La Première dame et son mari, le Président de la République, se rendaient dans le Gers. Ils faisaient le déplacement, en avion, et tenaient à montrer qu’ils participaient aux Journées du Patrimoine. Pour preuve, le sublime cliché de Soazig de la Moissonnière, la photographe officielle d’Emmanuel Macron. Elle parvient à capturer un moment de tendresse entre Emmanuel et Brigitte Macron au retour de leur escapade, heureux de se retrouver tous les deux après une longue journée.

Le masque de la Première dame épate les foules

Mais aussi beaux soient-ils sur cette photo, les tourtereaux ne portent pas de masque. Et ce qui nous intéresse ici, c’est bien le fabuleux masque original de Brigitte Macron. Les journalistes ont mené leur enquête afin de retrouver l’origine de ce petit bijou. Et avant de vous révéler sa provenance, sachez que tous les détails et les informations que vous pourrez obtenir à ce sujet ne vous permettront pas de vous procurer le même. En effet, Brigitte Macron s’affichait avec un masque unique, confectionné seulement pour elle et fait sur-mesure. C’est effectivement un cadeau de la part d’un artiste marocain très talentueux, Mehdi Qotbi.

Un masque original et unique pour Brigitte Macron

C’est donc un masque représentant une des toiles de l’artiste que Brigitte Macron portait avec allure. Les multiples couleurs chaudes et les motifs noirs très graphiques de son masque venaient compléter à merveille son ensemble Louis Vuitton. L’artiste et Brigitte Macron ont eu le plaisir de discuter à l’Élysée autour d’un déjeuner. Et ils prévoient d’ores et déjà de se revoir l’année prochaine, au Maroc cette fois-ci, en espérant que les conditions sanitaires le permettent.

C’est donc grâce à Mehdi Qotbi que Brigitte Macron réussit encore une fois, malgré elle, à coter la vedette à son époux. Avec son masque, elle va faire parler la presse pendant encore quelques jours. Car ce dernier s’impose dans nos vies et pour pouvoir l’y intégrer plus aisément, il est logique que les tissus s’adaptent aux modes et aux tendances. Ainsi, tout le monde voudra porter des masques. Respecter les gestes barrières est plus que jamais primordial à l’heur où la pandémie revient de plus belle en France. Et il est de bon ton que les masques arborent de jolies couleurs plutôt que de ressembler à ceux des hôpitaux. Cela va participer à nous les faire accepter sans pour autant nous rammener à la crise sanitaire en elle-même qui peut effectivement nous conduire à l’hôpital.

L’art est à l’honneur et la créativité ne se laisse pas freiner par la pandémie

L’artiste qui réalise ce superbe masque pour Brigitte Macron le fait donc à partir des motifs de l’une de ses toiles. Mehdi Qotbi est le président de la Fondation nationale des musées du Maroc. Un clin d’œil peut-être alors de la part de la Première dame alors qu’elle participe aux Journées du patrimoine. En effet, l’art n’a pas de frontières malgré les accords internationaux. Et il aurait été d’un tout autre effet que de porter un masque sur lequel un monument du patrimoine français serait imprimé. Avec ce masque, Brigitte Macron fait de cet accessoire un élément unique et incontournable de la mode. La pandémie ne va pas freiner la création et d’autres masques originaux vont continuer de voir le jour. En revanche, personne n’aura le même que la Première dame et c’est aussi ce qui fait là toute son importance.

Brigitte Macron peut se féliciter. Car encore une fois, son sens du style et des détails attire les regards sur les événements auxquels elle participe au bras de son mari. En effet, Emmanuel et Brigitte Macron forment une équipe imparable en terme de communication, parfois bien malgré eux.