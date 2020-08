Brigitte Macron ose une mini-jupe qui laisse apparaître ses belles jambes bronzées

Brigitte Macron et son mari sont encore au fort de Brégançon. Et récemment, il fallait ressortir les tenues officielles et protocolaires pour recevoir Angela Merkel. La chancelière allemande se rendait à Bormes-les-Mimosas pour rencontrer Emmanuel et Brigitte Macron et discuter de l’Europe. Elle a fait de précieux compliments à la villégiature du couple présidentiel. Et le public a également pu admirer les belles jambes de la Première dame. En effet, les longues jambes fines et fuselées de Brigitte Macron sont remarquables. La tenue qu’elle portait alors pendant la visite d’Angela Merkel permettaient de les mettre en avant de façon très élégante.

Brigitte Macron fait toujours sensation en robe courte

Brigitte Macron reçoit régulièrement des compliments à propos de ses jambes. Karl Lagerfeld lui-même, le grandiose couturier et styliste allemand, disait des jambes de Brigitte Macron qu’elles étaient les plus jolies de Paris. En effet, c’est Paris Match qui recueillait ses propos en 2017. Il trouvait Brigitte Macron incroyable d’élégance et répétait que ses jambes étaient absolument ravissantes. Brigitte Macron aura certainement eu l’occasion d’entendre ce que la courtier pensait de ses gambettes. Et pour qu’elles restent les plus jolies de Paris, elle ose porter des robes courtes qui laissaient apparaître ses longues jambes hâlées par le soleil.

Depuis que son mari accède à la présidence de la France, Brigitte Macron doit faire attention à ce qu’elle porte. Or, elle a toujours été très attentive à son style. C’est donc avance une aisance toute et naturelle que Brigitte Macron fait sensation à chacune de ses apparitions officielles. En effet, elle parvient a toujours trouvé la tenue idéale, dans les tons parfaits et qui la met en valeur sans trop exagérer. Pour al visite d’Angela Merkel, c’est encore un sans faute pour la Première dame.

Une visite protocolaire dans un cadre idyllique

Emmanuel et Brigitte Macron, ainsi qu’Angela Merkel, ne portaient pas de masques lors de leurs retrouvailles. Mais ils ont scrupuleusement respecté les distance de sécurité et ont enfilé un masque avant de pénétrer dans la bâtisse du fort de Brégançon. L’endroit a reçu les compliments élogieux de la chancelière allemande. En effet, elle ne pouvait pas se permettre de saluer la beauté des jambes de Brigitte Macron. Blague à part, Angela Merkel a tenu à dire à ses hôtes qu’ils se trouvaient certainement dans “le plus bel endroit du monde”.

En effet, le fort de Brégançon est réputé pour être un endroit sublime. Su une presqu’île, le château surplombe la baie de Bormes-les-Mimosas. Entouré d’eau, le fort de Brégançon est un endroit plein de charmes. Emmanuel et Brigitte Macron y ont permis des rénovations qui renforcent la sécurité du lieu afin de recevoir leurs petits-enfants.

Emmanuel et Brigitte Macron font écho l’histoire de l’amitié entre la France et l’Allemagne

Le mari de Brigitte Macron était également heureux de pouvoir se comparer à l’ancien Président François Mitterand. En effet, comme lui, il reçoit presque jour pour jour, son homologue allemand. C’était il y a donc 35 ans que le Président François Mitterrand accueillait le Chancelier allemand Helmut Kohl. Et c’est au tour de l’époux de Brigitte Macron de faire de même. Après une brève présentation des extérieur et les salutations de rigueur, Brigitte Macron, son époux et la chancelière allemande ont pris des photos avant de rentrer dans le fort de Brégançon, masqués, pour discuter de l’Europe.

Le 20 août dernier était donc une date importante. Pour la France, pour l’Allemagne, pour l’Europe mais également pour les fans des looks de Brigitte Macron. Car les belles jambes de Brigitte Macron sont toujours remarquées. Depuis l’arrivée du couple à l’Élysée, lorsque Brigitte Macron porte des robes courtes avec ses hauts talons, le public ne peut que les admirer.

Les looks de la Première dame ne manquent ni de style, ni d’élégance

Pour recevoir la chancelière allemande, Angela Merkel, Brigitte Macron portait une tenue qu’elle portait déjà l’année dernière presque jour pour jour aussi. En effet, la chaleur de l’été pousse la Première dame à opter pour une robe courte. Et elle avait déjà fait sensation grâce à sa belle robe couleur camel.

Le lendemain, c’est le premier ministre, Jean Castex, qui rendait visite au couple présidentiel au fort de Brégançon. En effet, les dossiers de la rentrée n’attendent pas. Et lorsque les circonstances l’imposent, les rencontres sont privilégiées aux appels téléphoniques ou aux mails.

Comme le souligne le mari de Brigitte Macron, “les défis de cette rentrée sont nombreux”. Il faudra que le Président de la République et son gouvernement travaillent main dans la main pour que la France surmonte cette crise historique. Heureusement, avec Brigitte Macron qui l’accompagne, le Président de la République peut se permettre parfois de penser à autre chose qu’aux problématiques du pays. Les fans de l’épouse d’Emmanuel Macron sont également ravis de constater que les jambes de Brigitte Macron restent toujours aussi resplendissantes malgré trois années déjà, passées en poste.