Brigitte Macron pantalon hyper moulant, talons vertigineux, totalement éblouissante, la toile sous le choc !

Brigitte Macron ne manque jamais d’élégance! Et pour aller voter pour le deuxième tour des municipales, la tenue pour laquelle elle opte fait sensation.

En effet, impossible pour la première dame de France de passer incognito même si elle le voulait. Brigitte Macron se ferait toujours remarquer par sa silhouette fine et ses superbes vêtements.

Depuis l’arrivée de son mari au poste de Président de la République, Brigitte Macron ne cesse d’épater les fans de mode.

Brigitte Macron fait sensation lorsqu’elle se rend aux urnes, sa tenue est parfaite

Brigitte Macron est toujours très à l’aise dans une paire de talons hauts. Cela élance sa silhouette à la perfection. Et les fans de mode ne peuvent que saluer encore une fois la tenue dans laquelle elle est apparue le 28 juin dernier. En effet, c’était important de se montrer aux médias pour le couple présidentiel en ce jour particulier. Car il s’agissait du second tour des élections municipales. Brigitte Macron est son mari ont le devoir de montrer l’exemple et de se rendre aux urnes. Un passage obligé pour tous les représentants de la politique. D’autant plus cette année car la pandémie aura retardé ce second tour.

Depuis l’arrivée de l’épidémie de COVID-19 en France, les Français sont inquiets. Difficile de rendre indispensable le fait d’aller voter lorsqu’on l’on connaît les risques de circuler dans des lieux trop fréquentés. En effet, depuis la fin du confinement, nous avons tous gardé des réflexes de gestes barrières. Le port du masque, le lavage régulier des mains et la distance entre les personnes devient automatique et c’est heureux. En effet, sans ses gestes barrières, la propagation de l’épidémie pourrait reprendre. Mais pour le moment, les données restent assez bonnes en France. C’est ce qui a permis aux Français de se rendre aux urnes le 28 juin dernier.

La mode n’échappe pas à l’épouse du Président de la République

Brigitte Macron se rendait donc au Touquet-Paris-Plage pour aller voter. Elle a évidemment été photographiée au bras de son mari et dans le bureau de vote. Et depuis, internet ne parle plus que de sa tenue. Les fans de mode ne peuvent que reconnaître une amie en la personne de Brigitte Macron tant elle reste à la pointe. Les longues jambes de Brigitte Macron étaient mises en valeur dans une paire de jeans slim. C’est donc une paire de jeans moulants qui mettaient en avant la finesse et la longueur des jambes de la première dame. Et cela était également accentué par la paire de chaussure de Brigitte Macron. Elle avait choisi de porter une paire de talons hauts couleur caramel. Les chaussures étaient brillantes, bien cirées et s’assortissaient merveilleusement bien avec le reste de sa tenue.

Pour rester sobre mais toujours élégante, c’est un chemisier blanc qui s’ajoute à l’ensemble. Rentré dans ses jeans, le chemisier était impeccable et d’un blanc étincelant. Enfin, elle portait également un manteau couleur moka de la prestigieuse enseigne Louis Vuitton. Un manteau léger, idéal pour la mi-saison, assez long pour arriver aux genoux de Brigitte Macron. Son sac à main était évidemment assorti à sa paire de chaussure pour rendre le plus bel effet.

Brigitte Macron connaît la mode et sait se mettre en valeur tout en respectant les codes de son rôle d’épouse du Président de la République

Et enfin, l’indispensable de la tenue parfaite 2020, Brigitte Macron n’a pas oublié de porter son masque tout le temps qu’elle était dans les bureaux de vote. De plus, il conviendrait aussi de dire un mot de la coiffure de Brigitte Macron. En effet, son blond est impeccable et sa coupe parfaite. Elle a du passer chez le coiffeur très referment pour pouvoir afficher une telle coupe. Et cela lui va à ravir, Brigitte Macron va encore faire des jalouses.

La première dame ne manque effectivement pas de style le 28 juin dernier. Mais il faut avouer qu’elle n’en a jamais manqué. Elle n’a rien à envier aux professionnelles de la mode tant elle est à l’aise dans ses tenues. Et jamais de mauvais goûts chez Brigitte Macron. Elle opte pour l’élégance, la simplicité, la sobriété et parvient à rendre le tout admirable. Non seulement elle sublime ses tenues mais elle impressionne aussi toujours à réussir à se déplacer avec grâce sur des talons si hauts.

Brigitte Macron est une mère et une grand-mère qui ne manque pas de style

À 67 ans, Brigitte Macron donne des leçons de style à tous sans efforts. Elle reste rayonnante et sa taille de guêpe ne laisserait pas penser qu’elle ait pu avoir trois enfants. Elle est également la grand-mère de sept petits-enfants. Les trois enfants de Brigitte Macron sont Sébastien, Laurence et Tiphaine. Son fils est né en 1975, et ces deux filles en 1977 et en 1984. Emmanuel Macron a beau avoir le même âge que la fille cadette de son épouse, Brigitte Macron et lui sont très amoureux. Ils se sont mariés le 20 octobre 2007 et depuis ils sont inséparables.

Professeur de lettres, elle n’hésite pas à arrêter de travailler pour se concentrer sur la carrière de son mari. C’est une attention de tous les instants que demande la place de première dame de France. Brigitte Macron a une vie bien remplie et plutôt mouvementée en somme. Et malgré tout cela, elle est capable de rester à la pointe de la mode. Elle fait preuve d’élégance en toutes circonstances et elle l’a encore prouvé pour aller voter dimanche 28 juin. Les fans de mode seront certainement attentifs aux prochaines tenues que Brigitte Macron choisira de porter lors des prochains événements politiques qui réclameront sa présence.