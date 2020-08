Brigitte Macron: pantalon super moulant et veste (wow) pour une rentée fracassante (aimez-vous ?)

Brigitte Macron est reconnue pour avoir un style superbe. En effet, en tant qu’épouse du Président de la République Française, elle se doit d’adopter un certain style, sobre et élégant. Mais Brigitte Macron parvient à se permettre des fantaisies tant sa connaissance de la mode est sûre. En effet, elle parvient à rester à la pointe des tendances tout en respectant le protocole. À chaque sortie officielle, la tenue de Brigitte Macron ne passe donc pas inaperçue. Non pas qu’elle soit tape à l’œil, mais plutôt sensationnelle de précision et de style. La dernière sortie officielle de Brigitte Macron se tient lors de la commémoration de la libération par les alliés, de la ville de Bormes-les-Mimosas. Découvrez les images de la tenue de Brigitte Macron.

Brigitte Macron vole presque la vedette aux événements auxquels elle participe

Bormes-les-Mimosas, c’est là que le couple présidentiel se retire l’été. Ils respectent la tradition en séjournant au fort de Brégançon. Ils ont ainsi l’occasion, malgré les urgences qu’impliquent les fonctions du Président de la République pour la gestion du pays, de profiter des charmes du Var. En effet, ils vont avoir l’occasion de se promener, de faire du bateau, du jet ski, d’aller au restaurant ou encore de rencontrer un sculpteur de renom et d’admirer sa collection d’œuvres. En grands amateurs d’art contemporain, Emmanuel et Brigitte Macron s’octroient le plaisir de faire la connaissance de Bernar Venet, dans le Muy.

Le Muy se situe à une soixantaine de kilomètres de Bormes-les-Mimosas. Et le 17 août dernier, c’était la célébration annuelle de la libération de la ville par les alliés. Pour cet événement traditionnel, Brigitte Macron fait encore sensation avec le choix de sa tenue. En effet, le couple présidentiel était attendu pour célébrer ce jour, comme chaque année depuis 76 ans maintenant. Et bien que la cérémonie soit marquante du fait de la pandémie, la tenue de Brigitte Macron n’est pas passée inaperçue.

La commémoration de la libération de Bormes-les-Mimosas est marquée par une tenue très élégante de la Première dame

Emmanuel et Brigitte Macron ne pouvaient pas se permettre de manquer un tel événement. Ainsi, malgré la pandémie actuelle, la population s’est retrouvée sur la grande place de Bromes-les-Mimosas. Masques de rigueur et distanciation physique également, l’événement a pu se tenir en dépit de la crise sanitaire. Et Brigitte Macron pouvait de nouveau faire sensation dans sa tenue officielle, choisit encore et toujours avec un goût certain pour la mode.

Une tenue sensationnelle encore, Brigitte Macron impressionne

L’épouse du Président de la République portait une veste de tailleur grande et large. Soit un des éléments les plus tendances de la rentrée à venir. C’est-à-dire que non seulement Brigitte Macron est toujours en plein dans les tendances, mais elle est également capable de les anticiper sans fausses notes. C’est donc encore un sans fautes pour la tenue de la Première dame.

Les tendances n’ont pas de secret pour Brigitte Macron

Brigitte Macron est comme toujours rayonnante. Coiffure et couleur impeccable, son blazer à rayures lui donne davantage de prestance. Et les tons de sa veste mettent son teint hâlé en valeur. Le choix des couleurs et des formes sont absolument idéales pour mettre en avant la sobriété et l’élégance de Brigitte Macron. Et comme toujours, les connaisseurs en matière de mode saluent ses choix.

Pas de doutes, Brigitte Macron n’aura pas assez des vacances d’été au fort de Brégançon pour perdre la main. Le domaine de la mode doit l’intéresser pour qu’elle soit capable de toujours faire réagir les internautes à ce sujet. Qui sait quelle sera la prochaine tenue de la Première dame ? Brigitte Macron sera-t-elle capable de faire un sans fautes à tous les coups ? En moins de trois ans et demi est tant que Première dame, elle est certainement l’une des plus élégantes que nous ayons eu l’occasion d’avoir. Tout indique qu’elle continue sur sa lancée et arbore encore des looks à la pointe de la mode.