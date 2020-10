Brigitte Macron: pourquoi est-elle isolée? Faut-il s’inquiéter de sa santé? On vous dit tout !

Brigitte Macron s’est faite rare depuis quelques semaines. Aucune apparition dans les médias pour la Première dame. Son absence suscite des questions de la part de ses fans mais aussi de ses détracteurs. En effet, tout le monde aimerait savoir pourquoi Brigitte Macron se fait moins présente que de coutume. Faut-il mettre cela sur le compte de la pandémie ? Est-elle contaminée ? C’est dans les colonnes de Closer que nous obtenions enfin des réponse à ce sujet. Et nous allons vous les résumer dans ce bref article.

Brigitte Macron à l’isolement pour respecter le protocole sanitaire en place

Brigitte Macron sait quand elle doit se mettre en avant ou se mettre en retrait. Tout est calculé pour que son mari, le Président de la République, soit mis en avant. Et par les temps qui courent, elle devait donc se faire très discrète. En effet, Emmanuel Macron vient d’annoncer que le couvre-feu ne répond pas aux attentes et de décréter un nouveau confinement. La situation est grave et Brigitte Macron laisse donc évidemment toute la lumière au Président de la République. Mais ce n’est pas la seule raison aux absences de la Première dame. Il faudra effectivement ajouter une raison sanitaire au fait qu’elle se fasse trop rare sur la scène publique.

Dans les colonnes de Closer, nous apprenons alors que Brigitte Macron apprenait être un cas contact le 19 octobre. Cela signifie qu’elle a été en contact avec une personne testée positive à la Covid-19. Ainsi, selon le protocole sanitaire, Brigitte Macron s’est mise en isolement pendant sept jours. Elle a ensuite fait un test, le 23 octobre dernier. Toujours dans les colonnes du magazine, nous apprenions également que Brigitte Macron était négative à la Covid-19. Si elle avait été positive, son isolement se serait alors prolongé de quatorze jours. Cet isolement forcé par le protocole sanitaire explique donc l’absence de Brigitte Macron à l’hommage national en l’honneur de Samuel Paty, le professeur assassiné pour avoir montré à ses élèves les caricatures de Mahomet de Charlie Hebdo.

Voir cette publication sur Instagram #brigittemacron Une publication partagée par @ brigittemacron.officiel le 5 Juil. 2017 à 1 :29 PDT

La Première dame est hors de danger pour le moment vis-à-vis de sa santé

Brigitte Macron n’aurait jamais eu a déplorer avoir des symptômes de la maladie. La toux, la fièvre, les maux de tête et les courbatures sont autant de symptômes qui sont aujourd’hui associés à la Covid-19. Mais également une grande fatigue et, de plus en plus souvent, la perte du goût et de l’odorat. Brigitte Macron a eu la chance de passer au travers car à 67 ans, son cas aurait pu rapidement s’aggraver. La Première dame ne sait que trop bien que des milliers de personnes meurent tous les jours de la maladie. Aussi, il n’aurait pas été de bon goût de faire part à la presse de ses suspicions concernant sa contagion. De plus, elle se devait de laisser toute l’attention des Français à son époux qui a récemment fait de graves annonces pour le pays. Un nouveau confinement est en place jusqu’au 1er décembre, pour le moment.