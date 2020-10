Brigitte Macron: Révélations CHOCS, un handicap? ce dîner où elle a eu le déclic !

Brigitte Macron connaît par cœur son mari, Emmanuel Macron. Avant qu’il n’entre en politique, c’est elle qui fait en sorte de le guider et de l’épauler. C’est aussi elle qui aurait insisté pour qu’il se présente en 2017 plutôt qu’en 2022, consciente que son couple serait mis en cause. En effet, Brigitte Macron est plus âgée que son mari d’environ 25 ans. En 2022, elle aura donc 69 ans et ne voulait pas que son âge puisse contrarier les ambitions présidentielles de son époux. Pas question de peser comme un poids négatif dans la balance, elle devait tout faire pour le porter vers son destin.

Brigitte Macron a tout de suite reconnu le potentiel d’Emmanuel Macron

Brigitte Macron était professeure de lettres alors que son mari étudiait. Ils se sont rencontrés lorsqu’Emmanuel Macron était au lycée. En sa qualité de professeure, elle a pu côtoyer le gratin de la bourgeoisie française. Aussi, c’est grâce à elle qu’Emmanuel Macron a pu faire la connaissance de grands noms de la politique. Sous la présidence de François Hollande, Emmanuel Macron est d’abord secrétaire général adjoint du cabinet du président de la République, à la suite de Jean Castex. Deux ans plus tard, en 2014, il devenir ministre de l’Economie. Brigitte Macron est consciente que les ambitions de son époux ne s’arrêtent pas là. Elle va donc tout faire pour l’aider à les atteindre. En effet, le mari de Brigitte s’imagine président de la République. Il espère pouvoir se lancer dans la course à la présidentielle en 2022.

Brigitte Macron ne va pourtant pas le laisser se reposer sur ses lauriers. Pour elle, il est clair qu’elle sera un frein à sa victoire si il ne se lance pas dès les élections de 2017. Son âge risquait de poser problème aux électeurs. Depuis, que son mari évolue dans la sphère politique, la professeure a quitté l’enseignement pour se concentrer sur la carrière de son mari. Brigitte Macron devient en effet sa première et plus proche conseillère. Elle se soutient car elle est son épouse mais pas seulement. Car Brigitte Macron ne se contente pas de rester dans l’ombre de son mariage. Son mari et elle forment une équipe redoutable. Alors, pour sa communication et pour ses plans d’action, Brigitte Macron va s’avérer essentielle à l’avancée d’Emmanuel Macron vers le poste de président de la République.

Voir cette publication sur Instagram 🇫🇷 #brigittemacron #emmanuelmacron #couplepresidentiel #macron Une publication partagée par Brigitte Macron (@brigittemacronbm) le 20 Juin 2019 à 12 :18 PDT

Les ambitions présidentielles d’Emmanuel Macron ont été accentuées par son épouse

Marc Endeweld, journaliste originaire d’Amiens, publiait en 2019 un ouvrage intitulé Le Grand Manipulateur : les réseaux secrets de Macron. Dans ce livre, il recueille de nombreux témoignages indiquant les efforts de Brigitte Macron pour le succès de son mari. En effet, ce serait grâce à elle et à son réseau de connaissance qu’il aurait atteint si jeune les sphères du pouvoir. D’après Marc Endeweld, Brigitte Macron était au cour des tensions et des enjeux politiques. Fidèle soutien de son mari, elle se sert de son intuition pour l’aider à cerner les personnes qui l’entourent. Aussi, certains conseillers de son mari ne trouvaient pas grâce à ses yeux. De plus, c’est son métier de professeure qui lui aurait permis de côtoyer des personnes influentes. Des personnes qu’elle aurait donc habilement présentées à son mari afin qu’il grimpe les échelons.

Brigitte Macron n’est donc pas en reste en terme d’ambition. Mais là où son mari vise des ambition de carrière, Brigitte Macron vise des ambitions pour son couple. C’est donc main dans la main qu’ils accèdent à la présidence de la République. D’ailleurs, une fois élu, Emmanuel Macron ne laissera pas son épouse de côté. Elle va se voir attribuer des missions importantes. Plus importantes même que toutes les autres Première dame de France avant elle. En effet, le rôle de Brigitte Macron a l’Elysée ne rentre pas dans le cadre des traditions. Elle es engagée, travailleuse et volontaire. L’épouse du président de la République ne reste pas cantonnée à son rôle d’épouse.

Voir cette publication sur Instagram 😍😍 #brigittemacron #emmanuelmacron #macron #couplepresidentiel Une publication partagée par Brigitte Macron (@brigittemacronbm) le 27 Janv. 2019 à 3 :07 PST

Brigitte Macron fait tout pour ne pas contrarier le destin de son époux

Brigitte Macron serait alors tout aussi redoutable que son mari, voire davantage. Pour évoluer dans la sphère politique, il faut en effet maîtriser certains codes et se forger un caractère de leader. Pour l’auteur de l’ouvrage, Le Grand Manipulateur : les réseaux secrets de Macron, il ne fait aucun doutes que Brigitte Macron ait su préparer son époux à réussir ses classes en politique. Les hautes sphères du pouvoir atteintes, la Première dame peut se féliciter d’avoir forcé la main de son mari. Lui qui souhaitait attendre 2022 pour se lancer dans la course à la présidentielle a bien fait de se ranger à l’avis de sa femme. Car il est vrai que l’âge de Brigitte Macron n’aurait pas été perçu comme un atout par les citoyens.

Brigitte Macron aurai eu 69 ans en 2022. Et 70 ans est un âge charnière qui fait basculer les gens chez les aînés de la société. Bien que l’âge soit dans la tête, les Français auraient certainement concentré le débat autour de cela plutôt que sur des thèmes plus pertinents. Et les adversaires de son mari aussi. En 2017, Brigitte Macron avait 64 ans et pour elle il était clair qu’il ne fallait plus attendre. Avec cet argument et certainement beaucoup d’autres, elle parvenait alors à convaincre son époux à se lancer. Emmanuel Macron devenait alors le plus jeune président de la République que la France ait connu. Ils font front ensemble et ne vont pas cesser d’affronter les épreuves futures main dans la main.

Voir cette publication sur Instagram ❤️ #brigittemacron #emmanuelmacron #macron #couplepresidentiel Une publication partagée par Brigitte Macron (@brigittemacronbm) le 2 Janv. 2019 à 8 :47 PST

Brigitte Macron est un précieux atout pour Emmanuel Macron. Pour sa carrière politique notamment mais aussi dans la sphère privée. En effet, le dévouement de Brigitte est sans égal et son intelligence de la sphère politique est aiguisée. De plus, elle est sans doutes la seule personne dont son mari ne saurait douter un seul instant. De quoi permettre au président de la République de continuer à assumer ses fonctions avec assurance et confort.