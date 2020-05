Brigitte Macron révèle vivre un vrai cauchemar, nuit terrifiante à l’Élysée, affolant aveu

Brigitte Macron se confie aux journalistes de Paris Match et raconte vivre un vrai cauchemar. D’après le journal, ce sont les lectures de la première dame qui semblent à l’origine de ses nuits agitées. Évidement le contexte actuel ne fait rien pour rassurer Brigitte Macron. La situation que traverse le monde est pour le moins alarmante. Le virus ne semble être contenu que par les mesures de confinement et les applications strictes des gestes barrières. Brigitte Macron revient sur une de ses pires nuits en tant que première dame et nous vous donnons les détails dans cet article.

Elle aussi décidée à agir contre la pandémie, Brigitte Macron ne reste pas les bras croisés

Brigitte Macron n’est pas du genre a rester les bras croisé. Le pays traverse une crise sanitaire inédite et son mari est sur le pont pour tenter de fixer un cap au gouvernement. Un cap incertain étant donné le peu d’informations dont nous disposons sur le virus qui fait rage. Les mesures sont alors rapides et prises presque au jour le jour afin de coller au mieux aux données disponibles. Dans cette situation, difficile de réussir à déconnecter et à se détendre. La lecture est souvent un bon moyen d’évasion pour permettre à notre esprit de se focaliser sur autre chose que la pandémie. Pourtant le choix de lecture de Brigitte Macron prolonge son tourment.

Mobilisée pour sa fondation , Brigitte Macron multiplie les initiatives pour collecter des fonds au profit des hôpitaux. Elle est la figure emblématique de la fondation Hôpitaux de France – Hôpitaux de Paris. Une cause pour laquelle Brigitte Macron se démène et qui porte ses fruits. L’objectif étant de palier le manque de moyen financier et matériel des hôpitaux français et ainsi de permettre aux malades une meilleure prise en charge. Brigitte Macron travaillerait tout autant que son mari depuis le début de la pandémie. Seules les nuits peuvent alors offrir au couple présidentiel un repos bien mérité après de longues journées éprouvantes et remplies de stress.

Des angoisses reviennent hanter les nuits de Brigitte Macron

Pourtant, une des nuits de Brigitte Macron a été particulièrement éprouvante elle aussi. Dévorée par des cauchemars, elle n’a pas réussi à trouver l’apaisement dont elle avait besoin pour que sa nuit lui offre un repos réparateur. La crise sanitaire provoque des angoisses à nombreux français. Le sommeil se fait plus léger puisque nous sommes agités par des pensées négatives. Les infirmations qui tournent en boucle à propos du virus sont anxiogènes. Et le changement radical de nos habitudes a demandé un temps d’adaptation. Ce temps nécessaire pour s’adapter à notre nouveau quotidien confiné est souvent accompagné de frustrations difficiles à gérer.

Mais pour Brigitte Macron plusieurs éléments se rajoutent à la liste. Tout d’abord car la première dame est aussi une mère et une grand-mère. Elle doit donc vivre avec l’inquiétude pour les siens. D’autant que l’une de ses deux filles est médecin. Elle pourrait être en contact avec le virus quotidiennement. Et son autre fille est avocate mais a épousé un médecin. Le même Problem se pose de savoir si le virus ne les a pas atteints. Ensuite, pour ajouter à ses tracas, Brigitte Macron n’a pas choisi la lecture la plus apaisante pour se détendre et déconnecter son esprit de la pandémie qui l’encombre.

La lecture peut être source d’angoisse si elle n’est pas bien choisie

En effet, Brigitte Macron confie à Paris Match que sa lecture du moment est un des recueils de nouvelles d’Edgar Allan Poe. le maître de l’horreur et de l’angoisse en somme. Et pour couronner le tout, elle choisit de lire Le masque de la mort rouge. Une nouvelle qu’elle enchaîne à la suite de la lecture d’un roman de Pierre Lemaître, lui aussi expert du suspense. Des lectures passionnantes qu’il aurait peut-être mieux valu lire dans un autre contexte. Car Le masque de la mort rouge est justement très à propos concernant la pandémie.

La nouvelle d’Edgar Allan Poe raconte l’histoire d’un prince qui décide de s’enfermer dans une abbaye avec une centaine de ses courtisans. Une épidémie de peste décime le royaume et il tente de lui échapper en restant à l’écart. Le prince pense pouvoir continuer à vivre dans la luxure et dans l’excès sans s’inquiéter de ce qui se passe hors des murs de l’abbaye. Mais la mort rattrape le Prince et entre dans les murs de sa forteresse des plaisirs. Le drame arrive lors d’un bal masqué. Autant d’éléments scénaristiques qui ne sont pas sans rappeler le crise sanitaire actuelle. Les masques, l’isolement, l’épidémie qui fait des ravages… Et il est compréhensible que Brigitte Macron en perde le sommeil.

La lecture est une des passions de la première dame

Brigitte Macron ne passera jamais de lectures et c’est bien normal. Professeure de Lettres pendant des années, elle est passionnée de littérature. Toutes ses études ont été fait en ce sens. Pourtant elle n’aurait peut-être pas du orienter le choix de ses lectures sur le thème des épidémies. La lecture est un moyen d’évasion privilégié tout comme le cinéma par exemple. Mais pour vraiment se changer les idées, autant éviter de regarder des films sur la fin du monde ou les pandémies. Même si nous pouvons nous reconnaître dans certaines situations et surtout apprendre que ces crises sanitaires ont toutes une fin, difficile de réellement penser à autre chose. Car l’idée de la détente est en général celle de pouvoir permettre à son esprit de changer d’objet de focalisation.

Pour retrouver le repos, quelques lectures légères devraient être envisagées par Brigitte Macron. Elle a assez de tracas dans sa vie pour avoir à vivre ceux proposés par cette nouvelle. Même si c’est une excellente lecture, il vaut mieux tenter de trouver une issue heureuse pour se reposer. Les cauchemars de Brigitte Macron l’ont tout de même secoué au point qu’elle en parle aux journalistes de Paris Match.