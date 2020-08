Brigitte Macron et sa fille Tiphaine Auzière, deux femmes qui ne peuvent cacher leur lien de parenté.

Véritables copies conformes, la mère et la fille sont toujours très proches malgré l’emploi du temps hyper chargé de la première dame de France qui a vu ses responsabilités complètement changer sa vie lorsque son mari a accédé à la plus haute fonction. Une vie à mille lieues de sa vie d’avant lorsqu’elle était enseignante. Un parcours que Brigitte Macron ne regrette néanmoins pas, car elle a toujours soutenu toutes les ambitions de son mari. Elle a toujours été consciente du rôle qui était le sien et s’oblige à être un exemple en toutes circonstances.

Comme elle aime le rappeler, c’est son mari qui a été élu et choisi par les Français et elle se doit donc, elle, de simplement se montrer utile. Utile pour son mari, mais utile pour les Français. Elle prend d’ailleurs très à cœur de toujours montrer son soutien à son époux et fait tout ce qui est possible pour être toujours au bon endroit, au bon moment. Elle est aussi très investie dans sa fonction de présidente des hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Mais malgré ses obligations, Brigitte Macron n’en n’oublie pas pour autant sa famille et reste très proche des siens. Comme notamment de sa fille, Tiphaine qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau. La fille de Brigitte Macron et d’André-Louis Auzière est le véritable portrait craché de sa maman. Même couleur de cheveux, sourire identique, les deux femmes ont une ressemblance frappante. La fille de Brigitte Macron est très proche de sa maman et dès le début de son histoire avec le futur président, elle avait senti que quelque chose de spécial se passait.

Alors qu’elle était interviewée sur la première chaîne de télévision belge, la RTBF, la belle fille du président de la République se souvenait de la rencontre de sa maman et de celui qui allait devenir par la suite son beau-père : » Dès que j’ai su qu’il y avait une histoire entre Emmanuel Macron et maman, je n’ai eu aucun doute sur le caractère sérieux de la chose, tellement c’était une évidence « . Pour elle, sa mère et son beau-père sont le symbole même de l’amour avec une complicité qu’il est très rare de retrouver au sein d’un couple. S’il fallait donner une définition du bonheur et de ce qu’est un couple idéal et idyllique, c’est sans aucun doute qu’elle donnerait Brigitte Macron et Emmanuel en exemple : » Si je dois donner ma vision de l’amour, c’est Emmanuel et maman.

Voir cette publication sur Instagram 👩🏼 #brigittemacron #macron #premieredame #mai2020 Une publication partagée par Brigitte et Emmanuel Macron (@lesmacron) le 3 Juin 2020 à 9 :38 PDT

Quand ils sont ensemble, c’est presque comme si le monde n’existait pas « . Une jolie déclaration qui semble une fois de plus prouver que le couple présidentiel est réellement fusionnel. Si les moqueries ont été très nombreuses, à cause, de la grande différence d’âge qui les sépare, il y a bien une chose que tous les journalistes et tous les gens attentifs au couple peuvent avouer et témoigner, c’est qu’il s’agit réellement de deux personnes qui s’aiment et qui se respectent.

Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron et la première dame de France ont évidemment aujourd’hui des obligations et des responsabilités qui les mettent au-devant de la scène, mais dans l’intimité, il semblerait bien que ce soit toujours un jeune couple amoureux. Il paraîtrait même que malgré leur nouvelle vie au cœur du palais de l’Élysée depuis 3 ans, ils se soient gardés un petit nid d’amour dont les portes sont closes à l’exception de quelques intimes. Brigitte et Emmanuel Macron se seraient créés un petit chez eux à l’abri des regards et du personnel de l’Élysée afin de garder une intimité qui semble si essentielle à leur couple.

Hyper exposés dans les médias, et épiés à chaque instant dans leur palais, prêté par la République française pour une durée de cinq ans, Brigitte Macron et le président Emmanuel Macron tentent de cultiver un jardin secret pour que leur amour continue à s’épanouir comme c’est le cas depuis maintenant plus de 20 ans. Il suffit de regarder la manière dont ils s’observent, ou la manière dont ils se tiennent la main pour se rendre compte de l’évidence, ils s’aiment. Plusieurs témoins se souviennent de la campagne présidentielle, lorsqu’Emmanuel Macron tentait de convaincre les Français pour accéder à la fonction suprême.

Voir cette publication sur Instagram 💜 #brigittemacron #macron #premieredame Une publication partagée par Brigitte et Emmanuel Macron (@lesmacron) le 19 Mai 2020 à 12 :52 PDT

Ils se rappellent de ses longues journées de campagne aux quatre coins de la France. Les proches du président et de Brigitte Macron se souviennent qu’Emmanuel cherchait perpétuellement du regard où se trouvait son épouse dans les meetings ou sur les plateaux de télévision, et certains affirment que la phrase la plus prononcée par le futur président de la République fut : » Mais où est Brigitte ? « . Un amour fusionnel qui ne connaît pas la nuance malgré la différence d’âge et qui semble toujours aussi fort malgré le temps et malgré les responsabilités qui leur incombent aujourd’hui. Une réelle love story entre deux êtres qui se moquent du qu’en-dira-t-on.

Si Emmanuel Macron a fait preuve de ténacité et de persévérance en réussissant à être élu président de la République dans la quarantaine et qu’il avait tout mis en œuvre pour y réussir, il s’agit bien évidemment de la démonstration d’une ténacité et d’une force de caractère hors du commun. Un trait de caractère qui lui était déjà propre dès son plus jeune âge, puisqu’alors qu’il suivait certains cours dispensés par Brigitte Macron, il aurait avoué à l’un de ses camarades qu’un jour, il l’épouserait.

Il semblerait bien donc qu’Emmanuel Macron ait de la suite dans les idées et que chacun de ses désirs ou de ses rêves, doivent pour lui devenir réalité. Mais jusqu’au jour d’aujourd’hui, on peut constater qu’il a réalisé et obtenu tout ce qu’il voulait à force de travail et d’acharnement. Et tout cela, il le doit aussi à son épouse Brigitte Macron qui a fait en sorte d’être toujours présente pour lui.

Mais si Brigitte Macron est toujours d’un grand soutien pour son mari, elle n’en oublie pas d’être toujours attentive et une mère aimante pour ses trois enfants : Tiphaine, Laurence, et son fils Sébastien. Une fratrie issue de son mariage avec André-Louis Auzière dont elle a divorcé en 2006, après 32 ans de mariage.