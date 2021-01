Brigitte Macron: son régime alimentaire minceur qui lui permet de rester en forme enfin dévoilé

Brigitte Macron ne reste sûrement pas les bras croisés pour avoir un tel physique. En pleine forme et dotée d’une superbe silhouette élancée, la Première dame se devait d’avoir des astuces. Son style vestimentaire impeccable ne pouvait être le seul responsable de sa bonne mine et de sa taille de guêpe. LDPeople vous propose alors de vous intéresser aux secrets minceur et forme de Brigitte Macron. Car il faut bien admettre qu’à plus de 67 ans, l’épouse du Président de la République force l’admiration.

Brigitte Macron est toujours très chic

Brigitte Macron se fait remarquer malgré elle dans le monde entier. La Première dame de France est une ambassadrice accomplie car elle est dotée d’une élégance rare et magnétique. Ses choix vestimentaires sont toujours à la pointe des tendances et très à propos. Des grands couturiers et un penchant pour la sobriété font d’elle l’une des Premières dames les plus superbes. En effet, pour chacune de ses tenues, Brigitte Macron opte pour une paire de talons qui viennent élancer davantage sa silhouette. Ses longues jambes ne passent pas inaperçues bien qu’elle ne fasse rien pour les exposer trop. Karl Lagerfeld en personne avait parler des jambes de Brigitte Macron comme ayant “les plus belles jambes de Paris”. Pour le grand couturier et styliste qu’il était, habitué à voir défiler d’innombrables mannequins, ce compliment est un privilège indéniable.

Brigitte Macron fascine donc depuis l’arrivée de son mari à la tête de l’Etat français. Et cela quelques soient les sphères ou encore les pays. Car même en déplacement officiel, les looks de Brigitte Macron font couler beaucoup d’encre dans les médias étrangers. Mais pour être aussi à l’aise dans ses tenues, il faut avant tout être à l’aise dans sa peau. En effet, pour avoir une telle prestance, Brigitte Macron doit posséder une grande confiance en elle. Et cette dernière lui vient certainement de quelque part. Pas de doutes, l’entretien de son physique n’est pas la dernière de ses préoccupation et elle se sent belle pour être autant épanouie.

Un régime alimentaire sain pour rester au top

Le magazine Gala détaillait ce sujet récemment. Indiquant que Brigitte Macron s’attache à respecter un régime alimentaire strict pour garder la ligne et la forme. Ainsi, les repas sont régulièrement composés de poissons grillés ou bien de fruits de mer. Des aliments pauvres en graisse et qui ont néanmoins des vertus reconnues pour améliorer la réflexion. Des repas légers et étudiés pour ne pas prendre de poids finalement. Mais comme avoir une alimentation saine ne suffit pas, il est également avéré que Brigitte Macron fait également régulièrement du sport. LDPeople ne saurait vous dire lequel mais nous imaginons un sport doux qui ne risque pas de la blesser lors des séances. Après tout, la Première dame n’est pas du genre à faire preuve d’insouciance et fait toujours passer ses responsabilités en priorité dans son emploi du temps.

Brigitte Macron n’a pas fini de faire parler d’elle dans les médias, français ou étrangers. La Première dame est, et restera dans l’histoire comme, une icône de la mode à l’Elysée.