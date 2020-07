Brigitte Macron sortie de l’hôpital, elle est méconnaissable suite à son opération !

Brigitte Macron semble toujours au top de sa forme et ses dernières apparitions n’ont pas manqué de faire sensation. Elle semble même métamorphosée.

Alors qu’en début du mois de juin 2020, la première Dame de France s’était rendue dans une clinique parisienne pour y subir une intervention au niveau des yeux, Brigitte Macron semble parfaitement remise de ce passage par l’hôpital et affiche une forme resplendissante. Ce 6 juin alors que son mari, le président de la République Emmanuel Macron, se trouvait à Londres pour effectuer une visite d’État pour la commémoration du discours du Général de Gaulle, son épouse n’avait pas pu l’accompagner dans ce déplacement, car elle devait se rendre dans une clinique parisienne.

Elle était d’ailleurs sortie très rapidement, et à l’exception d’une paire de lunettes noires qui lui couvrait le visage, l’épouse du Président semblait se porter comme un charme, et être en pleine forme. Seulement quelques heures après avoir rencontré les médecins, elle avait, en effet, repris le travail en inaugurant un nouveau scanner dans un centre de soins dans le cadre de sa présidence de la Fondation des hôpitaux de France-Hôpitaux de Paris.

Dès le retour de son mari, les calendriers hyper chargés du président de la République Emmanuel Macron et de Madame Brigitte Macron les faisaient recevoir le Président Tunisien pour une visite d’État qui devait se clôturer par une soirée exceptionnelle. Lors de ce dîner donné en l’honneur du dirigeant Tunisien, Brigitte Macron est apparue resplendissante dans une robe bleu marine très fluide, avec un col lavallière. La coiffure et les escarpins bicolores s’harmonisaient parfaitement avec sa tenue.

Véritable ambassadrice de la mode et de l’élégance à la Française, la première Dame de France avait une fois de plus fait sensation et les flashs se sont déclenchés pour prendre des clichés de celle qui arrive à mettre en valeur un style parfaitement français qu’on lui envie de part le monde. Devenue avec l’élection de son mari Emmanuel Macron à la présidence de la République française, une véritable star hors de nos frontières, les quotidiens Allemands et britanniques continuent régulièrement d’encenser la première dame de France en la félicitant pour son style toujours parfait et impeccable.

C’était donc à l’invitation du président de la République française Emmanuel Macron que le président de la République Tunisienne, Kais Saïed, s’était rendu en France, le lundi 22 juin 2020, pour une visite de travail et d’amitié de deux jours. Le soir de son arrivée, le Président Emmanuel Macron et son épouse avait donné un dîner grandiose à l’Élysée en l’honneur du Président de la Tunisie accompagné de toute sa délégation.

Malgré certaines rumeurs qui la disaient, fatiguée, le magazine Gala publiait il y a quelques jours, un article qui assurait que Brigitte Macron se portait à merveille. Bien que ses obligations l’empêcheraient de mener l’activité physique qu’elle souhaiterait, et de s’adonner à des séances de sport, elle passerait néanmoins beaucoup de temps à marcher dans les jardins de l’Élysée et à multiplier les rencontres dans le cadre de ses nombreuses activités.

La maman de trois enfants et grand-mère de sept petits enfants, profite bien de ces marches quotidiennes, le téléphone à la main pour coordonner ses actions. Très active pendant la période de pandémie du covid-19, la première Dame de France a multiplié durant cette période les initiatives, notamment pour soutenir le personnel soignant, mais aussi pour récolter des dons afin d’aider au mieux les hôpitaux qui manquaient de moyens. Elle a su, grâce à son aura et à sa fonction, motiver les donateurs pour effectuer une collecte qui a permis d’aider les établissements de soins qui en avaient le plus besoin.

Malgré son passage par l’hôpital duquel elle était sortie très rapidement, l’épouse du Président Emmanuel Macron, semble en pleine possession de ses moyens, comme le témoignait d’ailleurs son chef de cabinet, Tristan Bromet, qui avait posté sur Instagram des photos prouvant qu’elle se portait comme un charme et qu’elle était en pleine forme après ce passage par l’hôpital.

La première Dame de France avait donc inauguré du matériel médical et rencontré des jeunes patients admis dans le département de cancérologie de l’enfant et de l’adolescent de Gustave Roussy. Très impliquée dans la recherche en oncologie, Brigitte Macron n’aurait raté son rendez-vous sous aucun prétexte, et ce n’est pas cette opération qui l’aurait empêché de remplir ses obligations. Très investie par son rôle de Présidente de la Fondation des hôpitaux de Paris et de France, dont elle est aujourd’hui la présidente, elle continue son action pour permettre à cette fondation de continuer à exister, comme l’avait fait avant elle durant de nombreuses années Bernadette Chirac.

Durant la période de covid-19, Brigitte Macron avait concentré ses efforts pour établir un inventaire des urgences « Notre mission est d’être au côté des établissements de soins, auprès des soignants, en soutien aux malades, sur l’ensemble du territoire national. Je salue de tout cœur, l’engagement de nos partenaires qui sont venus rejoint de cette grande armée solidaire et généreuse. Nous sommes mobilisés 7 jours sur 7. Nous allons encore plus loin en continuant à rassembler et soutenir tous ceux qui veulent aider les hôpitaux de France et les Ehpads, et se rapprocher de la Fondation hôpitaux de Paris et hôpitaux de France » déclarait le cabinet de l’Élysée en charge de la communication de la femme du président de la République.

Présente sur tous les fronts, Brigitte Macron semble en pleine forme, et même totalement rajeunie. Malgré des mois et des semaines difficiles, à cause évidemment de la crise du covid-19, mais aussi des élections municipales, et du remaniement ministériel qui a certainement dû mettre l’Élysée en ébullition durant plusieurs jours, Brigitte Macron paraît trouver parfaitement sa place à côté de son mari, le président de la République et être toujours au bon endroit au bon moment, depuis l’élection de son époux la fonction suprême.

Concernant leurs activités durant cet été, il n’a pas encore été communiqué si le couple Présidentiel prendra des vacances bien méritées, et si comme c’est de tradition, ils se rendront au Fort de Brégançon pour y passer quelques jours de repos après une année chargée, et des obligations et des événements qui les ont mené sur tous les fronts.