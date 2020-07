Brigitte Macron sublime dans une tenue super « osée ».. Les Français sont stupéfaits!

Brigitte Macron: Si cette année les festivités liées à la fête nationale qui ont eu lieu ce 14 juillet, étaient un peu différentes des autres années en raison de la crise de la pandémie du covid-19 qui a frappé le monde et la France, Brigitte Macron a une fois de plus crevé l’écran avec une tenue qui était réellement le symbole de l’élégance à la Française.

Pour ce jour si spécial, la première dame de France avait opté pour une robe courte dans un ton pastel, signée par la maison de Haute Couture Louis-Vuitton. Une collaboration entre la célèbre marque et l’épouse du président Emmanuel Macron qui ne serait pas une première. Avec cette robe et ce manteau rose dragée, Brigitte Macron a réellement fait sensation. Même si elle aime porter d’autres marques comme Balmain, Balenciaga ou encore Jean-Paul Gaultier, l’ancien professeur de français et maman de 3 enfants semble très fidèle à la maison Vuitton en portant régulièrement des créations issues de la célèbre maison de luxe.

Un style et des tenues qui ne manquent jamais de faire réagir les observateurs et qui permettent à Brigitte Macron d’être admirée en France, mais aussi à l’étranger pour son style toujours impeccable. Les tabloïds britanniques et allemands sembleraient être totalement sous le charme de la première dame de France, et n’arrêtent pas de multiplier les articles et les reportages la concernant. Âgée de 67 ans, l’épouse du président est devenue une véritable star hors des frontières de France, mais aussi l’une des plus belles ambassadrices du savoir-faire des maisons de Haute Couture parisiennes.

Attentive à son alimentation et disciplinée dans l’entretien de sa forme, la première dame est apparue resplendissante avec pourtant un style totalement épuré. Pour cette fête nationale, Brigitte Macron portait une tenue totalement intemporelle, qui se joue des tendances en restant dans un classicisme toujours très chic et qui peut traverser toutes les époques et toutes les circonstances. Si d’ordinaire, elle semble avoir une préférence pour les blancs immaculés ou les bleus profonds, ce 14 juillet, Brigitte Macron avait opté pour un rose pastel qui lui allait réellement à ravir.

Voir cette publication sur Instagram ❤️🥰 #brigittemacron #emmanuelmacron #couplepresidentiel Une publication partagée par Brigitte Macron (@brigittemacronbm) le 8 Mars 2020 à 2 :25 PDT

Depuis son arrivée au palais de l’Élysée lors de la prise de fonction de son mari Emmanuel Macron, la première dame de France a réellement fait évoluer son style. Une évolution et des changements qui auraient été suggérés par ses conseillers, dont la maîtresse d’œuvre, Delphine Arnault, la fille de Bernard Arnault, le propriétaire de la maison Vuitton, qui conseillerait Brigitte Macron dans ses choix vestimentaires. Un partenariat qui semble une belle réussite quand on voit que la première dame de France affiche, toujours et en toutes circonstances, un style impeccable qui ne manque jamais de susciter l’admiration, et de faire crépiter les flashs des photographes qui se régalent à chacune de ses apparitions.

En tout lieu et en tout temps, l’épouse du Président semble toujours faire les bons choix et affiche une mine resplendissante. Une santé et une forme qu’elle affichait même à sa sortie de l’hôpital, il y a quelques semaines, après avoir subi une opération de la rétine. Elle était, en effet, apparue en pleine forme et avait souhaité reprendre immédiatement ses activités et ses obligations protocolaires. À peine sortie de la salle d’opération, Brigitte Macron avait été inaugurée du matériel médical dans le cadre de sa Présidence de la Fondation Hôpitaux de France – Hôpitaux de Paris, avant de recevoir quelques heures plus tard le président tunisien et sa délégation pour une soirée de gala.

Un emploi du temps hyper chargé qui n’empêche pas la première dame de France de prendre le plus grand soin de son apparence comme lors de ce défilé du 14 juillet où elle était apparue parfaitement élégante. Un exercice dont aujourd’hui elle est habituée, puisqu’il s’agit de son 4e défilé de fête nationale depuis son arrivée au palais de l’Élysée. Si en 2019, Brigitte Macron avait choisi de porter une très belle robe immaculée, arrivant au-dessus des genoux et agrémentée de lacets argentés en complétant ce style par une paire d’escarpins blancs, cette année, c’est dans un ton uniforme qu’elle était apparue. Une tenue signée de la célèbre maison Vuitton, comme d’ailleurs en 2018, lorsqu’elle portait une robe blanche boutonnée sur tout le haut du corps, une pièce signée de la même maison. L’année précédente en 2017, alors que le couple Macron recevait Donald Trump, le président des États-Unis et son épouse Mélania, la Première dame française avait opté pour une tenue très chic composée d’une veste bleue et de la robe assortie. Le tout agrémenté d’escarpins et d’un sac exactement dans la même teinte.

Toujours avec un look passé au peigne fin et un style parfait, l’épouse du président de la République, Brigitte Macron, ne manque jamais de faire sensation à chacune de ses apparitions. Surnommée la Première dame du chic, ces tenues sont étudiées sous toutes les coutures, et la presse ne manque pas de saluer la modernité de son style vestimentaire. Mais un look qui a également évolué au cours des années. Lorsque son mari était ministre, on pouvait plus régulièrement l’apercevoir dans un style casual chic, qui a évolué au cours des années probablement dû à son changement de fonction.

Voir cette publication sur Instagram 🇫🇷 #brigittemacron #emmanuelmacron #couplepresidentiel #macron Une publication partagée par Brigitte Macron (@brigittemacronbm) le 20 Juin 2019 à 12 :18 PDT

Un style First Lady à la Française qui serait issu de sa rencontre en août 2015 avec la directrice générale adjointe de Louis-Vuitton, Delphine Arnault, qui lui aurait conseillé quelques conseils vestimentaires pour ses apparitions en public. Si elle semble fidèle au groupe LVMH, elle semble également sous le charme des créations d’Olivier Rousteing qui travaille pour la maison Balmain, dont Brigitte Macron semble également être fan.

Quand certains observateurs ne manquent pas de la féliciter pour ces choix vestimentaires, d’autres lui reprochent parfois de manquer de classicisme et de porter des tenues parfois trop osées pour son âge. Des remarques désagréables qui ne semblent pas néanmoins l’affecter ni lui faire changer ses choix pourtant reconnus comme très sûr par la presse spécialisée et par les observateurs du monde entier.

En définitive, Brigitte Macron semble être une véritable représentante de ce qui se fait de mieux en matière de Haute Couture en France, et donc la meilleure ambassadrice pour cette industrie qui fait la fierté et la renommée du pays au-delà de ses frontières. Avec ses choix vestimentaires, la Première dame de France et la vitrine de l’excellence des ateliers des plus grands couturiers de l’Hexagone.