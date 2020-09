Brigitte Macron : super vexée par ce coup d’éclat lancé par Melania Trump

Brigitte Macron: Les élections présidentielles américaines approchent à grand pas. Ce sont donc peut-être les dernières semaines de Melania Trump à la Maison-Blanche à Washington. Le moment parfait pour tirer un bilan de cette présidence américaine qui aura été pour le moins contesté. Mais l’accession de Donald Trump à la fonction suprême, aura également mis son épouse dans la lumière. Melania Trump ne s’est d’ailleurs pas aussi effacé que certains le prétendent. Et en 2018 alors dans une situation difficile, elle avait reçu un petit coup de pouce de Brigitte Macron sur lequel nous revenons aujourd’hui.



Il faut bien avouer que la première dame américaine a parfois dû faire face à des affronts publics difficiles à digérer. Comme notamment, lorsque son mari été accusé, par une ancienne star du cinéma pour adulte, d’avoir eu des relations avec le président américain. C’était justement en pleine crise de cette polémique qu’Emmanuel Macron et Brigitte Macron s’étaient rendus aux États-Unis. Brigitte Macron et Melania Trump avaient d’ailleurs pris la pose devant les photographes pour marquer l’événement.



Mais cette visite du couple présidentiel français ne pouvait tomber plus mal pour Donald Trump. Car c’est à ce moment précis que Stormy Daniels, l’actrice en question avait fait des déclarations fracassantes à la presse. La jeune femme affirmait que Donald Trump lui avait remis une grosse somme d’argent. Une transaction pour cacher, selon elle, la liaison qu’ils avaient eue. Et un énorme scandale était alors sur le point d’éclater. En plus d’une certaine perte de crédibilité, Donald Trump devait également subir la colère de son épouse. Elle était d’ailleurs apparue très distante pendant toute cette affaire. Mais les obligations du protocole l’ont obligé à revenir dans la lumière. Et sous le crépitement des flashs des journalistes, la première dame des États-Unis avait pu compter sur la compréhension de Brigitte Macron.



Voir cette publication sur Instagram 🥰#brigittemacron #emmanuelmacron #couplepresidentiel #macron Une publication partagée par Brigitte Macron (@brigittemacronbm) le 11 Oct. 2019 à 7 :43 PDT

C’est donc au printemps de l’année 2018, que Melania Trump devait se représenter devant la presse pour l’occasion. Très loin de choisir la discrétion, elle portait une tenue qui allait faire parler d’elle. Vêtue d’un tailleur blanc signé Michael Kors et d’un chapeau de la même couleur sortis des ateliers d’Hervé Pierre, son styliste, Melania Trump avait choisi la couleur de la pureté. Une apparition qui a quelque peu effacé son mari et le couple présidentiel français. ” Melania est apparue avec un énorme chapeau blanc. Résultat : personne n’a rien dit au sujet du Président. Tout le monde parlait du chapeau. Ce jour-là, son message, c’était : regardez-moi. J’ai passé la journée avec elle et Brigitte Macron et elles étaient très proches. C’est comme si Brigitte Macron lui avait tapé la main pour lui dire de : vas-y ma belle ! Prends la lumière, ce moment est le tien. La plupart des autres Premières dames auraient été vexées que Melania attire tous les projecteurs “ avait déclaré un journaliste de la chaîne CNN.



Car il est très probable que l’épouse d’Emmanuel Macron avait conscience de la situation. Elle aura donc voulu faire jouer la solidarité féminine. Il s’agissait d’une manière pour elle, de soutenir celle qui venait d’être bafouée aux yeux du monde entier. Même si ce n’était pas la première fois que Melania Trump était victime des frasques de son mari, cela ne devait pas être très agréable. Brigitte Macron aura donc fait preuve d’une jolie compréhension. Et loin de se vexer d’avoir été mise à l’écart, elle aura tout fait pour redonner un moment de gloire et de vengeance à son homologue américaine.



Les deux premières dames n’en n’étaient ni à leur première ni à leur dernière rencontre. En août 2019, les deux femmes s’étaient retrouvées dans le cadre du G7 qui se tenait à Biarritz. Visiblement très complices, Melania Trump et Brigitte Macron avaient d’ailleurs ensemble visiter la ville d’Espelette, le 25 août. Elles avaient déjeuné entre femmes, loin des caméras. S’il existait des tensions entre Emmanuel Macron et Donald Trump, notamment à cause de problème de la taxation universelle, leurs épouses passaient du bon temps dans le sud-ouest de la France. Elles seront d’ailleurs peut-être revenues lors de leur bavardage, sur les événements de l’année précédente. Un moment qui est resté gravé dans les mémoires et également sur plusieurs clichés.

Comparée à Melania, Brigitte Macron a une vie visiblement plus facile aux côtés de son époux. Alors que son rôle de première dame des États-Unis, semble parfois un véritable calvaire pour Melania Trump. On ne compte plus les occasions où elle se montrait plus que fermée. Il faut bien avouer que les déclarations incendiaires et les frasques de son mari l’ont parfois mis dans des situations gênantes.

Voir cette publication sur Instagram #brigittemacron #emmanuelmacron #macron #couplepresidentiel Une publication partagée par Brigitte Macron (@brigittemacronbm) le 2 Mars 2019 à 2 :16 PST

Brigitte Macron vit donc un quinquennat bien différent de la résidente de la Maison Blanche. Une responsabilité qui ressemble parfois à un véritable calvaire pour Melania. Mais son supplice pourrait bientôt se terminer avec les élections américaines qui se dérouleront en novembre prochain. Une réélection de son mari serait peut-être une mauvaise nouvelle pour elle.

Brigitte Macron est encore présente pour 2 ans au palais de l’Élysée. Après, il règne une incertitude totale sur la suite des événements. Mais la première dame de France a toujours été consciente que sa fonction était un passage dans sa vie. Et qu’un jour, elle retrouvera une vie un peu plus ” normale “. Début de cette année, elle avait d’ailleurs donné une interview dans laquelle elle se livrait sur cette échéance. Brigitte Macron précisait que ses engagements venaient des Français qui la sollicitent. Elle prend d’ailleurs son rôle de présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France très à cœur. Elle est également très impliquée dans le cadre des Pièces Jaunes. ” Je suis en charge d’organiser cette opération avec tous les salariés et bénévoles de la Fondation, et également avec nos partenaires, qui sont nombreux et nous soutiennent ” expliquait-elle. Brigitte Macron affirmait qu’il lui restait ” de nouveaux défis à relever “. Une autre manière de dire que toutes ces actions s’inscrivent véritablement dans le temps. C’est-à-dire que la fin du mandat de son mari ne l’empêcherait pas de continuer son combat.



Mais le temps du bilan n’est pas encore venu. Il reste à Brigitte Macron quelques mois pour poursuivre son action. Elle doit déjà néanmoins penser à ce qu’elle fera par la suite. Quant à Melania Trump, il ne lui reste que quelques semaines avant de savoir si elle doit préparer ses bagages et quitter la Maison-Blanche. La rencontre entre ces deux femmes de tête aura en tout cas été l’occasion pour elles, de véritables moments de complicité au fil des années. Et pour Brigitte Macron d’avoir fait preuve d’une jolie solidarité quand Melania Trump avait été dans les difficultés.