Brigitte Macron invitée sur TF1, un très gros détail a surpris les internautes

Brigitte Macron semble aller beaucoup mieux. En effet, l’épouse du président de la République est apparue très en forme sur les plateaux de TF1. Ce dimanche 17 janvier, la première dame de France a en effet accordé une interview extraordinaire à Anne-Claire Coudray. Face à la journaliste, la femme d’Emmanuel Macron a évoqué un grand nombre de sujets. Pourtant, un détail a véritablement surpris certains internautes. Car un détail a suscité leur attention. LD People vous dévoile tout !

Brigitte Macron : un léger problème soulevé par des téléspectateurs

Opération Pièces Jaunes

Brigitte Macron emble visiblement très investie dans sa mission. Ainsi, l’épouse du président était venue sur le plateau de TF1 pour parler de la célèbre Opération Pièces Jaunes. Cette récolte de fonds fête en effet sa 32e année d’existence. Pourtant, 2021 sera très différente des autres éditions. Car en raison de la crise sanitaire, tout le monde a dû s’adapter. Ainsi, il ne sera pas question de récolter les petites pièces comme chaque année. Car les mesures de précaution sanitaire interdisent ce genre de manipulation. Il s’agit également de limiter les contacts entre les personnes.

Dès lors, d’autres solutions ont été trouvées. Brigitte Macron était donc présente sur le plateau de TF1 pour s’en expliquer. ” Cette année, l’opération se dématérialise (…) on ne peut pas faire circuler les tirelires, donc ce sera par SMS ou sur piècesjaunes.fr ou par QR code “. Malgré ces petites contrariétés, Brigitte Macron est catégorique. Elle est persuadée que comme à chaque saison, les Français seront au rendez-vous et feront preuve de générosité. Malgré une interview très réussie, certains internautes ont néanmoins souhaité évoquer un sujet très précis. LD People vous explique ce par quoi ils ont été interpellés.

▶ @piecesjaunes. 🗣 #BrigitteMacron : “L’ADN de la @FondHopitaux, c’est la Maison des Familles. Ces familles dont on a besoin à l’hôpital près des enfants, des adolescents, des patients. C’est la 1ère chose dont on a besoin quand tout va mal”. 📺 #LE20H d’@ACCoudray sur @TF1. pic.twitter.com/kBTdoKKfwi — TF1LeJT (@TF1LeJT) January 17, 2021

” Elle le faisait avant ? “

Brigitte Macron était donc présente face aux caméras pour la célèbre action caritative. Mais elle n’a pas non plus hésité à évoquer sa situation personnelle. Ainsi, elle a expliqué avoir été touchée par la Covid-19. L’épouse du président Macron a également affirmé être prête à se faire vacciner le plus tôt possible. L’entièreté de son intervention a été d’ailleurs très suivie par les téléspectateurs. Dans la grande majorité, tous ont trouvé son exercice très bon. En effet, le public l’a félicité sur les réseaux sociaux pour son véritable aplomb face aux médias. Et surtout, sur sa manière très naturelle de parler.

Mais ce n’est pas son débit de parole qui a posé question. Mais c’est bien son élocution qui a suscité un grand nombre de réactions. En effet, Brigitte Macron paraissait avoir un cheveu sur la langue. ” Mais Brigitte elle zozote de ouf en fait ! “, ” Brigitte a un cheveu sur la langue incroyable comme son mari. Je l’avais jamais entendu parler “, ” C’est moi où elle zozote un peu ? Elle le faisait avant ? Où c’est depuis qu’elle a eu la covid ? “. Un échange entre les internautes allait alors débuter. Et certains affirment que Brigitte Macron avait déjà cette petite difficulté avant la pandémie. D’autres s’en sont même amusés en la comparant à son célèbre mari. En tout cas, cette interview parait loin d’être passée inaperçue !