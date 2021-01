Brigitte Macron: ‘total black’ en cuir pour rendre le dernier hommage à Pierre Cardin

Ce vendredi 29 janvier était célébrée une messe en hommage au créateur Pierre Cardin, disparu il y a un mois. Une célébration que n’a pas voulu manquer Brigitte Macron. D’ailleurs, elle a fait sensation avec sa tenue. La rédaction de LD People va vous expliquer ce qu’elle portait exactement.

Cette habitude pour que leur relation ne fane jamais

Dans son livre Les Visiteurs du soir, paru il y a quelques jours maintenant, Renaud Revel évoque notamment la relation d’Emmanuel Macron avec sa femme Brigitte. En effet, le Président accorde beaucoup d’attention aux conseils de sa compagne et aurait même mis en place un rituel pour que leur relation ne se fane jamais. Ainsi, on apprend que le couple préfère des tête-à-tête dans des restaurants, ou dans leurs appartements privés plutôt que des dîners mondains du Château : « le soir, dîners en tête-à-tête dans la quiétude de leurs appartements privés. Pour que la relation ne fane jamais ».

Brigitte Macron « grande muette » : ses échanges très privés avec Emmanuel Macron https://t.co/gunV5XHY2w — Josee (@Josee79479876) January 30, 2021

On apprend également dans le livre, que Brigitte Macron est souvent conseillère de son mari. Et c’est souvent à elle que le Président lui soumet certains arbitrages, certaines blagues qu’il aimerait faire :“Ainsi, c’est à elle qu’Emmanuel Macron soumet certains de ses arbitrages […] C’est auprès d’elle qu’il teste aussi ses ‘punchlines’ – ces phrases chocs dont les médias se feront l’écho ». Jamais très loin de lui, la présidente des pièces jaunes aime également faire le tri dans les sollicitations, des demandes de rendez-vous.

Brigitte Macron rend hommage à son ami Pierre Cardin

Ce vendredi 29 janvier, une messe anniversaire en la mémoire de Pierre Cardin (décédé le 29 décembre dernier) a été donnée à la Madeleine. Une cérémonie qui a réuni de nombreuses personnalités comme : Sylvie Vartan, Patrick Poivre d’Arvor ou encore le collectionneur Pierre-Jean Chalençon. Mais celle qui a fait une entrée remarquée par son look total black, c’est Brigitte Macron. En effet, pour rendre hommage à son ami, la femme d’Emmanuel Macron n’a pas fait les choses à moitié, c’est le moins qu’on puisse dire.

On a ainsi pu la voir vêtue d’une cape noire, accompagnée d’un pantalon noir et de chaussures à talons elles aussi noires. Au vue de la crise du Coronavirus, Brigitte Macron a également décidé d’assortir son masque avec ses gants en cuir. Une chose est certaine, la femme du Président sait rester belle en toute circonstance. La rédaction de LD People adore. Et vous ?