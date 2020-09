Brigitte Macron : Totalement déboussolée et liquéfiée, le jour où le président Emmanuel Macron lui a fait sa déclaration !

S’il y a bien un couple pour lequel on peut parler de réelle ” love story “, c’est bien Brigitte et Emmanuel Macron, qui malgré leur différence semblent toujours aussi unis depuis presque 30 ans.

Une idylle qui est née alors que le président de la République, n’avait que 17 ans et qu’il n’était alors qu’un jeune homme qui peu à peu était tombé amoureux de sa professeure de théâtre, au lycée de la Providence d’Amiens, dans le département de la Somme. Deux ans, qu’une pièce se préparait et que le jeune Emmanuel travaillait son texte avec assiduité. C’est quelques mois auparavant, que la première rencontre entre les deux futurs époux avait en fait eu lieu, alors qu’Emmanuel Macron était encore lycéen en classe de première et Brigitte Trogneux, était, elle, professeure et mariée avec trois enfants.

Nous sommes début des années 1990, et la professeur s’occupe d’un atelier de théâtre, lorsqu’en 1991, elle se rend compte que parmi ses élèves, un jeune homme sort du lot. La première dame de France dira d’ailleurs à sa fille Tiphaine Auzière qu’elle a rencontré un garçon “ qui sait tout sur tout “. Alors que Brigitte Macron s’occupe de monter un spectacle pour l’école dans laquelle elle travaille, elle découvre en Emmanuel Macron un garçon avec une énorme soif d’apprendre, “ Mes collègues ne parlaient que de lui. Un petit génie qui crève les planches ” expliquait-elle dans une interview accordée à Paris-Match. Puis vint le jour de la représentation de la pièce, L’art de la comédie, sur laquelle tout le monde travaillait depuis de très longs mois.

Emmanuel Macron s’était déjà rendu à plusieurs reprises au domicile de sa professeure pour parler de cette pièce et de tenter de la réécrire. De longues soirées qui ont permis un certain rapprochement, mais en toute décence. Même si dans un petit village, certains bruits courent, rien ne s’est jamais passé à cette époque, et comme le précise un ancien enseignant témoin, rien n’était choquant : “ Il n’y avait rien de déplacé entre le metteur en scène, Brigitte Auzière et son acteur Emmanuel Macron “.

Mais le futur président de la République avait déjà de la suite dans les idées, et savait parfaitement ce qu’il voulait. Alors que la première représentation de la pièce avait lieu le jeudi 26 mai 1994, le jeune prodige visiblement mis en confiance par le succès de la pièce, a pris son courage à deux mains pour déclarer sa flamme à sa professeure en promettant qu’un jour, il l’épouserait. Âgée à l’époque de 41 ans et mariée à André-Louis Auzière depuis 1974, cette déclaration a réellement déstabilisé Brigitte Macron qui avoue avoir été totalement chamboulée “ Il a pris un grand ascendant sur moi. J’ai senti que je glissais, lui aussi ” confiait la première dame de France, dans une édition de Paris-Match publiée en 2016. Mais malgré des sentiments avoués et probablement partagés, ce ne fut que 12 ans plus tard que le couple se mariait et unissait leur destin pour le meilleur et pour le pire.

La naissance d’un amour qui aura fait couler énormément d’encre, à cause de cette différence d’âge de 24 ans, mais également par le fait, qu’il s’agissait d’une idylle née entre un élève et son professeur. Si aujourd’hui la trajectoire d’Emmanuel Macron et la longévité du couple sont l’exemple d’un amour exemplaire par de nombreux points, leur vie sentimentale n’a pas toujours été facile. Brigitte Macron et Emmanuel Macron ont, à de nombreuses reprises, été victimes, de ricanement, quand ce ne fut pas de remarques acerbes. Mais visiblement, rien n’a jamais réussi à les atteindre et l’amour du couple semble totalement inébranlable. Beaucoup se rappellent, de la campagne électorale qui a vu Emmanuel Macron accédé à la plus haute fonction, lors de laquelle il se sentait totalement perdu sans l’élue de son cœur. Des témoins privilégiés, se souviennent qu’à tout moment, il cherchait l’approbation du regard de son épouse lors de chacune de ses interventions ou de ses discours. D’un autre côté, depuis qu’ils sont devenus résidents de l’Élysée, et même auparavant, Brigitte Macron s’est toujours montrée d’un soutien sans faille pour l’homme de sa vie, sans jamais commettre la moindre faute qui aurait pu mettre son époux en porte-à-faux.

Brigitte Macron

Le président de la République était donc persuadé depuis très longtemps que Brigitte était la femme qui allait compter dans sa vie. Et comme le témoigne le père Philippe Robert, professeur d’Emmanuel Macron à la Providence, il se souvient de Brigitte Trogneux comme d’une femme hors du commun : “ Une femme stimulante, enthousiaste, dotée d’une très grande pédagogie “. Des qualités qui visiblement ont été du goût d’Emmanuel Macron qui avait jeté son dévolu sur une femme mariée et mère de 3 enfants et que la différence d’âge n’effrayait en aucune mesure. Le père Philippe Robert se souvient également de ce jour de 2012, où l’un de ses anciens élèves était passé devant Monsieur le Maire pour épouser l’une de ses anciennes collègues. ” Je n’ai découvert cette histoire d’amour qu’on 2012. Lorsque mon ancien élève est devenu secrétaire adjoint de l’Élysée. J’ai envoyé un mot de félicitations, mais sans mon adresse “. Une lettre qui aura une réponse très peu de temps par la suite, signée de la main même, du futur président de la République qui avait réussi à retrouver son ancien mentor. Dans ce courrier, Emmanuel Macron remerciait son ancien professeur et se permettait de lui annoncer la nouvelle de son mariage de manière moins formelle ” Vous avez peut-être su que j’ai épousé Brigitte Auzière, qui vous transmet ses amitiés “.

Divorcée depuis le 26 janvier 2006 d’André-Louis Auzière, ce sera finalement quelques mois plus tard que la maman de 3 enfants épousera son nouvel amour au Touquet-Paris-Plage où elle possède une maison. Son nouveau mari, à l’époque inspecteur des finances quittera la fonction publique pour rejoindre la banque Rothschild. Mais si dans un premier temps, ce fut d’abord Brigitte Auzière qui se lança dans la politique en se présentant sur une liste municipale de l’est la France en 1989, ce sera bien son deuxième mari qui se lancera dans un défi hors norme, afin de conquérir la plus haute fonction et de devenir président de la République française lors d’une investiture mémorable le 14 mai 2017.