Brigitte Macron touchée par une maman désemparée: Elle fait jouer son influence!

Sollicitée par une maman dont la fille sourde a de grandes difficultés à suivre une scolarité classique à cause des masques, Brigitte Macron a joué de son influence auprès de Jean-Michel Blanquer pour essayer de régler le problème.

« Quand vous êtes président, vous êtes élu. Quand vous êtes femme du président, vous êtes là, mais les gens ne vous ont pas voulu. Il ne faut pas vous imposer à eux. La seule façon pour moi de ne pas être importune, c’est d’aider », expliquait Brigitte Macron dans un entretien accordé à FranceInfo, cet été. Très impliquée durant la pandémie de Covid-19, l’ex-enseignante de français n’hésite pas à s’impliquer pour des causes qui la touche, comme la dénonciation du harcèlement à l’école, mais également l’accessibilité pour les enfants handicapés.

Le récit émouvant d’une mère de famille

La femme d’Emmanuel Macron a été très émue par le récit d’Océane, une jeune fille de 17 ans qui est sourde. L’adolescente, qui vient de débuter un Bac pro en gestion et administration dans la ville de Metz, déchiffre sur les lèvres pour comprendre ses interlocuteurs. Ennui : avec les masques obligatoires, ses repères sont bouleversés, comme le précise sa maman, Peggy Dussoul. « Elle a eu des angoisses à l’approche de la rentrée. On s’est demandé ce que l’on pouvait faire », a indiqué la maman dans un entretien au quotidien régional Le Républicain Lorrain.

Alerter Brigitte Macron sur la situation

Même si l’établissement dans lequel l’élève est scolarisée a tenté de faire toutes les démarches pour la soutenir (des enseignants ont acheté de masques transparents), Peggy Dussoul a envoyé un courrier à Brigitte Macron pour la sensibiliser sur la situation. « J’ai pensé à elle. Parce qu’elle était enseignante et que tous les profs sont sensibles à l’échec scolaire. Et parce que c’est une maman, comme moi. Sauf que l’une a du pouvoir, l’autre pas », a confié la mère d’Océane.

Le 9 novembre dernier, Brigitte Macron a répondu à la lettre de la jeune femme. « Cette lettre, c’est un engagement de sa part. Il y est écrit que mon message a été transmis au ministre de l’Education nationale ainsi qu’à Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées », a expliqué Peggy Dussoul, qui pousuivra son combat si nécessaire.

Une femme de cœur

Brigitte Macron a déjà tenté plusieurs fois d’intervenir pour quelqu’un. En janvier 2020, la Première dame avait utilisé son réseau pour aider un jeune qui subissait du harcèlement. « Je mesure la tristesse des parents, qui, comme vous, doivent faire face à la détresse de leurs enfants. J’entends vos inquiétudes légitimes et je comprends vos attentes », avait écrit Brigitte Macron aux parents de cet enfant en détresse, qui tentait malgré tout de changer d’établissement. « C’est pourquoi j’ai demandé que vos préoccupations soient signalées à Jean-Michel Blanquer et au recteur de l’académie de Toulouse ». Plus que jamais, Brigitte Macron est une femme de cœur.