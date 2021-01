Brigitte Macron très atteinte par le confinement, elle n’en peut plus !

Dans le journal régional Midi Libre, les proches de Brigitte Macron ont indiqué que le confinement « pesait » beaucoup sur la Première dame. Ainsi, la femme du chef de l’Etat a envie de se sentir utile et d’échanger avec les Français et les Françaises. C’est maintenant quelque chose de beaucoup plus compliqué. LdPeople vous explique tout !

Depuis plusieurs mois, la vie de la première dame, comme celle de nombreux concitoyens, est bouleversée. La femme d’Emmanuel Macron aime continuer d’échanger avec la population et lorsqu’elle discute avec des personnes, elle doit respecter strictement les gestes barrière. Depuis le premier trimestre 2020, l’état sanitaire du pays l’affecte beaucoup. Elle est très atteinte. Ses proches ont pu livrer quelques confidences au journal Midi Libre.

Brigitte Macron très fragilisée

« Le confinement lui pèse, on le sait, on la connaît. Ne pas sortir, ne pas voir les gens… C’est dur mais elle ne se plaint pas », a précisé un proche du premier cercle de Brigitte Macron aux journalistes. Son but, c’est d’être utile ». La femme du chef de l’État a conscience que la période la contraint à avoir de nouvelles pratiques. « Mon rôle d’épouse du Président me prend beaucoup moins de temps, » a indiquée Brigitte Macron. Et d’enchaîner : « Je ne fais presque plus de déplacements officiels. Je peux alors dédier tout mon temps aux causes que je porte. » Et elle est très investie en la matière. C’est une femme de cœur.

De nombreuses causes défendues par la première dame

Depuis l’Elysée, la première dame prend du temps pour veiller à ce que les enfants qui sont hospitalisés puissent garder le contact avec leurs familles et leurs amis. « C’est très difficile pour eux. Les conditions d’hospitalisation se sont beaucoup dégradées. Ils ne voient quasiment plus personne, » a souligné la femme du chef de l’Etat. Et de terminer : « Des salles de jeux sont fermées. Les associations ne peuvent plus venir dans les hôpitaux. » Pour conserver un lien, la femme d’Emmanuel Macron a demandé la distribution de tablettes par l’intermédiaire de la Fondation des Hôpitaux de France. Une belle initiative.

Une femme sous le feu des projecteurs

Depuis 2017, le destin de Brigitte Macron a basculé. En effet, désormais ses faits et gestes sont vraiment scrutés. Elle a de nouvelles responsabilités en tant que première dame. Elle des fonctions de représentation. Ainsi, elle a déjà participé à de nombreux voyages officiels et a de nombreux événements protocolaires avec des chefs d’Etat comme lors du fameux dîner de la Tour Eiffel qui s’est déroulé avec Donald Trump, il y a quelques mois. Les tenues de la femme d’Emmanuel Macron sont aussi scrutées par les magazines de mode. Etre une femme de président n’est pas tous les jours facile. En effet, elle a été beaucoup attaquée sur les réseaux sociaux, notamment sur sa différence d’âge avec son mari. Depuis quelques mois, elle s’est endurcie.