Brigitte Macron très surprise et piégée elle a vu son mari se ridiculiser sur TF1 dans une émission...

Brigitte Macron a été interloquée, voire choquée, de constater que son mari était en train de faire un drôle de discours à la télévision. Le Figaro raconte cette anecdote pour le moins étonnante dans son édition du 24 février dernier. Brigitte Macron répondait à donc à une interview. Se faisant, elle détaillait donc son effroi. Celui de voir le Président de la République avec une casquette à l’envers sur TF1. Vous l’aurez compris, il ne s’agissait pas réellement de son mari. Mais Brigitte Macron a d’abord marché avec le sketch de Canteloup comme si c’était bien réel.

La première dame ne se fera plus avoir de la sorte désormais. Pourtant, il faut dire que c’est une histoire qui risque de rester dans les mémoires. En effet, depuis 10 ans déjà l’humoriste Nicolas Canteloup vient ponctuer le JT de 20h de TF1 avec des parodies hilarantes. Imitateur hors pair, il peut réussir à refaire la voix de différentes personnalités pour leurs faire dire des idioties. Le public se régale devant ses sketchs à tordre de rire. Mais ce qui a choqué Brigitte Macron c’est que ce 24 février, Canteloup use d’un stratagème révolutionnaire. Le deep fake fait son apparition dans sa chronique et a bluffé l’épouse du Président de la République. LDpeople vous explique tout !

Brigitte Macron n’en revenait pas de ce qu’elle voyait

Le deep fake c’est une technologie qui permet d’utiliser différentes photos disponibles d’une personne sur la Toile. Ensuite, on ajoute un texte et les mouvements du visage, grâce aux différentes photos, vont devenir presque naturelles. Il est aussi possible de se filmer, de parler et de laisser le deep fake faire le reste. Soit coller le visage d’un autre sur le notre. Idéal donc pour se faire passer pour Emmanuel Macron et lui faire dire des âneries. Brigitte Macron a donc vu le Président de la République tourné en ridicule en pensant avoir à faire au vrai. Elle est bien évidemment restée interdite devant ces images hallucinantes. Il lui aura fallu le temps de retrouver ses esprits avant de remarquer le logo de Canteloup dans le bas de l’écran de sa télévision. Un soulagement sans pareil s’empare alors d’elle tandis qu’elle imaginait le pire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CestCanteloup (@cestcanteloup)

Brigitte Macron admet dans les colonnes du Figaro, qu’elle a cru quelques secondes voir son mari démolir tout le travail mené jusqu’à présent. Tout son exercice en tant que chef de l’Etat partir en fumée et perdre toute sa crédibilité. Sans pour autant parler de l’éventuelle candidature de son mari pour les élections présidentielles de 2022, Brigitte Macron ne cache pas son inquiétude. En effet, cette technologie va à coup sur semer la zizanie pendant les campagnes électorales. LDpeople s’accorde en effet avec cette criante. Car toutes les démocraties tremblent déjà devant cette technique innovante. Car nous sommes à l’heure où les propos des politiques sont terriblement importants. Tout est repris dans les médias et monté en épingle sans que l’on vienne leur inventer des propos. Avec les deep fake en plus, cela risque en effet de faire des étincelles.

La Première dame ne se fera plus avoir

Mais heureusement, Canteloup ne faisait que des blagues sans gravité aux dépens dus Président de la République. Brigitte Macron s’est faite avoir en zappant mais cela n’aura pris que quelques secondes pour qu’elle réalise la supercherie. Aussi, il faut rester confiant et se dire que le public aussi a su faire la différence. De plus en plus coutumiers de cette technique innovante, les internautes savent se méfier des messages grossièrement exprimés pour causer du tord à ceux qui les expriment en apparence. Aussi, ce n’est pas la première fois que Canteloup utilise cette technique pour ses sketchs. En effet, le Professeur Raoult y a eu droit, ainsi que Donald Trump, Afin Juppé et bien d’autres. De quo davantage démocratiser ce procédé afin que les internautes connaissent bien cette technique et ne se fasse pas avoir en ligne.

Malgré tout, Brigitte Macron n’était visiblement pas prête à voir son mari dans une telle posture. Une casquette à l’envers en train d’essayer d’employer le langage des jeunes aurait effectivement causé du tord à son image de marque. Malgré tout, LDpeople peut comprendre qu’elle ait hésité un instant. Après tout, son mari a accepté de participer à une vidéo avec McFly et Carlito. Les deux youtubeurs vont venir tourner un concours d’anecdote, un format qu’ils maîtrisent depuis longtemps, à l’Elysée. Peut-être Brigitte Macron est-elle alors déjà inquiète que la démarche d’Emmanuel Macron aille trop loin ?