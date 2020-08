Brigitte Macron très touchée par la déclaration émouvante d’une ambassadrice

Cette semaine, dans les colonnes du célèbre hebdomadaire Paris Match, une ambassadrice délivre un message très émouvant à destination de Brigitte Macron, la femme du chef de l’Etat. L’ambassadrice a pris la décision d’évoquer la manière dont elles se sont connues. Un moment qui l’a beaucoup marquée. Retour sur cette rencontre exceptionnelle.

Veronika Wand-Danielsson, la fameuse diplomate qui témoigne dans Paris Match se souvient de la première rencontre avec Brigitte Macron, la première dame de France. Cette dernière est le symbole de l’élégance à la française et du charme. Elle possède une classe naturelle et s’habille de manière très élégante. Elle forme un très beau couple avec son époux Emmanuel Macron. C’est aussi une femme d’influence, très écoutée par son mari. Elle intervient sur certains sujets qui lui tiennent à cœur.

Brigitte Macron

Ver esta publicación en Instagram 🥰#brigittemacron #emmanuelmacron #couplepresidentiel #macron Una publicación compartida de Brigitte Macron (@brigittemacronbm) el 11 Oct, 2019 a las 7:43 PDT

Des femmes diplomates très influentes

Veronika Wand-Danielsson est une femme d’influence qui cultive ses réseaux avec d’autres femmes de pouvoir. Elle a déjà eu l’occasion de rencontrer la journaliste convie Anne Sinclair, la ministre du gouvernement Marlène Schiappa, Clara Gaymard mais aussi la maire de Paris Anne Hidalgo. En 2017, après l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République, l’ambassadrice Veronika Wand-Danielsson rencontre Brigitte Macron lors de la rituelle cérémonie à l’hôtel de ville de Paris. Ce moment fait partie des incontournable des moments républicains. La diplomate fut totalement emballée par la classe et la tenue de Brigitte Macron « habillée d’un élégant tailleur bleu, ma collègue Sud-américaine dit : ‘Ah, madame Brigitte, il faut vraiment venir au Réseau des femmes ambassadeurs à l’ambassade de Suède. Nous serions si heureuses de vous recevoir ! », précise l’ambassadrice Suédoise.

Une femme très accessible

Le 17 octobre fut un jour important pour Veronika Wand-Danielsson. Cette dernière insiste auprès de ses collègues de ne pas photographier Brigitte Macron lors de sa venue dans ce cénacle des femmes diplomates. Celles-ci ont tout de même poursuivi et photographié la première dame. Veronika Wand-Danielsson était agacée par cette situation mais Brigitte Macron a tenu à la rassurer : « Ce n’est pas grave, j’ai vraiment l’habitude ». Un petit mot qui a permis de détendre l’atmosphère sans cette assemblée où le protocole est parfois un peu lourd. Pendant les échanges, les diplomates se rendent vite compte que Brigitte Macron est « une femme forte ».

Ver esta publicación en Instagram 💑❤️ #brigittemacron #emmanuelmacron #macron #couplepresidentiel Una publicación compartida de Brigitte Macron (@brigittemacronbm) el 4 Abr, 2019 a las 9:45 PDT

« Ce qui nous touche vraiment, c’est la profondeur de la relation avec son mari : Emmanuel Macron. Elle nous écoute, elle est accessible et très naturelle. Nous sommes toutes en admiration », indique-t-elle. Il faut préciser que Brigitte Macron a prouvé plusieurs fois son dévouement pour Emmanuel Macron mais également pour la France entière ! Brigitte Macron œuvre dans l’ombre auprès de son mari pour des causes sociales et humanitaire et essaye de sensibiliser tous les Français. Quoiqu’il en soit Brigitte Macron est très populaire. Les Français ont récemment pu voir qu’elle était en vacances avec son mari dans le Sud de la France. Elle prend un peu de repos, fait une balade en bateau, va au restaurant.