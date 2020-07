Brigitte Macron: Très très mal, dévastée, elle vit une des pires années de sa vie, les révélations

Brigitte Macron ne manque pas de courage ni de force. Mais cette année 2020 est particulièrement éprouvante pour la Première dame. L’épouse d’Emmanuel Macron doit affronter plusieurs drames consécutifs qui ne lui rendent pas la vie facile. Pas étonnant qu’elle se sente épuisée après avoir surmonté tant d’obstacles.

Brigitte Macron pourrait manquer de forces

Brigitte Macron est plus que jamais concernée par la pandémie. Mère de trois enfants, deux d’entre eux ont des chances d’être en contact direct avec la virus. En effet, Brigitte Macron épouse son mari, le Président de la République, en seconde noces. Elle était alors mariée auparavant avec André-Louis Auzière, un banquier honorable, avec qui elle a trois enfants : Sébastien, Laurence et Tiphaine. Ils sont nés respectivement en 1975, 1977 et 1984. Bien qu’ils aient l’âge, voire plus, que celui de son mari, une mère ne cesse de s’inquiéter pour ses enfants. Surtout lorsqu’elle sait les risques que prennent ces derniers. En effet, Laurence et Tiphaine sont respectivement cardiologue et avocate. La cardiologie travaille dans des milieux hospitaliers et pourrait être en contact avec le virus. Pour Tiphaine, c’est l’homme qui partage sa vie qui travaille dans les hôpitaux.

Brigitte Macron doit donc tenir bon et ne pas s’imaginer le pire pour ses enfants. Ensuite, elle doit également soutenir sono mari dans cette épreuve. Être à la tête de la France dans de telles circonstances apporte forcément sa dose de stress. De plus, elle admettait faire des cauchemars pendant le confinement. Mais comment trouver le sommeil alors que l’incertitude règne et que le danger est mortel ?

La Première dame fait preuve de persévérance, elle affronte les épreuves de la vie la tête haute

Toujours est-il que Brigitte Macron trouve toujours en elle les ressources nécessaires pour faire face à l’adversité. Et ce n’est pas toujours évident lorsque l’on est la femme la plus observée de la France. De plus, elle n’évite pas les critiques sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Des critiques qui tournent presque exclusivement autour de sa différence d’âge avec son mari. Mais là encore Brigitte Macron ne se laisse pas déstabiliser de trop. Elle considère que les personnes qui perdent leur temps à juger axa vie sentimentale doivent être des personnes bien tristes.

Le moment où Brigitte Macron va se permettre de flancher dans l’intimité, c’est lorsqu’elle apprend le décès de Monseigneur Jacques Noyer. Il était l’évêque d’Amiens, la ville natale de la Première dame de France. Elle se rendait là-bas le 2 juin dernier avec le Président de la République pour lui rendre un dernier hommage. Ensuite, Brigitte Macron a subi une opération chirurgicale urgente. Sans gravité certes, mais il s’agissait d’une opération des yeux. Le 18 juin dernier, elle manquait alors la commémoration de l’appel du général de Gaulle et cela n’a pas manqué d’alerter les médias.

Enfin, Brigitte Macron trouve aussi sa force dans son couple. En effet, la Première dame de France sait que l’avenir sera radieux tant qu’elle sera aux côtés de celui qu’elle aime. Brigitte Macron qualifie son mari comme étant un homme fiable et droit. Elle est donc certaine d’avoir beaucoup de chance malgré les obstacles qui se mettent sur son chemin. 2020 aura beau être une des pires années de sa vie, elle reste confiante en l’avenir.