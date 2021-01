Brigitte Macron: un proche de son époux, qu’elle avait fait remplacer, sera prochainement de retour

Brigitte Macron fait tout son possible pour servir les intérêts de son époux. Mais ils sont nombreux autour d’Emmanuel Macron a le conseiller en ce sens. Et l’un d’entre eux avait même conseillé au Président de la république de ne pas mettre en avant son épouse. Brigitte Macron avait alors fait en sorte de lui trouver un remplaçant. Certes, elle souhaite voir son mari réaliser ses ambitions, et donc le voir réélu en 2022. Mais elle souhaite également conserver sa place auprès de lui et son influence. LDPeople vous raconte tout à ce sujet.`

Brigitte Macron se prépare à voir revenir un proche de son mari

Brigitte Marcon et Ismaël Emelien ne se portent pas dans leurs cœurs. Le conseiller spécial du Président de la République démissionnait en mars 2019 de ses fonctions. Un soulagement pour Brigitte Macron qui savait qu’il conseillait à son mari de s’éloigner de son épouse. Du moins de façon à mieux communiquer sur son image. En effet, il avait jugé Brigitte Macron trop tape-à-l’œil pour l’opinion publique. Mais pour préparer la réélection d’Emmanuel Macron, il pourrait être de retour à l’Elysée et cela ne réjouit pas la Première dame. Ave Ismaël Emelien ont aussi été rappelés Philippe Grangeon et Jérôme Peyrat notamment. Autant de personnalités indiquées comme faisant partie du “clan des Mormons”, les proches d’Emmanuel Macron. Brigitte Macron comprend évidement que son mari fasse appel à leurs talents. Mais elle n’oublie pas les différends qu’ils ont pu avoir.

La Première dame a alors pris une décision pour montrer à ce beau monde qu’elle a encore de l’influence et qu’elle ne compte pas la perdre. En effet, d’après les dires de plusieurs médias tels que Marianne, Le Figaro ou encore L’Opinion, Brigitte Macron a interdit l’accès à Ismaël Emelien d’une certaine partie de l’Elysée. Il ne pourra pas se rendre dans la salle du dîner du Président de la République. Il devra rester au nez-de-chausée. Cela continue de marquer la rivalité qui les oppose et le Président de la République se retrouve alors entre deux feux.

La campagne de 2022 s’annonce complexe

Les conseillers d’Emmanuel Macron craignent eux aussi de se faire évincer par Brigitte Macron. En effet, elle est proche de lui dans des moments très privés. Aussi, elle est capable de faire changer d’avis le Président de la République en une nuit. À voir si les efforts des conseillers spéciaux et ceux de Brigitte Macron vont savoir s’articuler ou si ils vont sans arrêt se contredire. Car dans le deuxième cas de figure, la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron risque d’être compromise. L’enjoué est grand pour l’entourage du Président de la République. Brigitte Macron est-elle son bras droit dans cette campagne ? Ou bien est-ce l’un des conseillers qui aura ce privilège ? Car il n’y a effectivement qu’une place pour ce rôle.

Brigitte Macron compte bien monter qu’elle a une partition à jouer dont elle connaît la musique. Pas question néanmoins pour elle de sous-entendre que son mari pourrait se montrer naïf dans ces circonstances. Emmanuel Macron fera tout son possible pour briguer le poste de Président de la République, bien que sa candidature ne soit pas encore tout à fait officielle.