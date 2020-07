Brigitte Macron: un rendez-vous secret, Emmanuel Macron s’étonne, pourquoi cette rencontre?

Brigitte Macron porte beaucoup d’estime à Eric Dupond-Moretti, Garde des Sceaux du nouveau gouvernement de Jean Castex. Et la réciproque serait pareille pour l’ex-ténor du barreau. C’est le magazine ELLE du vendredi 17 juillet qui en fait état : la Première Dame et l’avocat tapageur s’apprécient et ils se sont même rencontrés à l’Elysée.

Quelle est la teneur de ce mystérieux rendez-vous au sein du palais présidentiel dont personne n’a parlé ? D’après certaines sources, cette rencontre n’aurait d’ailleurs jamais figuré dans l’agenda officiel de Brigitte Macron qui tenait à garder cette entrevue intime. Le magazine ELLE l’affirme : Brigitte Macron et Eric Dupond-Moretti n’en étaient pas à leur première fois. C’est Brigitte Macron qui a pris l’initiative de convier l’avocat à l’Elysée. D’après un ami de l’ancienne professeure de français, cette dernière aurait eu « envie de poursuivre l’échange » suite à leur première rencontre.

La double vie d’Eric Dupond-Moretti

Ce moment partagé avec le pénaliste remonte avant le remaniement. A cette période, l’avocat, rendu célèbre par le nombre d’acquittements qu’il a obtenu dans sa carrière, se fait un nom dans un tout autre registre : la scène. En effet, il se donne en spectacle dans un one-man-show qui s’intitule “A la barre”, au théâtre de la Madeleine à Paris. En couple depuis 2016 avec Isabelle Boulay, chanteuse et auteure-compositrice québécoise, Eric Dupont-Moretti est le premier à faire un pas vers Brigitte Macron.

Il l’invite à son spectacle. Mais son invitation n’est que culturelle bien évidemment : la Première Dame est en effet une passionnée de théâtre. Eric Dupont-Moretti souhaite tout simplement qu’elle assiste à son spectacle, ce que Brigitte Macron accepte. Elle pose d’ailleurs à ses côtés dans les coulisses du théâtre de la Madeleine et le moindre qu’on puisse dire, c’est qu’elle semble ravie. L’avocat un talent d’orateur qui vraisemblabement lui sert aussi sur les planches.

Ce n’est d’ailleurs pas sa première expérience puisqu’Eric Dupont-Moretti a déjà joué dans plusieurs films et téléfilms. En 2013, il incarnait notamment son propre rôle dans le film Les Salauds réalisé par Claire Denis et sélectionné par Un Certain Regard au Festival de Cannes. Eric Dupond-Moretti avait d’autres représentations prévues pour son one-man-show mais il semblerait que les directeurs de salle doivent désormais revoir leur programmation : avec son poste de Garde des Sceaux, le comédien en herbe ne risque pas d’être disponible pendant un bon bout de temps.

Quant à Brigitte Macron, de là à dire qu’elle aurait joué un rôle dans la nomination d’Eric Dupond-Moretti au gouverment, ce serait extrapoler la réalité. Si les talents de l’ancien avocat plaisent à Brigitte Macron, cela n’a rien à voir avec la politique. C’est d’ailleurs ce qu’elle affirmait sur les ondes de France Info le 10 juillet dernier. Brigitte Macron se tiendrait bien à distance des jeux de pouvoir. « Je n’ai pas de goût ni de compétence pour ça », précise-t-elle.