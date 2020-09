Brigitte Macron: un service en porcelaine hors de prix fait une énorme polémique chez les Français

Brigitte Macron et Emmanuel Macron se trouvaient au cœur d’un drôle de débat de société. En effet, en 2018, le couple présidentiel investissait une somme folle dans une service en porcelaine. Les Français étaient informés par les médias de cette dépense et l’ont rapidement jugée beaucoup trop extravagante. Et voilà que deux ans plus tard, l’opinion publique apprend que ce fameux service va se trouver exposé au Musée national de Céramique de Sèvres. Brigitte et Emmanuel Macron se retrouvent donc de nouveau sur les feux des critiques et des analyses à propos d’un service en porcelaine. Voici donc tous détails concernant cette affaire.

Brigitte et Emmanuel Macron, de nouveau au cœur du scandale ?

Brigitte et Emmanuel Macron arrivent à l’Elysée le 14 mai 2017. Et leur réputation les précédent car le mari de Brigitte était associé-gérant de la prestigieuse banque d’affaires Rothschild avant d’être ministre de l’Economie pendant deux ans. Pour les Français, Brigitte et Emmanuel Macron était donc des personnes indissociables du domaine de l’argent. Une vision de ce couple, bien ancré dans l’imaginaire collectif. Et lorsque le mari de Brigitte Macron devient Président de la République, certains s’inquiètent déjà des finances du pays. Mais Emmanuel Macron assure la plus grande transparence à ce propos.

Cependant, il ne faudra pas attendre longtemps avec que les dépenses du couple présidentiel revient sur le tapis. C’est donc à peine plus d’un an après leur arrivée à l’Élysée que Brigitte et Emmanuel Macron se retrouvent au cœur d’une polémique. En effet, le Journal du Dimanche affirmait que Brigitte et Emmanuel Macron avaient dépensé sans compter pour s’offrir un magnifique service en porcelaine. Les Français étaient outrés car la somme en question avoisinait les 50 000 euros. Pire encore, l’information était reprise par Le Canard Enchaîné et faisait état de 500 000 euros. La seule chose qui reste certaine, c’est qu’il ne s’agissait pas de 500 000 euros.

Une somme astronomique pour de la vaisselle ?

Mais savoir qu’un demi million d’euros n’avait pas été dépensé n’a pas suffit à calmer la polémique. Les Français exigeaient alors d’en savoir plus sur les dépenses de Brigitte et d’Emmanuel Macron. Et c’est ainsi que les détails à propos du service en porcelaine apparaissait dans la presse. Il s’agit donc d’un service de vaisselle sublime, de la Manufacture de Sèvres. Depuis le 18ème siècle, c’est une institution unique où naissent des créations d’excellence et se transmet un savoir-faire rare. C’est le siècle suivant que le musée national de Céramique s’ajoute au tableau. C’est donc depuis le règne de Louis XV que ces savoirs-faire d’exception font rayonner la France. Et toutes les œuvres ne se trouvent pas au musée de Céramique de Sèvres. Certaines sont notamment au Louvres ou s’exportent à l’international.

Brigitte Macron et son mari participent à la Culture en proposant leur service de porcelaine au Musée de Sèvres

Les Français savent, depuis le temps, que Brigitte et Emmanuel Macron sont sensibles à l’art. La porcelaine fait donc certainement partie du patrimoine français et souhaitaient participer à le faire rayonner. Et bien que d’autre polémiques aient pris le relais éden celle-ci, elle fait son grand retour aujourd’hui. Ainsi, c’est dans les colonnes du Figaro que nous apprenons que le service en porcelaine acheté par Brigitte et Emmanuel Macron va rejoindre une collection prestigieuse. Une partie de ce service va donc pouvoir être exposée au célèbre Musée national de Céramique de Sèvres. Le fameux service de Brigitte et d’Emmanuel Macron qui sera exposé se compose de plus de 1000 pièces. C’est une première et les amateurs pourront m’admirer à compter du 18 novembre.

Les Français vont-il admettre une telle dépense ?

Brigitte Macron et son mari sont fiers de participer à la perpétuité des traditions françaises. En effet, Romane Sarfati, la directrice de la Manufacture rappelle que l’établissement relève des biens publics de la France. Ainsi, il est de coutume pour cette institution de fournir des services de table ainsi que des éléments de décors en porcelaine pour l’Élysée. De plus, la directrice tient également à souligner que la somme avancée par Le Canard Enchaîné est excessive. Bien que c genre de service en porcelaine coûte une certaine somme, il ne faudra pas compter un demi million d’euros. D’autant qu’une somme est allouée de la part du Ministère de la Culture. Cette somme s’élève à 14 millions d’euros et est répartie entre les différents musées de porcelaine et la Manufacture de Sèvres.

Reste donc à voir si Brigitte Macron et son mari vont de nouveau se retrouver plongé dans une polémique malgré toutes ces explications. Car la France traverse une période difficile et aujourd’hui, de telles sommes seraient peut-être davantage appréciées dans d’autres secteurs que celui de la vaisselle, bien qu’elle fasse partie du patrimoine. C’est en tout cas une des questions que les Français ne manqueront pas de se poser, à tord ou à raison. À présent, seul le temps nous dira si Brigitte et Emmanuel Macron échapperont aux critiques. Mais tout semble indiquer le contraire. En revanche, les préoccupations de la crise sanitaire pourraient les sauver. En effet, l’attention des Français est davantage tournée vers la santé par les temps qui courent. Et également sur le soucie de réussir sa rentrée.