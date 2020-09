Brigitte Macron : une activité de vacances qu’elle apprécie énormément étonne les Français !

Brigitte Macron passait ses vacances au Fort de Brégançon, comme le veut la tradition française. En compagnie du Président de la République, Emmanuel Macron, la Première dame a réussi à profiter de quelques jours en famille malgré les obligations de son mari. En effet, il n’y a pas vraiment de vacances qui tiennent pour le Président de la République. Mais Brigitte Macron emmène malgré tout avec elle des souvenirs de vacances exquis. Car le couple présidentiel s’est octroyé des sorties en mer avec les enfants et les petits-enfants de Brigitte Macron. Et elle a par dessus tout apprécié une des activités qu’elle partageait avec ses filles.

Brigitte Macron vole discrètement au secours de son mari

Brigitte Macron et son mari recevrait Angela Merkel au Fort de Brégançon le 20 août dernier. Pour cette rencontre officielle importante, les caméras étaient sur place. Et celles des journalistes de Quotidien ont su entendre quelques phrases délicieuses de Brigitte Macron. En effet, elle a raconté ses sorties en mer à la chancelière allemande. Mais bien qu’elle y mette du cœur pour raconter qu’elle a adoré plonger avec ses filles, elle a surtout fait cela pour sortir son mari d’une situation délicate. Car Angela Merkel n’a pas tardé à mettre Emmanuel Macron mal à l’aise. La chancelière allemande, en visite officielle, a voulu faire savoir à son homologue français que les images de lui sur son jet ski ne lui avait pas échappé.

Brigitte Macron a rapidement saisi que son époux se faisait mettre en boîte. Et pour le sortir d’affaire, elle s’est jeté elle-même sous les roues du carrosse. Après tout, ce n’est pas elle qui est la Présidente de la République Française. Elle a donc rapidement réagit et consenti à passer pour celle qui oblige son époux à prendre du repos. Un coup de maître pour Brigitte Macron qui raconte donc à quel point elle a apprécié faire de la plongée en compagnie de ses filles. Elle explique avoir eu la chance de voir des poissons merveilleux qui s’épanouissent au calme, dans une zone protégée. Et que voulez-vous qu’Angela Merkel réponde à cela ? la chancelière allemande était effectivement contrainte de cesser de taquiner le mari de Brigitte Macron, comme le souligne Quotidien dans son édition du 31 août, sur TMC.

Un récit de vacances remet de l’équilibre dans la discussion

Brigitte Macron n’a peut-être pas autant de responsabilités que son mari. Mais elle st suffisamment intelligente pour savoir lorsqu’il a besoin qu’elle intervienne. Et sur ce coup là, Brigitte Macron a sorti d’affaire son mari de façon très élégante. Puisque la chancelière allemande s’intéressait aux vacances du Président de la République, elle sait maintenant que son épouse est là pour lui donner toutes les anecdotes dont elle a besoin sur un plateau. Et surtout, qu’aucune d’entre elles ne sauraient être embarrassantes pour le mari de Brigitte Macron.