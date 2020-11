Brigitte Macron visée par des attaques terroristes? Elle ne sort plus de l’Élysée

Brigitte Macron est elle aussi soumise aux règles de confinement imposée par le gouvernement. Depuis le 30 octobre 2020 et jusqu’au 1er décembre au minimum, tout le pays replonge dans une période de confinement. Pas étonnant alors que la première dame reste “enfermée” à l’Élysée. En revanche, d’après plusieurs journaux dont le magazine Gala, ce ne serait pas la seule raison qui contraint Brigitte Macron a ne pas sortir. En effet, elle ferait l’objet de menaces terroristes qui la contraindrait à la plus grande prudence.

Brigitte Macron est prise pour cible ?

Brigitte Macron connaît le lot des Premières dames de France. Épouse du Président de la République, elle a certains devoirs et obligations à tenir. Elle sait également que toutes les mesures prises par Emmanuel Macron ne feront pas l’unanimité. Mais il serait normal que Brigitte Macron n’ait jamais eu aussi peur pour sa vie. En effet, déjà pendant la crise sociale des Gilets jaunes, elle s’inquiétait pour l’intégrité physique de son mari et pour la sienne. Mais avec les désaccords entre la France et le monde Arabe suite à la publication des caricatures de Mahomet, l’ambiance est encore plus tendue et de loin.

Ce sont notamment des images d’Emmanuel Macron qui prennent feu et des pantins à son effigie qui sont pendus lors de manifestations en Lybie, au Pakistan ou encore en Afghanistan pour en citer qu’eux. Et des attentats meurtriers s’enchaînent en France depuis l’assassinat de Samuel Paty, professeur d’Histoire-Géographie suite à son cours sur la liberté d’expression, les caricatures de Charlie Hebdo en exemple. En pleine pandémie, la France traverse des heures sombres de son Histoire.

Le couple présidentiel est sous haute surveillance suite aux nombreuses menaces qu’il reçoit

Dans Le Parisien, les journalistes relatent comment Brigitte Macron vit cette situation. Certes le confinement l’oblige à rester assignée à domicile, mais elle aurait annulé certains déplacements qui rentraient dans les cadres autorisés de par ses fonctions. En effet, Brigitte Macron est inquiétée par les menaces qui grandissent autour du couple présidentiel français. Visites des enfants malades dans les hôpitaux, campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes ou encore cours à l’Institut des Vocations pour l’Emploi, Brigitte Macron annule toutes ses sorties.

Toujours d’après les journalistes du Parisien, Emmanuel et Brigitte Macron sont actuellement sous très haute surveillance. Les services de sécurité de l’Élysée seraient effectivement en alerte face à des dangers de plus en plus importants. Alors, pour ne prendre aucun risque, Brigitte Macron reste donc “enfermée” à domicile. Mais pour son mari, son rôle au sommet de l’État le contraint à prendre le risque de s’afficher en publique. Son épouse est forcément très inquiète pour lui mais elle connaît son engagement sans failles à tenir ses obligations. La fin du confinement sera-t-elle la possibilité pour Brigitte Macron de sortir ? Ou se restreindra-t-elle toujours pour des raisons de sécurité ? Pour le savoir, il faudra suivre la suite des actualités et espérer un apaisement des tensions croissantes.