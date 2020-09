Brigitte Macron: voici à quoi ressemblait sa vie avec son 1er mari André-Louis Auzière

Brigitte Macron vivait une autre vie avant de partager celle de son mari actuel. Emmanuel Macron n’a pas toujours été son compagnon, c’est même assez tardivement qu’ils ont officialisé leur relation. En effet, Brigitte Macron a été marié à André-Louis Auzière avec qui elle a eu trois enfants. Le divorce ne sera prononcé qu’en 2006 alors que la ration du couple présidentielle commençait en 1994. Voici tous les détails connus de la vie sentimentale et maritale de Brigitte Macron.

Brigitte Macron se marie très jeune la première fois

Brigitte Macron est née en 1953 et a aujourd’hui 67 ans. Elle grandit dans une famille de chocolatiers à Amiens et est la plus jeune d’une fratrie de six enfants. Son nom de jeune fille est Trogneux et Brigitte s’apprête à le perdre pour prendre celui de son premier mari, André-Louis Auzière. Nous sommes alors le 22 juin 1974 et Brigitte Macron n’a que 21 ans lorsqu’elle épouse son premier mari. André-Louis Auzière est une jeune homme de son âge et de son milieu social. Pas de surprises en perspective dans ce premier mariage qui se voulait très traditionnel. En effet, le jeune couple a un avenir tout tracé qui les attend. André-Louis Auzière se prépare à devenir banquier et Brigitte Macron, Auzière à l’époque, va élever ses futurs enfants.

À l’époque, la pilule contraceptive est à ses débuts. Et il est extrêmement mal vu de tomber enceinte en dehors des sacrements du mariage. C’est certainement pour cette raison que Brigitte Macron se marie très jeune, comme toutes les jeunes filles de l’époque. En effet, ce sont des détails que relate Sylvie Bommel dans Il venait d’avoir 17 ans, et interviewée par Madame Figaro. Avoir des enfants était également comme une obligation pour les femmes de l’époque. Sans mari ni enfants avant 30 ans, vous étiez regardés de haut voire méprisés.

Elle a des enfants et imagine mener longtemps une vie bien rangée

C’est effectivement après un an de mariage que Brigitte Macron met au monde son premier enfant. Il s’agit de Sébastien. Brigitte Macron est alors âgée de 22 ans lorsqu’elle accouche de son premier enfant. Ce sont deux filles qui suivront son garçon, Laurene en 1977 et Tiphaine en 1984. Les trois enfants de Brigitte Macron ont bien grandit aujourd’hui et sont à leurs tours des parents. L’épouse du Président de la République a en tout et pour tout huit petits-enfants. Des petits-enfants qui ne manquent de rien car les carrières de leurs parents sont exemplaires. Sébastien est devenu ingénieur statisticien, Laurence est cardiologue et Tiphaine est avocate. Leur mère ne travaillait pas pendant leurs premières années. Mais en voyant ses enfants grandir, Brigitte Macron a eu envie de se lancer dans une activité professionnelle.

Alors, titulaire du maîtrise en lettres, elle entreprend de passer le concours du CAPES pour devenir professeure. Nous sommes à ce moment là en 1986, Brigitte Macron a 33 ans et commence à enseigner dans divers lycées privés. D’abord à Paris, puis à Strasbourg et enfin à Amiens, avant de retourner à Paris. Emmanuel Macron naît le 21 décembre 1977. Il a donc le même âge que la fille cadette de Brigitte Macron. Et c’est en tant que professeure qu’elle fait tout d’abord sa connaissance. En effet, Brigitte Macron était une enseignante passionnée par son métier. Alors, elle développa des cours de théâtre en plus de ses missions pédagogiques. Et en 1993, Emmanuel Macron participe aux cours de théâtre de celle qui va devenir son épouse des années plus tard.

Un rencontre va chambouler toute la vie de Brigitte Macron

Nous sommes à ce moment au lycée de la Providence et un scandale s’apprête à éclater. En effet, il est strictement interdit aux professeurs d’entretenir une relation, autre que professionnelle, avec ses élèves. De plus, Emmanuel Macron est encore mineur. Mais malgré toutes ses interdictions, Brigitte Macron et son futur mari se fréquente dès 1994. Brigitte Macron ne saurait oublier que le garçon qu’elle fréquente n’a que 17 ans alors qu’elle en a 41, qu’il est son élève et surtout qu’elle est une femme mariée. Mais leur amour sera plus fort que toutes les interdictions. Ils tenteront de rester discret le plus longtemps possible car personne n’approuvera leur relation.

Ce ne sera qu’en 2006 que Brigitte Macron sera officiellement divorcée de son premier mari. Et l’année suivante, elle épouse Emmanuel Macron. Ce dernier est devenu inspecteur des finances et va quitter la fonction publique pour rejoindre une banque mondialement réputée, la banque Rothschild. C’est en 2017 qu’Emmanuel Macron accède à l’Élysée en tant que Président de la République, faisant de Brigitte Macron, la Première dame. Elle reste très proche de sa famille malgré les vagues suscités par le début de sa relation avec son second époux. Et elle est aussi attentive à ses petits-enfants qu’elle l’était avec ses enfants. Aussi, elle passe du temps avec eux le mercredi et le vendredi après-midi de chaque semaine.

Brigitte Macron est frappée parle destin lorsque son chemin croise celui d’Emmanuel Macron. Les cours de théâtres vont les rendre complices et si proches qu’ils en sont encore inséparables. Aujourd’hui, le couple présidentiel fascine le monde entier. Brigitte Macron et son mari ne rougissent plus de leurs années d’écart et de la façon dont ils se sont rencontrés. Car l’essentiel c’est qu’ils continuent de s’aimer.