Britney Spears est au centre des inquiétudes de ses fans, publications étranges sur Instagram !

Britney Spears est une chanteuse qui devient une référence culturelle tant elle influence le monde entier. Mais, elle est rapidement placée sous la tutelle de son père. Un tutelle qui devait prendre fin en 2009 mais qui continue de durer aujourd’hui. De plus, elle aurait séjourné dans un hôpital psychiatrique contre son gré. Tout porte à croire que le père de Britney Spears, James Spears, tente de contrôler la fortune de sa fille, sa carrière ainsi que sa vie privée. Alors que la chanteuse tente de rassurer ses fans, ses discours apparaissent peu clairs voire incohérents. Les fans sont alors prêts à décoder les messages de Britney Spears et à lui venir en aide. Ses dernières publications sur Instagram les interrogent.

Britney Spears est-elle en danger ?

Britney Spears serait-elle en train de faire passer des messages codés à ses fans ? Se servirait-elle des réseaux sociaux pour appeler au secours ? Est-elle réellement sous l’emprise de sono père ? Autant de questions qui tournent en boucle dans l’esprit des fans de Britney Spears. En effet, lorsqu’il apprennent que Britney Spears réside dans un hôpital psychiatrique en mars 2019, ils sont sous le choc. La version qui se veut officielle voudrait que Britney Spears ait besoin de temps pour se remettre des émotions causées par la soudaine maladie de son père. Mais plus les questions fusent et moins l’histoire tient debout. Et en avril 2019 des fuites arrivent aux oreilles des fans.

Il apparaît alors que Britney Spears est internée depuis le mois de janvier et contre son gré. Le sang des fans de la chanteuse ne fait alors qu’un tour. Il ne leur faudra pas longtemps avant de créer le hashtag « Free Britney » et de rendre tendance ce sujet de discussion sur les réseaux sociaux. Les informations autour de cette affaire expliquent que la chanteuse serait sujette à des troubles de la bipolarité. Un traitement est donc nécessaire pour qu’elle ne soit pas une menace pour elle-même. Malgré cette information, les fans de la star ne comprennent pas pourquoi elle doit être mise sous la tutelle de son père.

La mise sous tutelle de la star soulèvent de nombreuses questions

En effet, ce genre de contrat est bien plutôt destiné aux personnes âgées par exemple. Ou bien encore aux personnes affaiblies par des accidents graves, physiques ou émotionnels. Ils sont généralement limités dans le temps et permettent au tuteur de gérer les finances et l’administration de la personne sous tutelle. Comment expliquer alors que Britney Spears soit soumise à ce genre de régime ? D’autant que la polémique prend davantage d’ampleur lorsque le journal TMZ fait savoir que les troubles bipolaires de Britney Spears n’aurait jamais été officiellement diagnostiqués.

Pour les fans de la star c’est un rebondissement inattendu. Cela voudrait dire que leur célébrité favorite est peut-être retenue contre son gré et forcé de faire des choses qu’elle n’a pas choisi. Mais comment démêler le vrai du faux dans cette affaire ? Les fans de Britney Spears n’ont malheureusement que les réseaux sociaux pour échanger avec l’artiste. Derrière chaque publication, ils tentent de faire comprendre à la star qu’elle peut se confier à eux et qu’ils sont prêts à l’épauler. Ils tentent alors de décrypter les messages de la chanteuse pour comprendre si elle se sent en danger ou non.

Les publications Instagram de Britney Spears pourraient représenter des messages codés ?

Une des dernières publication de Britney Spears sur Instagram est une image qui représente une planète rose. Elle aura beaucoup intrigué les fans de l’artiste. Mais ce n’est pas la seule. En effet, sous chaque publication de la star, les internantes remplissent la section commentaire de questions qui restent sans réponses. Tous se demandent si Britney Spears se porte bien ou encore si elle a pas besoin d’aide. Pour eux, cette publication qui parle de partir sur une planète lointaine, une planète rose, est un appel au secours.

Le 29 juillet dernier, Britney Spears sont intimement persuadés qu’elle parle d’un départ sur cette planète parce qu’elle se sent emprisonnée. Cependant, cela pourrait tout aussi bien signifier que la jeune femme adore la couleur rose et que cette planète faite de gaz rose l’interpelle. Mais le contexte est bien trop ambigu et empli de tensions et de doutes pour envisager sereinement cette option. En effet, pour les fans de broient Spears, cette publication va littéralement les pousser à imaginer qu’elle ait besoin de s’échapper très loin de chez elle.

La dernière théorie en date des fans laisse penser que Britney Spears appelle à l’aide

De plus, il y a des éléments qui concordent pour laisser penser que Britney Spears est en danger. Serait-ce seulement l’imagination des fans ? Impossible de savoir de façon certaine. Mais voici la théorie que nombreux pensent valide. Dans une publication du 20 juillet, un ami de Britney Spears, le mannequin Rudy Bundini lui laisse un message dans la section commentaire. Il lui demande de l’appeler à tout moment pour lui parler. Indiquant également que si elle n’a pas accès à son téléphone et qu’elle se sent en danger, qu’elle porte une couleur jaune dans les prochains posts pour le signifier.

Les fans sont alors choqués de découvrir la vidéo que Brtinet Spears partage quelques jours plus tard. Une vidéo dans laquelle le fond est jaune et où elle répond à des questions étranges. Les fans vont décrypter le message que leur fait passer la chanteuse et c’est assez déroutant.

Les internautes sont très inquiets pour la chanteuse

Britney Spears prétend répondre aux questions les plus fréquemment posées dans cette vidéo. Mais répond en réalité à la question de quel est son film de Disney favori et dévoile les horaires de ses couchés. En effet, la question numéro une ces derniers temps est bien plutôt belle de savoir comment elle va. Alors les fans ont utilisé l’heure de son couché pour se reporter à ce moment dans son film Disney favori.

here is britney on a YELLOW background answering TOTALLY UNRELATED QUESTIONS that NO ONE ever asked. this is SUCH a blatant cry for help. it’s not even a reach. i go to her SISTER’S ig and the latest post comments are turned OFF #freebritney pic.twitter.com/RmEmMCMyNb — sofie halili (@literallysofie) July 27, 2020

Et surprise, ils tombent sur le passage dans La Reine des neiges où Elsa explique qu’elle est retenue prisonnière et qu’elle a besoin d’aide. Depuis, la panique monte dans les rangs des fans de Britney Spears. Serait-ce une coïncidence ? Ou un réel appel à l’aide ?